Новини Атака безпілотників на Чернігів
БпЛА влучив в адмінбудівлю у Чернігові - двох людей поранено

Атака БпЛА: удар по адмінбудівлі, є постраждалі

Чернігів атакують БпЛА: один із дронів влучив в адмінбудівлю, попередньо відомо про двох постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Місто знаходиться під атакою ворога. Один БпЛА влучив в адмінбудівлю в місті. Попередньо постраждали 2 людини.

Також читайте: Німеччина передала три мініелектростанції для Чернігівської області

Інформація уточнюється.

А чого вони не перебували у сховищі??? З наказами не ознайомлені???
30.04.2026 11:16 Відповісти
Хто? Сторож, з прибиральницею?
30.04.2026 11:19 Відповісти
Ти мабьуть не знаєш,що на всіх підприємствах/організаціях є накази в яких зазначено,що під час повітряноїх тривоги ти маєш перебувати у сховищі, і ти підписуєшся в наказі?!
30.04.2026 11:44 Відповісти
Синку... Після того, як протезували мені ногу (в 2016му), я зайняв своє місце, на "невидимому фронті"- в Інтернет... і зараз розумію, що вислів "Якщо не я, то хто ж?...", прямо стосується мене... Бо, коли "щезну" я - на це місце прийдуть "гімноплюї", на кшалт тебе.... І нашим людям стане гірше... Я цього дозволить не можу. ..."Дум спіро сперо..."...
30.04.2026 14:52 Відповісти
"На заборе "х*й, написано... А там дрова лежат..." . Якби я так реагував на ВСІ оголошення "повітряної тривоги" - я-б, за п'ять років, став "дитям підземелля" . Люди звикли... Це "фаталізм"... Уб'є -то уб'є... А жить треба..." Так живуть ізраїльтяни, ліванці, люди інших регіонів, де іде війна, десятками років...
30.04.2026 12:07 Відповісти
 
 