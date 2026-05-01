Військова ТЦК на Чернігівщині зняла з обліку 11 військовозобов’язаних

ТЦКшниця на Чернігівщині підозрюється у махінаціях із системою "Оберіг"

У Чернігівській області правоохоронці викрили схему незаконного ухилення від військової служби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління Нацполіції у Чернігівській області.

До схеми причетна військовослужбовиця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Як працювала схема в системі військового обліку

Слідство встановило, що посадовиця мала доступ до автоматизованої системи "Оберіг" і використала його для внесення неправдивих даних. Вона безпідставно змінювала інформацію в облікових картках військовозобов’язаних.

У результаті таких дій до системи були внесені відомості про нібито непридатність до військової служби 11 осіб. Після цього цих громадян було знято з військового обліку.

Правоохоронці кваліфікували дії за частинами 1 та 3 статті 362 Кримінального кодексу України, що стосується несанкціонованих дій з інформацією в електронних системах, вчинених повторно особою з правом доступу.

"Встановлено, що військовослужбовиця організувала механізм внесення змін до даних військовозобов’язаних із метою їх незаконного виключення з обліку", — зазначили у поліції.

Підозра та подальше розслідування

Жінці вже повідомлено про підозру. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до шести років із додатковим обмеженням права обіймати певні посади до трьох років.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та можливих співучасників.

  • Раніше ми подомляли, що на хабарі затримали представників ТЦК у Білій Церкві.

"викрили схему незаконного ухилення від військової служби"

ага...
01.05.2026 01:43 Відповісти
Ха-ха-ха ця схема стара як світ і зветься бритва - спочатку тебе стрижуть мусора які прийняли , беруть по-бозьки - 300 баків на рило, зазвичай два рила, наступного дня приходить "слідак" ні сном ні духом про ваші домовленості не знає тож плати й цому упирю але вже косарь, далі до лоха завітає дільничий... ху із ху в цій ланці самі здогадаєтесь
01.05.2026 02:06 Відповісти
ну если лох, конечно же, не сменит место жительства
и если откроет дверь
01.05.2026 03:17 Відповісти
Ну раз обериг уже есть то можно увольнять 80% шатата ТЦК сортировать базу(руками) по алфавиту с времен(и интерфейса) ТурбоПаскаля уже не нужно.
01.05.2026 05:34 Відповісти
Когда меня снимали с военного учёта ( выписывался после продажи квартиры) , попросили принести на 2-3 доллара канцтоваров. Я настолько был ошарашен что даже спорить не стал.
01.05.2026 06:05 Відповісти
Так за зняття з обліку за гроші нічого не сказано. По доброті душевній знімала?
01.05.2026 06:47 Відповісти
Ой какой плохой тцк,а то ,что под куполом законы голосуют за конверты это ничего,никого не нужно арестовывать и сажать,путь дальше работают
01.05.2026 06:59 Відповісти
Ухилянти фас 😁
01.05.2026 07:06 Відповісти
 
 