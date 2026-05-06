Керівника Житомирського обласного ТЦК затримали за вимагання хабарів у підприємців за "непризов" працівників, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Служба безпеки України затримала керівника Житомирського обласного ТЦК та СП, який вимагав гроші з регіонального підприємця за те, щоб не мобілізовувати його працівників.

Систематичні побори

Як встановило розслідування, посадовець налагодив механізм систематичного одержання неправомірної вигоди від власника місцевої компанії.

За отримані хабарі він обіцяв підприємцю не проводити мобілізаційні заходи стосовно його підлеглих працівників призовного віку.

"Після одержання грошей фігурант брав від бізнесмена списки персоналу компаній, яких він мав "забронювати" від перевірок мобільних груп ТЦК і правоохоронців, а також під час перетину блокпостів", - йдеться у повідомленні.

Затримання та підозра

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини посадовця і затримали його "на гарячому" після одержання нової суми хабаря від "замовника".

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Дані від генпрокурора

Як своєю чергою інформує генпрокурор Руслан Кравченко, йдеться про "абонплату" за непризов. Усе почалося з консультації щодо законної процедури бронювання працівників. Місцевий підприємець звернувся до посадовця ТЦК, щоб з’ясувати, як законно оформити бронювання для найманих працівників. Але отримав пропозицію - щомісяця платити за їхній "непризов".



