Сутичка з ТЦК під час оповіщення призвела до травм: у Тернополі розпочали службову перевірку

У Тернополі під час заходів оповіщення сталася сутичка між військовослужбовцями ТЦК та цивільними.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують у Тернопільському обласному ТЦК та СП.

Інцидент стався 6 травня за участі представників ТЦК та Національної поліції.

За даними центру комплектування, у дворі будинку виявили військовозобов’язаного, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

На пропозицію прибути до ТЦК для уточнення даних чоловік відмовився, почав чинити опір і провокувати конфлікт.

До інциденту долучилися сторонні особи та дружина військовозобов’язаного.

Унаслідок сутички тілесні ушкодження отримали військовослужбовець і жінка.

У ТЦК повідомили, що звернулися до правоохоронних органів і призначили службову перевірку обставин події.

