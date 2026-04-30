РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5055 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Чернигов
БПЛА попал в административное здание в Чернигове - два человека ранены

Чернигов подвергся атаке БПЛА: один из дронов попал в административное здание, по предварительным данным, есть два пострадавших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Город находится под атакой врага. Один БПЛА попал в административное здание в городе. Предварительно пострадали 2 человека.

Информация уточняется.

Автор: 

Чернигов (981) Черниговская область (1537) Черниговский район (186)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого вони не перебували у сховищі??? З наказами не ознайомлені???
показать весь комментарий
30.04.2026 11:16 Ответить
Хто? Сторож, з прибиральницею?
показать весь комментарий
30.04.2026 11:19 Ответить
Ти мабьуть не знаєш,що на всіх підприємствах/організаціях є накази в яких зазначено,що під час повітряноїх тривоги ти маєш перебувати у сховищі, і ти підписуєшся в наказі?!
показать весь комментарий
30.04.2026 11:44 Ответить
Синку... Після того, як протезували мені ногу (в 2016му), я зайняв своє місце, на "невидимому фронті"- в Інтернет... і зараз розумію, що вислів "Якщо не я, то хто ж?...", прямо стосується мене... Бо, коли "щезну" я - на це місце прийдуть "гімноплюї", на кшалт тебе.... І нашим людям стане гірше... Я цього дозволить не можу. ..."Дум спіро сперо..."...
показать весь комментарий
30.04.2026 14:52 Ответить
"На заборе "х*й, написано... А там дрова лежат..." . Якби я так реагував на ВСІ оголошення "повітряної тривоги" - я-б, за п'ять років, став "дитям підземелля" . Люди звикли... Це "фаталізм"... Уб'є -то уб'є... А жить треба..." Так живуть ізраїльтяни, ліванці, люди інших регіонів, де іде війна, десятками років...
показать весь комментарий
30.04.2026 12:07 Ответить
 
 