Германия передала три мини-электростанции для Черниговщины
Германия передала Украине три когенерационные установки для нужд Черниговской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Европейской правде" заявили в посольстве Германии.
Речь идет об оборудовании, позволяющем одновременно производить тепло и электроэнергию. Всего регион должен получить 12 таких установок мощностью от 10,5 до 11,5 МВт.
Остальные девять планируется передать в ближайшее время.
Поддержка энергосистемы региона
Переданные установки после запуска помогут обеспечить теплом, электроэнергией и водоснабжением около 353 тысяч жителей Черниговской области. Ожидается, что это существенно повысит устойчивость региональной инфраструктуры в условиях регулярных атак.
Оборудование является частью масштабной программы поддержки правительства Германии объемом 400 млн евро, которая была инициирована этой зимой в ответ на удары по украинской энергетике.
Общий объем помощи
С начала полномасштабного вторжения России энергетическая помощь со стороны Германии превысила 1,2 млрд евро. Она включает поставку оборудования, финансовую поддержку и техническую помощь для восстановления инфраструктуры.
Передача когенерационных установок является частью долгосрочной поддержки, направленной на обеспечение стабильной работы критически важных систем и подготовку к отопительным сезонам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Три на два не ділиться. Хочби очільники мва та ова не посварилися між собою.