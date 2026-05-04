Незаконное обогащение и недостоверное декларирование должностных лиц ТЦК: проведена проверка по всей стране, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Проведено более 40 следственных действий в отношении действующих и бывших должностных лиц из числа руководящего состава. Изъяты автомобили, мотоциклы, деньги в национальной и иностранной валюте.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, ГСД Нацполиции проводит системные мероприятия по раскрытию коррупционных правонарушений среди должностных лиц ТЦК. Среди задокументированных фактов – незаконное обогащение и случаи недостоверного декларирования должностными лицами почти на 92 млн грн. Один из фигурантов – начальник РТЦК в Одессе – за время пребывания в должности значительно улучшил свое материальное положение и приобрел активов на сумму более 45 млн грн.
Кого проверяют
Полицейские документируют деятельность как действующих, так и бывших должностных лиц ТЦК и СП, которые, по данным следствия, могли использовать служебное положение для получения незаконных доходов. Речь идет о руководителях отделов, групп, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также их должностных лицах.
Например, разница между активами в декларации одного из помощников начальника объединенного МТЦК и СП и реальным состоянием составляет 10 млн грн, а бывшего офицера отделения рекрутинга и комплектования другого РТЦК — 6,6 млн грн.
Обыски
В рамках уголовных производств проведены масштабные мероприятия по всей Украине – 44 обыска по местам проживания фигурантов, в служебных помещениях и транспортных средствах в 16 регионах страны.
Сообщается, что изъяты автомобили Tesla различных моделей, мотоциклы, наличные деньги в национальной и иностранной валюте, различные договоры, среди которых договор о получении безвозвратной денежной помощи в размере одного миллиона гривен. Изъятые документы могут служить основанием для легализации средств, полученных незаконным путем. Все эти факты будут проверяться в рамках уголовных производств.
Протоколы о коррупции
Кроме того, в течение нескольких дней составлено более 150 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, по статьям 172-4 (Нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности), 172-6 (Нарушение требований финансового контроля) и 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Досудебное расследование продолжается. Проводятся дальнейшие мероприятия по сбору доказательной базы для объявления подозрений фигурантам уголовных производств.
Такими "кадрами" не розкидуються, тим більш що у них там "некомплект".
Ни х.ра собі!
Брали гроші в Українців, як в останній раз, перед своєю СМЕРТЮ….
Безкарність від зеленського, своєї шобли КабМіндічів, мотивує людей вчиняти такі ж злочини???? Ось такі, як і у Козині «династії», і ліпить шобла зеленського ….
Проведено понад 40 слідчих дій
тобто: 0,1%
за законом. до кожного патруля тцк, обов'язково приставлений мєнт!
то, тцкашники вже мільйонери, а мєнти?
чи, розслідувати самого себе, у мєнтів це западло?