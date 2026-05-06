Сутичка з ТЦК під час оповіщення призвела до травм: у Тернополі розпочали службову перевірку

У Тернопільському ТЦК проведуть службову перевірку

У Тернополі під час заходів оповіщення сталася сутичка між військовослужбовцями ТЦК та цивільними.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують у Тернопільському обласному ТЦК та СП.

Інцидент стався 6 травня за участі представників ТЦК та Національної поліції.

За даними центру комплектування, у дворі будинку виявили військовозобов’язаного, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

Подробиці

На пропозицію прибути до ТЦК для уточнення даних чоловік відмовився, почав чинити опір і провокувати конфлікт.

До інциденту долучилися сторонні особи та дружина військовозобов’язаного.

Унаслідок сутички тілесні ушкодження отримали військовослужбовець і жінка.

У ТЦК повідомили, що звернулися до правоохоронних органів і призначили службову перевірку обставин події.

+24
І вновь продовжується беспредел корупціонерів з тцк!
06.05.2026 17:07 Відповісти
+24
Згідно якого закону діє ТЦК?Яким законом дозволено крутити людей і бусифікувати?Люди самі на них кидаються,як скажені,а потім звинувачують їх ?
06.05.2026 17:21 Відповісти
+21
Таїнство корупції починається на кінцевому єтапі пакування, коли двері бусика вже зачинені
06.05.2026 17:14 Відповісти
І вновь начінаєцца срач!
06.05.2026 17:06 Відповісти
І вновь продовжується беспредел корупціонерів з тцк!
06.05.2026 17:07 Відповісти
От де складова корупції у конкретному епізоді?
06.05.2026 17:10 Відповісти
Це виключно ваше припущення. Чи ви отримали плівки з записом де учасники обговорювали деталі цієї акції?
06.05.2026 17:16 Відповісти
Це не мої припущення - факти того що тцк коррупціонери можна знайти в кожному тцк якщо там попрацює СБУ!
06.05.2026 17:18 Відповісти
Те,що в ТЦК є корупціонери являється причиною тікати від мобілізаціі?
06.05.2026 18:07 Відповісти
Не розносьсвої вологодські казки. Це завдяки роботі фермерських і корисних ідіотів, ідіоти починають протидіяти млбілізації.
06.05.2026 18:54 Відповісти
Не разнось свої московські казки імені зелі, міндича і двушек на москву.. Це завдяки зелеботам, брехливим пропагандонам з ОПУ, ,нечесним судам, мародерскій владі і корисним ідіотам цих ворогів України а також із-за коррупції, беспредела і садизма тцк , і мародерства і кастової системі в Україні де для деяких все за їх гроші і зв'язки, а для інших закон і провалена мобілізація!
06.05.2026 19:15 Відповісти
Та да. Ваші ферми ну ніяк не звертають увагу на мобілізацію.
Ви всі у білих польтах
06.05.2026 20:28 Відповісти
Ви по себе судите? Не валить з больної голови на здорову. Це у вас в ОПУ ферми і боти такі як ви гонорар відпрацьовують .
06.05.2026 20:36 Відповісти
Таїнство корупції починається на кінцевому єтапі пакування, коли двері бусика вже зачинені
06.05.2026 17:14 Відповісти
Гнилая власть, как гнилая рыба. Если всё прогнило на самом верху, если носатая этническая группировка тащит из страны миллиарды-то почему рядовые тцэкашники не могут сбить тысячу другую зелёных? Ну и плюс активно работают агенты красненькой площади, расшатывая ситуацию в стране. Кто за деньги-а кто потому что шоб чисто здесь поржать. Но всё это кончится х****ево.
06.05.2026 17:27 Відповісти
Сподіваюсь,що "ху...ово" закінчиться лише для ухилянтського бидла.Бо інакше "ху...ово" закінчиться для всіх нас...
06.05.2026 18:10 Відповісти
І причина того всього бидло, що дозволяє собі ігнорувати закон і нагло його порушувати. А тут ціла ієрархія, від верховного того, що командує і аж до того бандючка, що влаштувався в ТЦК, щоб самому не бути мобілізованим.
Ось саме ТАКА організація мобілізації і є головна причина того самого "ху...ово".
06.05.2026 18:17 Відповісти
Ти раптом забув про бєспрєдєл ухилянтів! Ну звісно, бо ти теж таке саме!
06.05.2026 17:44 Відповісти
