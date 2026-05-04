3 011 15

Незаконное обогащение и недостоверное декларирование должностных лиц ТЦК: проведена проверка по всей стране, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Проведено более 40 следственных действий в отношении действующих и бывших должностных лиц из числа руководящего состава. Изъяты автомобили, мотоциклы, деньги в национальной и иностранной валюте.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Полиция проверяла должностных лиц ТЦК по всей стране

Что известно

Как отмечается, ГСД Нацполиции проводит системные мероприятия по раскрытию коррупционных правонарушений среди должностных лиц ТЦК. Среди задокументированных фактов – незаконное обогащение и случаи недостоверного декларирования должностными лицами почти на 92 млн грн. Один из фигурантов – начальник РТЦК в Одессе – за время пребывания в должности значительно улучшил свое материальное положение и приобрел активов на сумму более 45 млн грн.

Полиция проверяла должностных лиц ТЦК по всей стране

Кого проверяют

Полицейские документируют деятельность как действующих, так и бывших должностных лиц ТЦК и СП, которые, по данным следствия, могли использовать служебное положение для получения незаконных доходов. Речь идет о руководителях отделов, групп, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также их должностных лицах.

Полиция проверяла должностных лиц ТЦК по всей стране

Например, разница между активами в декларации одного из помощников начальника объединенного МТЦК и СП и реальным состоянием составляет 10 млн грн, а бывшего офицера отделения рекрутинга и комплектования другого РТЦК — 6,6 млн грн.

Полиция проверяла должностных лиц ТЦК по всей стране

Обыски

В рамках уголовных производств проведены масштабные мероприятия по всей Украине – 44 обыска по местам проживания фигурантов, в служебных помещениях и транспортных средствах в 16 регионах страны.

Сообщается, что изъяты автомобили Tesla различных моделей, мотоциклы, наличные деньги в национальной и иностранной валюте, различные договоры, среди которых договор о получении безвозвратной денежной помощи в размере одного миллиона гривен. Изъятые документы могут служить основанием для легализации средств, полученных незаконным путем. Все эти факты будут проверяться в рамках уголовных производств.

Полиция проверяла должностных лиц ТЦК по всей стране

Протоколы о коррупции

Кроме того, в течение нескольких дней составлено более 150 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, по статьям 172-4 (Нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности), 172-6 (Нарушение требований финансового контроля) и 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полиция проверяла должностных лиц ТЦК по всей стране

Досудебное расследование продолжается. Проводятся дальнейшие мероприятия по сбору доказательной базы для объявления подозрений фигурантам уголовных производств.

Як там почувається поліцай (майор), якого "прийняли" нещодавно в Одесі разом з бандитами з ТЦК?
04.05.2026 14:28 Ответить
нормально,вже "заробляє" далі....
04.05.2026 14:41 Ответить
Я майже впевнений, що так і є.
Такими "кадрами" не розкидуються, тим більш що у них там "некомплект".
04.05.2026 14:43 Ответить
свої люди,порішали без образ,головне для новин фото наробили...
04.05.2026 14:47 Ответить
Потрохи Зешобла жертвує своїми опричниками на фоні нових оприлюднених плівок. Прогнозовано. Далі буде.
04.05.2026 14:31 Ответить
"...Кодексу України про адміністративні правопорушення "???
Ни х.ра собі!
04.05.2026 14:33 Ответить
А про московську війну в Україні упродовж 11 років, про дію Особливого періоду та воєнного стану, нічого не чули ці посадові особи???
Брали гроші в Українців, як в останній раз, перед своєю СМЕРТЮ….
Безкарність від зеленського, своєї шобли КабМіндічів, мотивує людей вчиняти такі ж злочини???? Ось такі, як і у Козині «династії», і ліпить шобла зеленського ….
04.05.2026 16:15 Ответить
Та неможе такого бути,в тцк служать поранені і інваліди фронтовики,вони не будуть красти,це фейк.Але реальність зовсім інша
04.05.2026 14:38 Ответить
а де це нафронтникигасторбайтери,тут котиків з тцк ображають......
04.05.2026 14:44 Ответить
Однозначно пацики не ділилися з начальством, то ж верховний вошдь прислав опричників забрать данину, примєрно наказать щоб знали місце в "піщєвой пірамідє". А то бач, пустилися берега, анцихристи.
04.05.2026 15:22 Ответить
Маври зробили свою справу маври мають піти чи ні?
04.05.2026 15:36 Ответить
Якби самі не несли мільярдами, то і вилучати було б нічого. Хоч одного, хто давав, взяли за сраку?
04.05.2026 15:46 Ответить
І шо ? В рядові піхотинці перевели аже їх?
04.05.2026 15:47 Ответить
Так вони ж, оті немічні пенсіонери-інваліди з МСЕК, на посадах пожиттєвих, як і судівські з прокурорськими…
04.05.2026 16:18 Ответить
 
 