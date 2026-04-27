Німеччина передала три мініелектростанції для Чернігівської області
Німеччина передала Україні три когенераційні установки для потреб Чернігівської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про про це "Європейській правді" заявили в посольстві Німеччини.
Йдеться про обладнання, що дозволяє одночасно виробляти тепло та електроенергію. Загалом регіон має отримати 12 таких установок потужністю від 10,5 до 11,5 МВт.
Решту дев’ять планують передати найближчим часом.
Підтримка енергосистеми регіону
Передані установки після запуску допоможуть забезпечити теплом, електроенергією та водопостачанням близько 353 тисяч жителів Чернігівської області. Очікується, що це суттєво підвищить стійкість регіональної інфраструктури в умовах регулярних атак.
Обладнання є частиною масштабної програми підтримки уряду Німеччини обсягом 400 млн євро, яку було ініційовано цієї зими у відповідь на удари по українській енергетиці.
Загальний обсяг допомоги
Від початку повномасштабного вторгнення Росії енергетична допомога з боку Німеччини перевищила 1,2 млрд євро. Вона включає постачання обладнання, фінансову підтримку та технічну допомогу для відновлення інфраструктури.
Передача когенераційних установок є частиною довгострокової підтримки, спрямованої на забезпечення стабільної роботи критичних систем та підготовку до опалювальних сезонів.
Три на два не ділиться. Хочби очільники мва та ова не посварилися між собою.