Якщо народ не дотримується законів, то чому ми очікуємо, щоб ТЦК діяло по закону? Чому одні мають боронити Батьківщину, а інші заробляти собі бабло, чи гуляти і поширювати росмір! Чому моспопи мають якісь привілеї, при тому, що вони є агентами фсб! Чому всякі проросійські сили у ВР, офісі президента, СБУ і так далі можуть почувати себе комфортно, а народ має страждати? Купа запитань ! І відповіді не має!
06.05.2026 17:15 Відповісти
Згідно якого закону діє ТЦК?Яким законом дозволено крутити людей і бусифікувати?Люди самі на них кидаються,як скажені,а потім звинувачують їх ?
06.05.2026 17:21 Відповісти
ТЦК виконує наказ. І все.
Цитата: "...За мобілізацію в Україні відповідає комплекс органів: загальне керівництво здійснює Президент, організацію - Кабінет Міністрів, а безпосереднє виконання - ТЦК та СП (територіальні центри комплектування). Також до процесу залучені місцеві органи влади, поліція та керівники підприємств..."
06.05.2026 17:36 Відповісти
Чувак,а ти знаєш,що закон вищий за наказ?
06.05.2026 17:38 Відповісти
Так. Всюди. Окрім Кварталу-95...
06.05.2026 17:50 Відповісти
Порушення закону відбувається дякуючи байдужості громадян або неосвіченності
06.05.2026 17:53 Відповісти
в продовження:
посадових осбі, які відповідальні за організацію і проведення мобюілізації!
А тут від президента то того ж ТЦКівця. Саме ЇХ байдужість, неосвіченість і викликають проблеми з мобілізацією. З них, ось цих громадян.
06.05.2026 18:20 Відповісти
Так сс так само виконували наказ.
06.05.2026 18:20 Відповісти
Сєрґєй, ти правий. Мобілізацію треба зупинити. Кацапи - нормальні пацани, а те, що вони генетичні садисти - то не так страшно. Можна нормально жити і під кацапами. Ну жили же ж якось 300 років!
06.05.2026 18:42 Відповісти
Е ні. Причину і наслідок плутати не треба. Якщо тцк не діє по закону,то чому....ну і так далі.
06.05.2026 17:26 Відповісти
О, я тут трохи ;причин; тут же, на Цензорі зібрав;
а) Україна нікому не оголошувала війни;
б) Військовий стан незаконний;
в) ТЦК незаконне;
г)Хай воюють ті хто для цього навчався;
д) Хай воює поліція;
е) Я цивільний;
є) У мене купа болячок;
ж) На ТОТ нема мобілізації;
з) Я державі нічого не винен;
и) На ТОТ значно вищий рівень життя;
і) Хай син Порошенка воює
ї)Чому мусора та тцк не на фронті?
й)Хай військові та поліцейські пенсіонери воюють.
к)Потрібна контрактна армія, де платитимуть гроші
л)Дані оновлю, а воювати фіг вам.
м)Я хочу жити.
н)Я не лох, обламайтеся.
Народ, доповнюйте.
06.05.2026 17:42 Відповісти
Чому в армії не з 2014?
Чому в армії з 2014, але досі не переміг росіян?
Чому в армії не з 2022?
Чому в армії сидиш в тилу?
Чому на бойових, але не в окопі?
Чому в окопі але такий чистий?
Чому не поранений?
Чому поранений, але не тяжко?
Чому не мертвий?
Чому мертвий, але помер не героїчно?
Чому помер героїчно, але тепер дружина на тобі «піариться»?
Чому помер героїчно і про тебе говорять, а про інших, хто теж помер героїчно, не говорять?
Чому я маю дивитись на померлих на алеї в парку, коли відпочиваю?
Чому в «розпіареному» батальйоні?
Чому не в тому хорошому батальйоні?
Чому сам прийшов в армію, а тепер недовольний?
Чому не сам прийшов в армію?
Звідки в тебе час вести соцмережі?
Чому так багато фото, ти що в армію фоткатись прийшов?
Чому так мало фото, не воюєш?
Чому такий барбершопний?
Чому такий зачуханий?
Нащо піаришся, в політику рвешся?
Чому в політику не йдеш, а хто має взяти відповідальність замість тебе?
Чому збираєш гроші, щоб красти?
Чому не збираєш гроші, а хто має тобі збирати?
Чому не офіцер?
Чому офіцер?
Чому пишеш про політику, ти що політолог?
Чому пишеш про війну, ти що в генштабі?
Чому ти в генштабі, а не в окопі?
Ти що, не готовий воювати ще десять років?
Ти що, готовий воювати, ще десять років?
Чому лякаєш цивільних?
Чому сюсюкаєш з цивільними?
Чому постійно дружині дзвониш, ти шо під каблуком?
Чому нема дівчини, ніхто не дає?
Чому нема медалей, якщо воював?
Звідки в тебе медалі, якщо всім нормальним хлопцям не дали?
Нащо лякаєш своїми розмовами про кров?
Чому не розказуєш цивільним правду про війну?
Нащо ти розказуєш про свій птср, підтримуєш стереотипи про військових?
