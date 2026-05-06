Керівника Житомирського обласного ТЦК затримали за вимагання хабарів у підприємців за "непризов" працівників, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Служба безпеки України затримала керівника Житомирського обласного ТЦК та СП, який вимагав гроші з регіонального підприємця за те, щоб не мобілізовувати його працівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

затримано начальника Житомирського тцк

Систематичні побори

Як встановило розслідування, посадовець налагодив механізм систематичного одержання неправомірної вигоди від власника місцевої компанії.

За отримані хабарі він обіцяв підприємцю не проводити мобілізаційні заходи стосовно його підлеглих працівників призовного віку.

"Після одержання грошей фігурант брав від бізнесмена списки персоналу компаній, яких він мав "забронювати" від перевірок мобільних груп ТЦК і правоохоронців, а також під час перетину блокпостів", - йдеться у повідомленні.

Затримання та підозра

  • Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини посадовця і затримали його "на гарячому" після одержання нової суми хабаря від "замовника".
  • Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
  • Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
  • Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Дані від генпрокурора 

Як своєю чергою інформує генпрокурор Руслан Кравченко, йдеться про "абонплату" за непризов. Усе почалося з консультації щодо законної процедури бронювання працівників. Місцевий підприємець звернувся до посадовця ТЦК, щоб з’ясувати, як законно оформити бронювання для найманих працівників. Але отримав пропозицію - щомісяця платити за їхній "непризов".

+27
Це не той " потужний воїн" який з півроку тому на відео жваво давав вказівки на кількість заготівлі "ресурсу"?
06.05.2026 09:32 Відповісти
+22
Та їх всіх керівників тцк можна гуртом затримувати
06.05.2026 09:32 Відповісти
+14
Схожий на падло, яке на відеоконференції злитої в мережу минулого року ставив плани по відлову "мобілізаційного ресурсу" через списки власників зброї...продавців авто....навчальних закладів....та інше.
Попалась гнида !!!
06.05.2026 09:47 Відповісти
06.05.2026 10:04 Відповісти
Ну радоваться на вашем месте я бы не стал ухылесы так как ликвидировали еще один канал уклонения от мобилизации и значит теперь тем работники которым этот керивнык незаконно оформил бронь ее пересмотрят😁
06.05.2026 10:09 Відповісти
В чем я неправ .Это для вас мамкиных сыночков должно трагедией стать ликвидация очередной схемы уклонения от исполнения своего гражданского долга.
06.05.2026 10:31 Відповісти
Не мент и не на пенсии еще . Мне всего то 38 лет скоро стукнет и я обычный сельский парень
06.05.2026 10:42 Відповісти
Звичайний сільський хлопець. Живу с с. Козин, Київська обл. Село маленьке, бідне, маршрутка не ходе...
06.05.2026 10:58 Відповісти
Це мабуть, його з Одеського ТЦК перевели?!?!
06.05.2026 11:02 Відповісти
Так воно і буде. І не тільки керівників. Зешобла зливає своїх героїв. Як то кажуть: мавр зробив свою справу.
06.05.2026 10:08 Відповісти
Поправь меня если я ошибаюсь разве мобилизация закончилась официально или патрули тцк исчезли с улиц. Это затрымання значит только одно :работу тцк стараются сделать более чесной и те працивныки кому это мздоимец незаконно оформил бронь скоро ее лишатся. Так что не радуйся раньше времени ухылянт😆
06.05.2026 10:15 Відповісти
Ну так через таких нечесних дехто не може чесно оформити бронь... Бо коли легко бронюють клоунів і журналістів каналів про садівництво, а підприємства ВПК скаржаться, що в них всіх забронювати не виходить, то це ідіотська ситуація!

