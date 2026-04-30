БПЛА попал в административное здание в Чернигове - два человека ранены

Чернигов подвергся атаке БПЛА: один из дронов попал в административное здание, по предварительным данным, есть два пострадавших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

Город находится под атакой врага. Один БПЛА попал в административное здание в городе. Предварительно пострадали 2 человека.

Читайте также: Германия передала три мини-электростанции для Черниговщины

Информация уточняется.