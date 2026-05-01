За деньги "решали вопросы" с розыском и мобилизацией: на Волыни объявлено подозрение чиновнику ТЦК и экс-военному, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В Волынской области выявлены два случая получения неправомерной выгоды за оказание влияния на решения военных должностных лиц.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Чиновник ТЦК и бывший военный решали вопросы с мобилизацией

Схема от военного ТЦК

Как отмечается, руководитель одного из отделений областного ТЦК и СП требовал 2 тыс. долларов. За эти средства он обещал снять двух военнообязанных с розыска и внести изменения в систему "Оберег".

Чиновник уверял, что может повлиять на других должностных лиц и обеспечить нужный результат. После этого мужчины якобы смогли бы официально трудоустроиться и получить бронирование.

Читайте также: Военная ТЦК на Черниговщине сняла с учета 11 военнообязанных

Схема от сержанта запаса ВСУ

Другую схему предлагал 43-летний младший сержант запаса ВСУ. За 6 тыс. долларов он обещал "помочь" со снятием отметки в реестре и избежанием мобилизации.

При этом мужчина, обратившийся за такой "помощью", имел законные основания для отсрочки. Подозреваемый воспользовался его неосведомленностью и страхом перед возможной ответственностью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Квартиры, автомобили, коттедж у моря: журналисты нашли имущество семьи одесского экс-военкома, который мог зарабатывать на уклонистах, — "Следство.Инфо"

Обоих задержали сразу после получения денег.

Объявление подозрения

Отмечается, что обоим мужчинам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — злоупотребление влиянием. По ходатайству прокуроров суд уже избрал подозреваемым меры пресечения.

Устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к этим действиям.

Читайте: В Прикарпатье раскрыли схему в ТЦК: задержаны чиновник и его отец

Щось забагато викривань схем та ТЦК, мабуть збираються розцінки піднімати.
01.05.2026 15:31 Ответить
Не діляться.
01.05.2026 17:40 Ответить
А як же декілька років тому казали, що перемогти ми можемо тільки технологічно, що "маленька совкова армія не переможе велику совкову" і т.д.?
Куди це все різко поділось з приходом Сирського? Тепер всі розмови, тільки як нахапати більше м'яса, і переважно обмежено придатних, непридатних, хворих, беззахисних...
Час людожерства?

Вчора говорив із знайомим, каже, у нього в селі ТЦКшники схопили розумово відсталого хлопця, що і говорити толком не вміє, возили його навіщось, відлупцювали і викинули в сусідньому селі! Ведуть себе як покидьки. Останні. Навіщо вони це роблять? Просто покидьки, чи це диверсія, яка після цього про них буде слава?
Ще каже, бронювання зараз люди купують, по 20 тис. кожного місяця відстьогують і заброньовані. І це масово. Отаке бронювання, такий головний критерій! Таки більше пересвідчуюсь, що оце було правдою:
https://nenka.info/zhurnalisty-vykryly-shemu-z-bronyuvannyam-vid-mobilizacziyi-v-kyyevi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=zhurnalisty-vykryly-shemu-z-bronyuvannyam-vid-mobilizacziyi-v-kyyevi

Яка мета цього всього дійства? Трільйонери Зеленський з Сирським, куди стікається все бабло від рекету і кіднепінгу чи перемога? Якби друге, то відбувалася б не тиранія і повна дискредитація всього, що пов'язано з цією владою і не хапання хворих і катування людей, а мобілізація, в першу чергу, тих, що давали присягу, вміють користуватись зброю, мають її, служили, закінчували кафедри, військові заклади, обрали професію силовика і т.д.

https://www.youtube.com/watch?v=1go1lG0xzHw
Реформа! Генерал пропонує кидати бусифікованих в окопи без автоматів на розправу ворогу, це диверсант!
https://www.youtube.com/watch?v=3NsYjGUf1NY
Ці потвори просто вирішили нас знищити, коли не залишиться кого доїти?
01.05.2026 17:41 Ответить
 
 