Чому не розказуєш про свій птср, хочеш щоби інші не звертались за допомогою до лікаря?
Пішов до психолога, ти що псих?
Не пішов до психолога, ти що хочеш нашкодити своїй родині?
Чому постійно виступаєш в містах, може ти ніхрена не воюєш?
Чому не займаєшся вихованням народу, ти ж журналіст/письменник?
Чому демобілізувався, дав хабар?
Чому виїхав закордон, ти зрадник?
Я тебе туди не посилав, чому я маю тобі допомагати?
06.05.2026 17:59 Відповісти
Щоденно зростає кількість ворожого ІПСО, спрямованого на дискредитацію наших улюблених народом тилових героїв-оповіщуващів та на поширення в суспільстві брехливих кацапських наративів про те, що мобілізацією займаються начебто покидьки, корупціонери та воєнні злочинці. Зрозуміло, що жоден українець ніколи не поведеться на подібну маячню!
06.05.2026 17:17 Відповісти
А що це за така "пропозиція прибути до тцк", що чоловік почав "чинити опір"?
06.05.2026 17:19 Відповісти
Нема ж відео з бодікамер.
06.05.2026 17:22 Відповісти
І не буде...
06.05.2026 18:23 Відповісти
Як то кажуть: пропозиція від якої неможливо відмовитися.
06.05.2026 17:27 Відповісти
Пропозиція була надана ще 4 роки тому. Але людина так і не знайшла часу дойти до віконця в воєнкоматі. То як інакше їй допомогти туди дійти?
06.05.2026 18:59 Відповісти
У такому разі адміністративна відповідальність і вручення повістки.За допомогу-кримінальна відповідальність.
06.05.2026 20:25 Відповісти
В Україні не мобілізація, а сегрегація на касти: Брахмани - найвища яка заробляє на війні, вона нечисельна, але впливова. Друга найбільша, ура-патріоти, їм не шкода ні спалених міст, ні життя тисяч співвітчизників заради телемарафонної перемоги. Аби не я. І найнижча: приречені солдати на позиціях-мішенях Сирського.
06.05.2026 17:20 Відповісти
Міндіч, шурма, шифери, свириденко, а особливо зеленський з татаровим і єрмаком, глибоко злякані такими подіями щодо ЗАХИСТУ УКРАЇНИ….
Умеров і данилов з РНБОУ міняють ісподні, щоб сигналізувати Українцям, про своє відношення до окупантів ************!! …
В Україні, йшов уже 12 рік московської війни та Особливого стану….
06.05.2026 17:21 Відповісти
Чесно кажучи, мужика я розумію. Де Тернопіль і де лінія фронту. Звісно що він не розуміє чому він має лишати мирне, устатковане життя і йти кудись воювати.
06.05.2026 17:27 Відповісти
Люди не розуміють,чому в тилу куча військових,силовиків,вяких броньованих і тотальна корупція,коли країна ледве дихає.
06.05.2026 17:35 Відповісти
Пукін прийде-порядок наведе?
06.05.2026 17:36 Відповісти
Іншого не очікував почути.В тебе тупо нема відповіді.
06.05.2026 17:40 Відповісти
06.05.2026 17:41 Відповісти
Ти не відповів на питання.
06.05.2026 17:43 Відповісти
Я нижче відповів.Очі відкрий
06.05.2026 17:48 Відповісти
Саме влада на чолі з ішаком створюють умови,щоб й людей не було ніякої мотивації і було пофіг,хто прийде!!
06.05.2026 17:43 Відповісти
Швидко бидло в прикольному Вовіку розчарувалося... Розумієш, на фронті я стикався в основному з порохоботами, свободівцями, ляшківцями, навіть кількох заюлькінців зустрічав. І жодного зебіла. Ви ж, курва, наголосували по приколу, а тепер у мамць під спідницями ничкаритеся. Ті що сміливіші топляться в Тисі.
06.05.2026 17:49 Відповісти
Далі ти несеш відверту маячню.Я голосував за Пороха,так,що не викай,бо начку тикать
06.05.2026 17:51 Відповісти
Угу... Вірю, новореже. І в русалок вірю, і в домових...
Ану ж скажи, який у тебе був нік до деактиву?
06.05.2026 17:54 Відповісти
Мені всерівно,віриш ти чи не віриш.До новини це немає ніякого віношення,як і реєстрація.Ти вже не знаєш,до чого причипитись,аби уникнути розмови по темі!!
06.05.2026 17:59 Відповісти
То взагалі унікальний хлоп. Нижче дописався до того, що коментарі про права та свободи пишуть ждуни та мрійники про срср. І ніде ж йому не тисне.
06.05.2026 18:53 Відповісти
Давай про погоду.Нарешті весна !
06.05.2026 18:00 Відповісти
- А вот у меня на фронте интересный случай вышел. Мы как раз под Курском стояли...
- Во заливает! На фронте! Тебя сегодня как с лестницы башкой скинули, так тебе и вторая половина отказала!..
