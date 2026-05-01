За гроші "вирішували питання" з розшуком і мобілізацією: на Волині оголошено підозру посадовцю ТЦК та ексвійськовому, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
У Волинській області викрито два факти одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення військових посадовців.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Схема від військового ТЦК
Як зазначається, керівник одного з відділень обласного ТЦК та СП вимагав 2 тис доларів. За ці кошти він обіцяв зняти двох військовозобов’язаних із розшуку та внести зміни до системи "Оберіг".
Посадовець запевняв, що може вплинути на інших службових осіб і забезпечити потрібний результат. Після цього чоловіки нібито змогли б офіційно працевлаштуватися та отримати бронювання.
Схема від сержанту запасу ЗСУ
Іншу схему пропонував 43-річний молодший сержант запасу ЗСУ. За 6 тис доларів він обіцяв "допомогти" зі зняттям відмітки в реєстрі та уникненням мобілізації.
При цьому чоловік, який звернувся по таку "допомогу", мав законні підстави для відстрочки. Підозрюваний скористався його необізнаністю та страхом перед можливою відповідальністю.
Обох затримали одразу після отримання грошей.
Оголошення підозри
Зазначається, що обом чоловікам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України - зловживання впливом. За клопотанням прокурорів суд уже обрав підозрюваним запобіжні заходи.
Встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до цих дій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль