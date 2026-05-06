Вимагав $1500 у ветерана війни за зняття з обліку: затримано офіцера ТЦК у Дніпрі. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала у Дніпрі працівника одного з мобілізаційних відділень ТЦК та СП, який організував схему системного вимагання хабарів з військовозобов’язаних.

Про це повідомили у пресслужбі Служби та Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За матеріалами справи, фігурант вимагав 1500 доларів США від ветерана війни за "сприяння" у виключенні його з військового обліку. Встановлено, що чоловік мав законні підстави для зняття з обліку за станом здоров’я та надав усі необхідні документи. Втім, працівник ТЦК навмисно створював штучні перешкоди та затягував процедуру.

За хабар зловмисник обіцяв вплинути на службових осіб одного з районних ТЦК Дніпра для ухвалення рішення про виключення заявника з військового обліку, внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також видачі військово-облікового документа.

У Дніпрі на хабарі затримали посадовця ТЦК - деталі від СБУ

Затримання та обшуки

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали зловмисника під час одержання грошей. Під час обшуків вилучено: мобільний телефон, особову справу, витяг з ІКС "Оберіг" щодо виключення військовослужбовця з військового обліку, зразки підпису на 15 аркушах, відбитки печаток, автомобіль Skoda Rapid.

  • Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Топ коментарі
+25
Ну звідки ж стільки ІПСО береться? Всім же відомо, що в ТЦК працюють тільки кришталево чесні ветерани-патріоти, що мріють повернутися на передову, але аж ніяк не можуть через стан здоров'я. Ну не можуть вони систематично порушувати всі існуючі закони та права людини, брехня це все!
06.05.2026 19:01 Відповісти
+10
В тцк зазначили що той співробітник виконував бойові завдання на нулі, був поранений, та зараз в тцк на реабілітації? Ні? А чому?
06.05.2026 19:05 Відповісти
+9
Випливають лиш поодинокі випадки, біда що така корупція скрізь. але суди до таких ушльопків поблажливі, не те що до "ухилянтів" які чинили самозахист. Оце чмо оформить "сдєлку с прокурором" ніякого покарання не понесе і що саме обурливо залишиться на тій же тцкашній посаді. Така реальність ЗЕкраїни, нажаль.
06.05.2026 19:02 Відповісти
06.05.2026 19:01 Відповісти
Страшно в екран глянути! Тільки щось вмикнеш - одразу іпсо та іпсо... 👹👺
06.05.2026 21:19 Відповісти
О ! Захисники вітчизни повилазили !
07.05.2026 01:28 Відповісти
06.05.2026 19:02 Відповісти
06.05.2026 19:05 Відповісти
Тому що цей співробітник вчора ввечері був звільнений з служби, а в приміщення тцк прийшов забрати особисті речі. Всі знають, що головний життєвий принцип всіх без винятку працівників тцк які відрізняються від інших підвищеним почуттям справедливості, це нульова толерантність до корупції, як у нашого зеленого керівництва!
06.05.2026 19:21 Відповісти
Хоча б тому, що офіцери не виконують бойових завдань через ризики потрапляння у полон. Ну а звичайні бійці-ветерани вочевидь потрапляють на найменш грошові та непопулярні посади де їх б'ють та вбивають ухилянти, а вони б'ють і вбивають їх у відповідь.
06.05.2026 19:27 Відповісти
А чи не дофіга таких "офіцерів" розвелося? Чудова у них відмазка - не вистачає бойових посад, тому сидітиму в тилу на шиї платників податків. А потім такі "воєни" ще за пенсії "воюватимуть" по судам.
06.05.2026 20:01 Відповісти
