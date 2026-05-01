Военная ТЦК на Черниговщине сняла с учета 11 военнообязанных

Сотрудница ТЦК в Черниговской области подозревается в махинациях с системой "Оберег"

В Черниговской области правоохранители раскрыли схему незаконного уклонения от военной службы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Черниговской области.

К схеме причастна военнослужащая одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Как работала схема в системе воинского учета

Следствие установило, что чиновница имела доступ к автоматизированной системе "Оберіг" и использовала его для внесения ложных данных. Она безосновательно изменяла информацию в учетных карточках военнообязанных.

В результате таких действий в систему были внесены сведения о якобы негодности к военной службе 11 человек. После этого этих граждан сняли с воинского учета.

Правоохранители квалифицировали действия по частям 1 и 3 статьи 362 Уголовного кодекса Украины, касающейся несанкционированных действий с информацией в электронных системах, совершенных повторно лицом с правом доступа.

"Установлено, что военнослужащая организовала механизм внесения изменений в данные военнообязанных с целью их незаконного исключения из учета", - отметили в полиции.

Подозрение и дальнейшее расследование

Женщине уже сообщено о подозрении. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с дополнительным ограничением права занимать определенные должности до трех лет.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и возможных соучастников.

  • Ранее мы сообщали, что за взятку задержали представителей ТЦК в Белой Церкви.

коррупция (8731) мобилизация (3051) ТЦК (1064) Черниговская область (1538)
+7
Ха-ха-ха ця схема стара як світ і зветься бритва - спочатку тебе стрижуть мусора які прийняли , беруть по-бозьки - 300 баків на рило, зазвичай два рила, наступного дня приходить "слідак" ні сном ні духом про ваші домовленості не знає тож плати й цому упирю але вже косарь, далі до лоха завітає дільничий... ху із ху в цій ланці самі здогадаєтесь
показать весь комментарий
01.05.2026 02:06 Ответить
+4
Ну раз обериг уже есть то можно увольнять 80% шатата ТЦК сортировать базу(руками) по алфавиту с времен(и интерфейса) ТурбоПаскаля уже не нужно.
показать весь комментарий
01.05.2026 05:34 Ответить
+4
А де не так?
Давайте чесно, база в яку може влазити і має.право.самостійно щось правити, це прохідний двір і захисту нуль.
Такого не має бути, право на виправлення і внесення змін це як золотий коючик від сейфу
показать весь комментарий
01.05.2026 07:41 Ответить
"викрили схему незаконного ухилення від військової служби"

ага...
показать весь комментарий
01.05.2026 01:43 Ответить
Шо таке - ага? Скоїла злочин! Повинна відповісти! Ухилєсів знайти, якщо здриснули, подати в розшук!
показать весь комментарий
01.05.2026 08:05 Ответить
Правильно! Ухилєсам відповідальність - окоп, їй - умовне! Триматися до кінця.
показать весь комментарий
01.05.2026 14:18 Ответить
ну если лох, конечно же, не сменит место жительства
и если откроет дверь
показать весь комментарий
01.05.2026 03:17 Ответить
Когда меня снимали с военного учёта ( выписывался после продажи квартиры) , попросили принести на 2-3 доллара канцтоваров. Я настолько был ошарашен что даже спорить не стал.
показать весь комментарий
01.05.2026 06:05 Ответить
Косарів 100 наколядувала...
показать весь комментарий
01.05.2026 08:01 Ответить
В США? "Щось ви, дядьку, триндите, що ви нежонаті..."
показать весь комментарий
01.05.2026 08:45 Ответить
Так за зняття з обліку за гроші нічого не сказано. По доброті душевній знімала?
показать весь комментарий
01.05.2026 06:47 Ответить
Це економічне бронювання!!
показать весь комментарий
01.05.2026 11:56 Ответить
Ой какой плохой тцк,а то ,что под куполом законы голосуют за конверты это ничего,никого не нужно арестовывать и сажать,путь дальше работают
показать весь комментарий
01.05.2026 06:59 Ответить
Ухилянти фас 😁
показать весь комментарий
01.05.2026 07:06 Ответить
Дякую за службу!
показать весь комментарий
01.05.2026 14:20 Ответить
ну...це показуха... Оголосили...арештували...призначили заставу до суду... суд умовний термін дасть і ФСЬО. Чиновників на Городнянщині, здається з адміністрації, двом дали умовний термін..Злочини такі по всій Україні в кожному ТЦК..Гроші мабуть ідуть якісь на верх..Бо ніхто б не тримав би їх в ТЦК.. беремо хоча б цих 11 чоловік і множимо на всі в Україні... а потім саме менше ще раз на 50, це районні ТЦК.. там то більше відкупилися, але уявімо областні центри. плюсуємо туди інші контори МСЕК, ВЛКі конторіи -фермерські та інші, які теж зі згодою з ТЦК теж набронювали 10-15 чоловік.. То звісно що будуть калік відловлювати.. Нач.ТЦК зі свого кармана має їх преміювати
показать весь комментарий
01.05.2026 07:22 Ответить
Вона сама!! Ніхто їй команди не давав!! Отака она - "перевертень у погонах"....жінки вони такі...жалісні...пожаліла бідних хлопців
показать весь комментарий
01.05.2026 09:25 Ответить
Це мафія!!
показать весь комментарий
01.05.2026 11:54 Ответить
 
 