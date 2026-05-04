Незаконне збагачення та недостовірне декларування посадовців ТЦК: проведено відпрацювання по всій країні, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Проведено понад 40 слідчих дій у чинних та колишніх посадових осіб з числа керівного складу. Вилучено автівки, мотоцикли, гроші в національні та іноземній валюті.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, ДСР Нацполіції проводить системні заходи щодо викриття корупційних правопорушень серед посадових осіб ТЦК. Серед задокументованих фактів – незаконне збагачення та випадки недостовірного декларування посадовців майже на 92 млн грн. Один із фігурантів – начальник РТЦК в Одесі – за час перебування на посаді значно покращив свій матеріальний стан та здобув активів на понад 45 млн грн.

Кого перевіряють

Поліцейські документують діяльність як чинних, так і колишніх посадовців ТЦК та СП, які, за даними слідства, могли використовувати службове становище для отримання незаконних доходів. Йдеться про керівників відділів, груп, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також їх службових осіб.

До прикладу, сума розбіжності між активами в декларації одного з помічників начальника об’єднаного МТЦК та СП та реальним станом становить 10 млн грн, а колишнього офіцера відділення рекрутингу та комплектування вже іншого РТЦК – 6,6 млн грн.

Обшуки

У межах кримінальних проваджень проведено масштабні відпрацювання по всій Україні – 44 обшуки за місцями проживання фігурантів, у службових приміщеннях та транспортних засобах у 16 регіонах країни.



Повідомляється, що вилучено автомобілі Tesla різних моделей, мотоцикли, готівку в національній та іноземній валюті, різноманітні договори, серед яких договір про отримання безповоротної грошової допомоги в один мільйон гривень. Вилучені документи, можуть бути підставами для легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом. Всі ці факти будуть перевірятися в межах кримінальних проваджень.

Протоколи про корупцію

Окрім того, упродовж кількох днів складено понад 150 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією за статтями 172-4 (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності), 172-6 (Порушення вимог фінансового контролю) та 172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) кодексу України про адміністративні правопорушення.

Досудове розслідування триває. Проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для оголошення підозр фігурантам кримінальних проваджень.







