Военная ТЦК на Черниговщине сняла с учета 11 военнообязанных
В Черниговской области правоохранители раскрыли схему незаконного уклонения от военной службы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Черниговской области.
К схеме причастна военнослужащая одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Как работала схема в системе воинского учета
Следствие установило, что чиновница имела доступ к автоматизированной системе "Оберіг" и использовала его для внесения ложных данных. Она безосновательно изменяла информацию в учетных карточках военнообязанных.
В результате таких действий в систему были внесены сведения о якобы негодности к военной службе 11 человек. После этого этих граждан сняли с воинского учета.
Правоохранители квалифицировали действия по частям 1 и 3 статьи 362 Уголовного кодекса Украины, касающейся несанкционированных действий с информацией в электронных системах, совершенных повторно лицом с правом доступа.
"Установлено, что военнослужащая организовала механизм внесения изменений в данные военнообязанных с целью их незаконного исключения из учета", - отметили в полиции.
Подозрение и дальнейшее расследование
Женщине уже сообщено о подозрении. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с дополнительным ограничением права занимать определенные должности до трех лет.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и возможных соучастников.
- Ранее мы сообщали, что за взятку задержали представителей ТЦК в Белой Церкви.
ага...
и если откроет дверь
Давайте чесно, база в яку може влазити і має.право.самостійно щось правити, це прохідний двір і захисту нуль.
Такого не має бути, право на виправлення і внесення змін це як золотий коючик від сейфу