Германия передала три мини-электростанции для Черниговщины

Фото: GIZ

Германия передала Украине три когенерационные установки для нужд Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Европейской правде" заявили в посольстве Германии.

Речь идет об оборудовании, позволяющем одновременно производить тепло и электроэнергию. Всего регион должен получить 12 таких установок мощностью от 10,5 до 11,5 МВт.

Остальные девять планируется передать в ближайшее время.

Поддержка энергосистемы региона

Переданные установки после запуска помогут обеспечить теплом, электроэнергией и водоснабжением около 353 тысяч жителей Черниговской области. Ожидается, что это существенно повысит устойчивость региональной инфраструктуры в условиях регулярных атак.

Оборудование является частью масштабной программы поддержки правительства Германии объемом 400 млн евро, которая была инициирована этой зимой в ответ на удары по украинской энергетике.

Общий объем помощи

С начала полномасштабного вторжения России энергетическая помощь со стороны Германии превысила 1,2 млрд евро. Она включает поставку оборудования, финансовую поддержку и техническую помощь для восстановления инфраструктуры.

Передача когенерационных установок является частью долгосрочной поддержки, направленной на обеспечение стабильной работы критически важных систем и подготовку к отопительным сезонам.

  • Напомним, ранее мы писали, что Германия выплатит украинцам до 20 тыс. евро на малый бизнес.

Головне у бункера їх позакопувати. А то вистачить ще розуму у наших діячів під відкритим небом їх встановити.
27.04.2026 19:14 Ответить
Ну не знаю.
Три на два не ділиться. Хочби очільники мва та ова не посварилися між собою.
27.04.2026 20:44 Ответить
Дякуємо, Друзі.
27.04.2026 20:59 Ответить
 
 