06.05.2026 18:05 Відповісти
06.05.2026 18:38 Відповісти
Ключове слово В Тернополі,ще не значить що він тернопільчанин Може він з лугандонії ?
06.05.2026 18:26 Відповісти
"работнічки кастета та ножа
тцк-уни з великої дороги!" ))
06.05.2026 17:28 Відповісти
О! Як їх гамселять то вже цілі військовослужбовці, а як вони , то звичайні працівники, головне не переплутати.
06.05.2026 17:31 Відповісти
За даними центру комплектування, у дворі будинку виявили військовозобов'язаного, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Джерело: https://censor.net/ua/n4001821
Не може людина бути у розшуку без рішення суду або відкритої кримінальної справи!
Порушення-кримінальна справа-розшук.Представники ТЦК повинні нести кримінальну відповідальність за застосування сили і аикрадення
06.05.2026 17:31 Відповісти
І для повноти картини шити військовий злочин вчинений проти цивільного, це прописано в кримінальному кодексі чітко і ясно і там немає про те як визначатати людина в розшуку чи ні, навіть статті такої немає, а отже те чим займаються цкуни це звичайне свавілля з індульгенцією від зеленої смердючої влади, проти свого народу.
06.05.2026 17:42 Відповісти
Доти збанок воду носить, доки йому вухо не урветься! Рано чи пізно, а за скоєні злочини проти цивільних відповідати прийдеться. Впевнений, що зелені феодали, рятуючи свої шкури, самі ж і здадуть власних гайдуків, зробивши їх винними у всьому. Чи хтось думає, що чебурек, просирський чи сам зелений опариш визнають, що вони віддавали наказ бити, катувати та вбивати громадян України, викрадених прямо на вулиці?
06.05.2026 18:59 Відповісти
Зараз буде повний срач--збіжаться всі ВОРОГИ УКРАЇНИ,кацапи і наші "українські гниди" Це їхня улюблена тема ІДІТЬ САМІ В ТЦК І НІХТО ВАС НЕ БУДЕ СИЛОЮ "запрошувати" Ви ждуни і малороси, ви вмієте красти,шахрайничати , а захищати СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ --нехай сусід. ГНИДИ ВИ ВАмне соромно дивитись вдовам,сиротам???
06.05.2026 17:46 Відповісти
Загугли що то є аграфія. У тебе реально проблема.
06.05.2026 17:58 Відповісти
В мене "проблема"--мої рідні і близьки на фронті і НА ЩИТІ, а ти дивись на сої поблеми ,бо прийде час і такі будуть ховатись і від сусідів і від рідних Після Другої світової війни поліцаї дизертири,зрадникі по двадцять років ховались Не хотів би щоб ти був таким.
06.05.2026 18:30 Відповісти
Ну як знаєш.
06.05.2026 18:37 Відповісти
Тенденція погана тим, що Патріоти або на фронті, або скалічені, або і взагалі в землі. Всі оці коменти про права та свободи, про ;тцкунів; та необхідність капітуляції пишуть ждуни, мрійники про ссср-2.0, прокацапська сволота, котрої і раніше була більшість, а зараз так і взагалі.
06.05.2026 18:37 Відповісти
може виявитись і таке, що більшість з тих хто переолчені, це московити, які пишуть під чужим їм прапором
(щось типу vpn наприклад,, може мають sim- карти українських операторів, чи щось ще таке. московія на напрямок теми "мобілізація" зовсім не шкодує коштів, це самий основний напрямок для московії, бо з "за трі дня" обіс@лись... )
, для того аби українці думали, що то теж громадяни України.
московія творилась і стрімко розширювалась на обмані, чварах, московити з самого народження московії (що було під час орди ) такі, брехня, підступність, чвари це генетичний код московії.
(приклад це те, як до московії потрапило тверське князівство, коли тодішній представник роду нєвскава (а саме його нащадки, то є перші правителі московії), поїхавши в орду, набрехав про князя тверського (який хотів самостійно мати стосунки з ордою) що той мол обманює хана, хан визвав тверського князя і вбив його, дав орлинське військо московиту, і таким чином тверське князівство потрапило у склад московії. Вбивство Олександра Михайловича: У 1339 році в Орді за намовою Івана Калити було страчено тверського князя Олександра Михайловича разом із його сином Федором.)
06.05.2026 22:01 Відповісти
06.05.2026 22:08 Відповісти
Виглядає на те, що кількість місцевих політруків-нафронтників зменшується з кожним днем
06.05.2026 19:03 Відповісти
 
 