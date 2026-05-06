Вимагав $1500 у ветерана війни за зняття з обліку: затримано офіцера ТЦК у Дніпрі. ФОТОрепортаж
Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала у Дніпрі працівника одного з мобілізаційних відділень ТЦК та СП, який організував схему системного вимагання хабарів з військовозобов’язаних.
Про це повідомили у пресслужбі Служби та Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За матеріалами справи, фігурант вимагав 1500 доларів США від ветерана війни за "сприяння" у виключенні його з військового обліку. Встановлено, що чоловік мав законні підстави для зняття з обліку за станом здоров’я та надав усі необхідні документи. Втім, працівник ТЦК навмисно створював штучні перешкоди та затягував процедуру.
За хабар зловмисник обіцяв вплинути на службових осіб одного з районних ТЦК Дніпра для ухвалення рішення про виключення заявника з військового обліку, внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також видачі військово-облікового документа.
Затримання та обшуки
Співробітники СБУ та Нацполіції затримали зловмисника під час одержання грошей. Під час обшуків вилучено: мобільний телефон, особову справу, витяг з ІКС "Оберіг" щодо виключення військовослужбовця з військового обліку, зразки підпису на 15 аркушах, відбитки печаток, автомобіль Skoda Rapid.
- Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вони скільки спожили грошей за 23 роки Незалежності! Скільки бюджет від Народу відривав - на їх оклади та відпускні, на їх харчування, на пенсії, на бензин який списувався як шалена собака...
Чому так довго йде безкарність "на нижчому рівні" ? Тому шо влада з них НЕ спитає за порушення Закону. Їм раз і до кінця ( режиму або землі) дали карт бланш на все!! Щоб сиділи як вірні пси, віддані !
