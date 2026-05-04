Незаконное обогащение и недостоверное декларирование должностных лиц ТЦК: проведена проверка по всей стране, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Проведено более 40 следственных действий в отношении действующих и бывших должностных лиц из числа руководящего состава. Изъяты автомобили, мотоциклы, деньги в национальной и иностранной валюте.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, ГСД Нацполиции проводит системные мероприятия по раскрытию коррупционных правонарушений среди должностных лиц ТЦК. Среди задокументированных фактов – незаконное обогащение и случаи недостоверного декларирования должностными лицами почти на 92 млн грн. Один из фигурантов – начальник РТЦК в Одессе – за время пребывания в должности значительно улучшил свое материальное положение и приобрел активов на сумму более 45 млн грн.

Кого проверяют

Полицейские документируют деятельность как действующих, так и бывших должностных лиц ТЦК и СП, которые, по данным следствия, могли использовать служебное положение для получения незаконных доходов. Речь идет о руководителях отделов, групп, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также их должностных лицах.

Например, разница между активами в декларации одного из помощников начальника объединенного МТЦК и СП и реальным состоянием составляет 10 млн грн, а бывшего офицера отделения рекрутинга и комплектования другого РТЦК — 6,6 млн грн.

Обыски

В рамках уголовных производств проведены масштабные мероприятия по всей Украине – 44 обыска по местам проживания фигурантов, в служебных помещениях и транспортных средствах в 16 регионах страны.



Сообщается, что изъяты автомобили Tesla различных моделей, мотоциклы, наличные деньги в национальной и иностранной валюте, различные договоры, среди которых договор о получении безвозвратной денежной помощи в размере одного миллиона гривен. Изъятые документы могут служить основанием для легализации средств, полученных незаконным путем. Все эти факты будут проверяться в рамках уголовных производств.

Протоколы о коррупции

Кроме того, в течение нескольких дней составлено более 150 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, по статьям 172-4 (Нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности), 172-6 (Нарушение требований финансового контроля) и 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Досудебное расследование продолжается. Проводятся дальнейшие мероприятия по сбору доказательной базы для объявления подозрений фигурантам уголовных производств.







