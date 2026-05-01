За деньги "решали вопросы" с розыском и мобилизацией: на Волыни объявлено подозрение чиновнику ТЦК и экс-военному, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В Волынской области выявлены два случая получения неправомерной выгоды за оказание влияния на решения военных должностных лиц.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Схема от военного ТЦК

Как отмечается, руководитель одного из отделений областного ТЦК и СП требовал 2 тыс. долларов. За эти средства он обещал снять двух военнообязанных с розыска и внести изменения в систему "Оберег".



Чиновник уверял, что может повлиять на других должностных лиц и обеспечить нужный результат. После этого мужчины якобы смогли бы официально трудоустроиться и получить бронирование.

Схема от сержанта запаса ВСУ

Другую схему предлагал 43-летний младший сержант запаса ВСУ. За 6 тыс. долларов он обещал "помочь" со снятием отметки в реестре и избежанием мобилизации.

При этом мужчина, обратившийся за такой "помощью", имел законные основания для отсрочки. Подозреваемый воспользовался его неосведомленностью и страхом перед возможной ответственностью.

Обоих задержали сразу после получения денег.

Объявление подозрения

Отмечается, что обоим мужчинам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — злоупотребление влиянием. По ходатайству прокуроров суд уже избрал подозреваемым меры пресечения.

Устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к этим действиям.