Або у мене знайомий - енергетик і йому дуже важко оформлювали ту бронь!
06.05.2026 10:19 Відповісти
А тобі особисто теж болить що ти не пішов воювати? Як Педану болить? Дай вгадаю, або зір, або карієс та зубні пломби. Вгадав?
https://youtube.com/shorts/rYlQcGitY3I?si=MtnoVuFn88PBDVVl
06.05.2026 10:23 Відповісти
З лицемірами типу цього москворотого владіміра тут не дадуть спілкуватися.
06.05.2026 10:29 Відповісти
Угадал зрение и не берут хоть в тцк 5 раз побывал начиная с 2023.Мои трое родственников включая брата воюют и уже довольно давно три года уже и им замену пора бы подыскать благо и закон собираются принять ,чтобы тех кто давно на фронте находится демобилизовали и на их место таких вот працивнычков с липовой бронью отправили😆
06.05.2026 10:37 Відповісти
Тобі б на сцену, стендапер.
06.05.2026 10:40 Відповісти
Я правду говорю .Кстати сам с житомирской области
06.05.2026 10:44 Відповісти
Ну якщо з житомирській області то це ж все змінює! Тоді вірю однозначно. Все, набрид. Ходи здоровий, хай щастить.
06.05.2026 10:49 Відповісти
Сразу видно ухылеса.Постоянно пытается спетлять и свалить через бувай здоровый😁
06.05.2026 11:03 Відповісти
"...Я правду говорю ..." - 100 % індикатор.
06.05.2026 11:42 Відповісти
Чувак чомусь впевнений, що йому тут всі повинні вірити на слово. Кумедний хлоп.
06.05.2026 10:46 Відповісти
То дайте хабаря воєнкому, без зайвих питань і ВЛК одразу візьмуть у штурмовики 😂
Воєнкоми беруть хабарі, тому є тисячі підтверджень (тільки ДБР чомусь "не помічає того).
06.05.2026 12:31 Відповісти
Сруськай дух, лайном понесло!!
06.05.2026 11:04 Відповісти
Вилов ухилянтів значно впав і потребує більше зусиль, які частіше потрапляють до медіа.
Більше шкоди для найвеличнішого рейтингу, ніж вилову. Але якщо декількох показово покарати, то рейтинг може піднятися.
06.05.2026 10:30 Відповісти
Той хлоп не розуміє таких елементарних речей. Марафон головного мозку, що поробиш...
06.05.2026 10:34 Відповісти
Непогані в нього карманні витрати
06.05.2026 09:36 Відповісти
Не вірю!!! Не може така поважна людина брати хабар купюрами по 20 гривень! Там взагалі гривнями 1560. А то зелене - то суванірне, або фагтиками! 😊 (Це маркчзм, якщо щось).
06.05.2026 09:43 Відповісти
Це все ШІ.
06.05.2026 10:08 Відповісти
Тепер він поїде в бойову бригаду комбатом, або зам комбрига і т.д., де принесе ще більше горя людям. Зривати погони з ****** не можна ж.
06.05.2026 09:45 Відповісти
У фінансовий відділ бригади піде як ще один такий "герой", нонсенс підозрюваного у корупції що мобілізувався для уникнення покарання брати у фінвідділ.
06.05.2026 10:14 Відповісти
Вже ніхто не згадує того хтивого начальника Рівненського ТЦК, Олександра Ярмошевича.
https://politerno.com.ua/2025/04/03/kerivnyk-rivnenskogo-ttsk-yakyj-tsiluvavsya-z-pidleglymy-na-roboti-perevivsya-ne-v-okopy-a-v-zakarpatskyj-ttsk/ Керівник Рівненського ТЦК, який цілувався з підлеглими на роботі, перевівся не в окопи, а в Закарпатський ТЦК
06.05.2026 10:19 Відповісти
Так наказав Верховний Гімнокомандувач !!!
06.05.2026 12:06 Відповісти
Попався на копійках. Порішає і далі буде займатися "добовими поставками".
06.05.2026 12:33 Відповісти
Знову вороже ІПСО, спрямоване на дискредитацію кришталево чесних тилових героїв-оповіщувачів, зрив мобілізації та поширення в нашому суспільстві кацапських наративів! І це в той час, коли всі українці гуртуються навколо незламно-потужної постаті найвеличнішого лідора Всесвіту, який впевнено веде нас до всіх можливих та неможливих перемог!
06.05.2026 09:50 Відповісти
