За деньги "решали вопросы" с розыском и мобилизацией: на Волыни объявлено подозрение чиновнику ТЦК и экс-военному, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
В Волынской области выявлены два случая получения неправомерной выгоды за оказание влияния на решения военных должностных лиц.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Схема от военного ТЦК
Как отмечается, руководитель одного из отделений областного ТЦК и СП требовал 2 тыс. долларов. За эти средства он обещал снять двух военнообязанных с розыска и внести изменения в систему "Оберег".
Чиновник уверял, что может повлиять на других должностных лиц и обеспечить нужный результат. После этого мужчины якобы смогли бы официально трудоустроиться и получить бронирование.
Схема от сержанта запаса ВСУ
Другую схему предлагал 43-летний младший сержант запаса ВСУ. За 6 тыс. долларов он обещал "помочь" со снятием отметки в реестре и избежанием мобилизации.
При этом мужчина, обратившийся за такой "помощью", имел законные основания для отсрочки. Подозреваемый воспользовался его неосведомленностью и страхом перед возможной ответственностью.
Обоих задержали сразу после получения денег.
Объявление подозрения
Отмечается, что обоим мужчинам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — злоупотребление влиянием. По ходатайству прокуроров суд уже избрал подозреваемым меры пресечения.
Устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к этим действиям.
Куди це все різко поділось з приходом Сирського? Тепер всі розмови, тільки як нахапати більше м'яса, і переважно обмежено придатних, непридатних, хворих, беззахисних...
Час людожерства?
Вчора говорив із знайомим, каже, у нього в селі ТЦКшники схопили розумово відсталого хлопця, що і говорити толком не вміє, возили його навіщось, відлупцювали і викинули в сусідньому селі! Ведуть себе як покидьки. Останні. Навіщо вони це роблять? Просто покидьки, чи це диверсія, яка після цього про них буде слава?
Ще каже, бронювання зараз люди купують, по 20 тис. кожного місяця відстьогують і заброньовані. І це масово. Отаке бронювання, такий головний критерій! Таки більше пересвідчуюсь, що оце було правдою:
Яка мета цього всього дійства? Якби друге, то відбувалася б не тиранія і повна дискредитація всього, що пов'язано з цією владою і не хапання хворих і катування людей, а мобілізація, в першу чергу, тих, що давали присягу, вміють користуватись зброю, мають її, служили, закінчували кафедри, військові заклади, обрали професію силовика і т.д.
Реформа! Генерал пропонує кидати бусифікованих в окопи без автоматів на розправу ворогу, це диверсант!
Ці потвори просто вирішили нас знищити, коли не залишиться кого доїти?