Вимагав $1500 у ветерана війни за зняття з обліку: затримано офіцера ТЦК у Дніпрі. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала у Дніпрі працівника одного з мобілізаційних відділень ТЦК та СП, який організував схему системного вимагання хабарів з військовозобов’язаних.

Про це повідомили у пресслужбі Служби та Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

За матеріалами справи, фігурант вимагав 1500 доларів США від ветерана війни за "сприяння" у виключенні його з військового обліку. Встановлено, що чоловік мав законні підстави для зняття з обліку за станом здоров’я та надав усі необхідні документи. Втім, працівник ТЦК навмисно створював штучні перешкоди та затягував процедуру.

За хабар зловмисник обіцяв вплинути на службових осіб одного з районних ТЦК Дніпра для ухвалення рішення про виключення заявника з військового обліку, внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також видачі військово-облікового документа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керівника Житомирського обласного ТЦК затримали за вимагання хабарів у підприємців за "непризов" працівників, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО





Затримання та обшуки

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали зловмисника під час одержання грошей. Під час обшуків вилучено: мобільний телефон, особову справу, витяг з ІКС "Оберіг" щодо виключення військовослужбовця з військового обліку, зразки підпису на 15 аркушах, відбитки печаток, автомобіль Skoda Rapid.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також: Сутичка з ТЦК під час оповіщення призвела до травм: у Тернополі розпочали службову перевірку