Вони ж як таргани, он у нас до 14р армія фактично зникла а вони все одно залишились. А у Криму взагалі автоматично перейшли до кацапської армії, що мабуть було скоріш нам на користь.
06.05.2026 21:05 Відповісти
Хах, на користь...
Вони скільки спожили грошей за 23 роки Незалежності! Скільки бюджет від Народу відривав - на їх оклади та відпускні, на їх харчування, на пенсії, на бензин який списувався як шалена собака...
06.05.2026 21:22 Відповісти
цих наволочей треба живцем закопувати разом з тими грошима. Навіть у пристойних мафіозі є якийсь кодекс честі. Такими методами гуманними їх не викорінити, ні хабарництво серед чиновників, ні побори під час війни.
06.05.2026 19:06 Відповісти
И сразу бы его и на ноль, их бы количество резко уменьшилось.
06.05.2026 19:10 Відповісти
Режим не зацікавлений!!!
Чому так довго йде безкарність "на нижчому рівні" ? Тому шо влада з них НЕ спитає за порушення Закону. Їм раз і до кінця ( режиму або землі) дали карт бланш на все!! Щоб сиділи як вірні пси, віддані !
06.05.2026 21:25 Відповісти
відчувається що щосб має статись в цій країні! ******* повний! вже з військових хабарі вимагають! цікаво хто їх кришує?
06.05.2026 19:17 Відповісти
У них картбланш від Режиму!! Вони знач впевнені що не спитають з них, будуть будь яку Діч робити.
06.05.2026 21:29 Відповісти
Агов,захисники ТЦК,це ще не писдець з ветерана вимагати хабаря?
06.05.2026 19:27 Відповісти
Щось їх вітром здуло 🤔🥱
06.05.2026 19:34 Відповісти
Побігли в посадку з калашом.
Їм так соромно стало "за чєсть мундіра" що .
06.05.2026 21:38 Відповісти
Ветеран не став платить,а здав хабарника в СБУ.В ТЦК нарватись на корупцію такі самі шанси як будь де.Хоч лікарня,прокуратура,суд,поліція,і будь яка держструктура.
06.05.2026 20:28 Відповісти
Про шанси не потрібно втирати .Для ТЦК зоряний час зараз
06.05.2026 20:32 Відповісти
Я у тцк сам приходив по повістці.Мені не втирай.
06.05.2026 20:43 Відповісти
Затримано офіцера ТЦК !!!
Власне, що вам не подобається?
06.05.2026 21:07 Відповісти
ТЦКшні мародери в нєпоняткє - банда Зєлєнского робить те саме (звісно в інших масштабах) і у них усе получаЄться..
може "для успєха" треба починати ділитися із самИм Верховним?..
06.05.2026 19:32 Відповісти
Немає ніякої честі.Для них ЗСУ це впершу чергу грошова вигода.Яке там захищати країну.
06.05.2026 19:33 Відповісти
Тцк а ви не офігіли? Нічого собі, ці щури на фронт не збираються а гроші стрижуть як гай гуде! Може вже прийшов час різати свиню? За чотири роки вони жир у вигляді грошей набрали дай Боже..
06.05.2026 19:35 Відповісти
Коротше кажучи вони живуть своє найкраще життя а пересічним в окопи..
06.05.2026 19:59 Відповісти
Вже заліг на лікарняний. Чому цих лікарів ДБР не перевіряє? Здається це варто робити
06.05.2026 19:35 Відповісти
Чия це організація? Під ким вони? Чому постійно мімікрують або під військових (яким не являються) або під працівників тцк як їм вигідно? Кому це вигідно взагалі? Починаючи з початку 23 року ця "організація" (читай, опг) дискредитувала зсу тисячі і тисячі разів у вигляді бусифікації яку на болотах обсмоктують з задоволенням.
06.05.2026 19:37 Відповісти
Це формування МО України, Командування сухопутних військ.
Пан щось має проти МО України, Командування сухопутних військ ??
07.05.2026 01:30 Відповісти
Там просто депутатика затащили в бус и он после "оповіщення" натравил ручных сбушников за то что его жопу тронули. Шоу для плебса
06.05.2026 20:33 Відповісти
І знову кацапське ІПСО. Ну не можуть котики ТЦК такого робити. А потім чому це люди не йдуть добровільно в ТЦК відновити дані чи пройти ВЛК
06.05.2026 21:36 Відповісти
 
 