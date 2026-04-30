БпЛА влучив в адмінбудівлю у Чернігові - двох людей поранено

Чернігів атакують БпЛА: один із дронів влучив в адмінбудівлю, попередньо відомо про двох постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Місто знаходиться під атакою ворога. Один БпЛА влучив в адмінбудівлю в місті. Попередньо постраждали 2 людини.

Інформація уточнюється.