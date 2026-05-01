Военная ТЦК на Черниговщине сняла с учета 11 военнообязанных

В Черниговской области правоохранители раскрыли схему незаконного уклонения от военной службы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Черниговской области.

К схеме причастна военнослужащая одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Как работала схема в системе воинского учета

Следствие установило, что чиновница имела доступ к автоматизированной системе "Оберіг" и использовала его для внесения ложных данных. Она безосновательно изменяла информацию в учетных карточках военнообязанных.

В результате таких действий в систему были внесены сведения о якобы негодности к военной службе 11 человек. После этого этих граждан сняли с воинского учета.

Правоохранители квалифицировали действия по частям 1 и 3 статьи 362 Уголовного кодекса Украины, касающейся несанкционированных действий с информацией в электронных системах, совершенных повторно лицом с правом доступа.

"Установлено, что военнослужащая организовала механизм внесения изменений в данные военнообязанных с целью их незаконного исключения из учета", - отметили в полиции.

Подозрение и дальнейшее расследование

Женщине уже сообщено о подозрении. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с дополнительным ограничением права занимать определенные должности до трех лет.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и возможных соучастников.