красавчік, опанував оптову торгівлю.
06.05.2026 09:53 Відповісти
Це все кацапське іпсо як мені тут кричали з піною на морді
06.05.2026 09:54 Відповісти
Що цікаво, то це зараз твориться по всій Україні. А зловили всього одного з тисячі. І то скоро відпустять під заставу або нічний домашній арешт. Тому що він може здати весь ланцюжок корупціонерів починаючи від патрульних, закінчуючи суддями і прокурорами з якими він ділився
06.05.2026 09:59 Відповісти
У тому, що місцева влада, поліція, судді і прокурори в темі і в долі, немає ані найменших сумнівів.
06.05.2026 10:21 Відповісти
Класика...
06.05.2026 09:54 Відповісти
Де штрафбат?
06.05.2026 10:03 Відповісти
Це нагорода від зевлади за проведення оповіщення і мобілізіції ухилянтів.
06.05.2026 10:08 Відповісти
Хочешь back to ussr и возвращения сталинских времен. Хотя я в чем то с тобой и согласен этого порой ох как не хватает. У кацапов вон и дезертиров всего то под 40 тысяч только за все время боевых действий ,а не как у нас 300 тысяч потому что жестко наказывают порой и расстреливают😆
06.05.2026 10:20 Відповісти
Вважаю, щось подібне штрафбату потрібен для тих, хто наживається на війні.
06.05.2026 10:26 Відповісти
Согласен но и для тех кто им дает тоже
06.05.2026 10:39 Відповісти
Там де і військовий суд і трибунал, на смітнику, викрадання цивільних істотами в одностроях це військовий злочин без терміну дії по військовим законам, але ні одного не засудили.
06.05.2026 11:16 Відповісти
Штрафбат штрафує...
06.05.2026 11:17 Відповісти
ТЦК та СП це і є бізнес. Невільнічний ринок. Найприбутковіший у всі часи.
06.05.2026 10:51 Відповісти
Не лицемірь кремлядь фсбу ось найбільший бізнес ... Про всі часи то взагалі тобі методичку санітари писали
06.05.2026 11:07 Відповісти
Лікуйся
06.05.2026 13:40 Відповісти
чисте і не підкуп не фсбу , яке в упор не бачить двушок на маскву, раптом стало воювати проти ЗСУ на зниження їх рейтингу... Забули суки хто їх захищає від росіян
06.05.2026 11:06 Відповісти
Скільки бидлячих ждунячих пєтушар і кремляді і коментарях сцать кип'ятком на узькій мір і чекають бутилку
06.05.2026 11:08 Відповісти
А , він військовослужбовець , чи працівник ?
06.05.2026 11:14 Відповісти
Це що тільки в Житомирі таке? Це в усіх містах і райцентрах таке, якщо тільки їх постригти то можна простому бійцю підняти до 90 тисяч гривень на місяць мінімум замість злиденних 20 тисяч.
06.05.2026 11:14 Відповісти
ТЦК - аналог митниці: добова виручка піднімається аж в центральний офіс країни. От вам і вся мобілізація на млрд доларів.
06.05.2026 11:19 Відповісти
Зелена кодла провалила мобілізацію. Сьогодні в Україну ця зелень хоче завести чотири мільйона індусів, вот хай їх і мобілізують для захисту України, взамін утилізації українців, яку м'ясники поставили на потік.
06.05.2026 11:52 Відповісти

"УХИЛЯНТИ
НАПАЛИ
НА ГРУПУ ОПОВІЩЕННЯ"
(прес-служба Житомирського ТЦК)
06.05.2026 12:05 Відповісти
Та хрінь повсюди і масових масштабах , а віз і нині там .Хто має впливати на зешоблу -безхребетна опозиція😅, журналісти чи блогери ? Де та сила , що переломить хребет цій грьобанній шоблі ?Те що висвітлюється в інфопросторі крадівництво , хабарництво - зешоблі плювати , крали і будуть дальше .
06.05.2026 12:18 Відповісти
Ой Божечки, я стільки чув про керівника ТЦК який бере хабарі, то це він???
06.05.2026 12:19 Відповісти
шо ж ви людину поклали на асфальтік?? ручки заламали правослвному.. Ручки ті нічого не крали... Судддддд наш реформований скоро це підтвердить і зає...енить умовний термін..
06.05.2026 13:10 Відповісти
 
 