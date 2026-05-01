Військова ТЦК на Чернігівщині зняла з обліку 11 військовозобов’язаних
У Чернігівській області правоохоронці викрили схему незаконного ухилення від військової служби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління Нацполіції у Чернігівській області.
До схеми причетна військовослужбовиця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Як працювала схема в системі військового обліку
Слідство встановило, що посадовиця мала доступ до автоматизованої системи "Оберіг" і використала його для внесення неправдивих даних. Вона безпідставно змінювала інформацію в облікових картках військовозобов’язаних.
У результаті таких дій до системи були внесені відомості про нібито непридатність до військової служби 11 осіб. Після цього цих громадян було знято з військового обліку.
Правоохоронці кваліфікували дії за частинами 1 та 3 статті 362 Кримінального кодексу України, що стосується несанкціонованих дій з інформацією в електронних системах, вчинених повторно особою з правом доступу.
"Встановлено, що військовослужбовиця організувала механізм внесення змін до даних військовозобов’язаних із метою їх незаконного виключення з обліку", — зазначили у поліції.
Підозра та подальше розслідування
Жінці вже повідомлено про підозру. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до шести років із додатковим обмеженням права обіймати певні посади до трьох років.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та можливих співучасників.
