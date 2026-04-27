Германия передала три мини-электростанции для Черниговщины

Германия передала Украине три когенерационные установки для нужд Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Европейской правде" заявили в посольстве Германии.

Речь идет об оборудовании, позволяющем одновременно производить тепло и электроэнергию. Всего регион должен получить 12 таких установок мощностью от 10,5 до 11,5 МВт.

Остальные девять планируется передать в ближайшее время.

Поддержка энергосистемы региона

Переданные установки после запуска помогут обеспечить теплом, электроэнергией и водоснабжением около 353 тысяч жителей Черниговской области. Ожидается, что это существенно повысит устойчивость региональной инфраструктуры в условиях регулярных атак.

Оборудование является частью масштабной программы поддержки правительства Германии объемом 400 млн евро, которая была инициирована этой зимой в ответ на удары по украинской энергетике.

Общий объем помощи

С начала полномасштабного вторжения России энергетическая помощь со стороны Германии превысила 1,2 млрд евро. Она включает поставку оборудования, финансовую поддержку и техническую помощь для восстановления инфраструктуры.

Передача когенерационных установок является частью долгосрочной поддержки, направленной на обеспечение стабильной работы критически важных систем и подготовку к отопительным сезонам.

