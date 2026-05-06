РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7663 посетителя онлайн
Новости Конфликт с ТЦК Незаконные действия ТЦК
4 534 74

Стычка с ТЦК во время оповещения привела к травмам: в Тернополе начали служебную проверку

В Тернопольском ТЦК проведут служебную проверку

В Тернополе во время мероприятий по оповещению произошла стычка между военнослужащими ТЦК и гражданскими лицами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Тернопольском областном ТЦК и СП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Инцидент произошел 6 мая с участием представителей ТЦК и Национальной полиции.

По данным центра комплектования, во дворе дома обнаружили военнообязанного, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

Читайте: ВСК рассмотрела факты нарушений в Ужгородском ТЦК: готовится сообщение в спецпрокуратуру, - Лубинец

Подробности

На предложение прибыть в ТЦК для уточнения данных мужчина отказался, начал сопротивляться и провоцировать конфликт.

К инциденту присоединились посторонние лица и жена военнообязанного.

В результате стычки телесные повреждения получили военнослужащий и женщина.

В ТЦК сообщили, что обратились в правоохранительные органы и назначили служебную проверку обстоятельств происшествия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье сотрудника ТЦК впервые осудили за препятствование омбудсмену, - Лубинец

Автор: 

конфликт (850) проверка (815) травма (546) ТЦК (1073) Тернопольская область (819)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
І вновь продовжується беспредел корупціонерів з тцк!
показать весь комментарий
06.05.2026 17:07 Ответить
+24
Згідно якого закону діє ТЦК?Яким законом дозволено крутити людей і бусифікувати?Люди самі на них кидаються,як скажені,а потім звинувачують їх ?
показать весь комментарий
06.05.2026 17:21 Ответить
+21
Таїнство корупції починається на кінцевому єтапі пакування, коли двері бусика вже зачинені
показать весь комментарий
06.05.2026 17:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І вновь начінаєцца срач!
показать весь комментарий
06.05.2026 17:06 Ответить
І вновь продовжується беспредел корупціонерів з тцк!
показать весь комментарий
06.05.2026 17:07 Ответить
От де складова корупції у конкретному епізоді?
показать весь комментарий
06.05.2026 17:10 Ответить
Це виключно ваше припущення. Чи ви отримали плівки з записом де учасники обговорювали деталі цієї акції?
показать весь комментарий
06.05.2026 17:16 Ответить
Це не мої припущення - факти того що тцк коррупціонери можна знайти в кожному тцк якщо там попрацює СБУ!
показать весь комментарий
06.05.2026 17:18 Ответить
Те,що в ТЦК є корупціонери являється причиною тікати від мобілізаціі?
показать весь комментарий
06.05.2026 18:07 Ответить
Не розносьсвої вологодські казки. Це завдяки роботі фермерських і корисних ідіотів, ідіоти починають протидіяти млбілізації.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:54 Ответить
Не разнось свої московські казки імені зелі, міндича і двушек на москву.. Це завдяки зелеботам, брехливим пропагандонам з ОПУ, ,нечесним судам, мародерскій владі і корисним ідіотам цих ворогів України а також із-за коррупції, беспредела і садизма тцк , і мародерства і кастової системі в Україні де для деяких все за їх гроші і зв'язки, а для інших закон і провалена мобілізація!
показать весь комментарий
06.05.2026 19:15 Ответить
Та да. Ваші ферми ну ніяк не звертають увагу на мобілізацію.
Ви всі у білих польтах
показать весь комментарий
06.05.2026 20:28 Ответить
Ви по себе судите? Не валить з больної голови на здорову. Це у вас в ОПУ ферми і боти такі як ви гонорар відпрацьовують .
показать весь комментарий
06.05.2026 20:36 Ответить
Таїнство корупції починається на кінцевому єтапі пакування, коли двері бусика вже зачинені
показать весь комментарий
06.05.2026 17:14 Ответить
Гнилая власть, как гнилая рыба. Если всё прогнило на самом верху, если носатая этническая группировка тащит из страны миллиарды-то почему рядовые тцэкашники не могут сбить тысячу другую зелёных? Ну и плюс активно работают агенты красненькой площади, расшатывая ситуацию в стране. Кто за деньги-а кто потому что шоб чисто здесь поржать. Но всё это кончится х****ево.
показать весь комментарий
06.05.2026 17:27 Ответить
Сподіваюсь,що "ху...ово" закінчиться лише для ухилянтського бидла.Бо інакше "ху...ово" закінчиться для всіх нас...
показать весь комментарий
06.05.2026 18:10 Ответить
І причина того всього бидло, що дозволяє собі ігнорувати закон і нагло його порушувати. А тут ціла ієрархія, від верховного того, що командує і аж до того бандючка, що влаштувався в ТЦК, щоб самому не бути мобілізованим.
Ось саме ТАКА організація мобілізації і є головна причина того самого "ху...ово".
показать весь комментарий
06.05.2026 18:17 Ответить
Ти раптом забув про бєспрєдєл ухилянтів! Ну звісно, бо ти теж таке саме!
показать весь комментарий
06.05.2026 17:44 Ответить
Якщо народ не дотримується законів, то чому ми очікуємо, щоб ТЦК діяло по закону? Чому одні мають боронити Батьківщину, а інші заробляти собі бабло, чи гуляти і поширювати росмір! Чому моспопи мають якісь привілеї, при тому, що вони є агентами фсб! Чому всякі проросійські сили у ВР, офісі президента, СБУ і так далі можуть почувати себе комфортно, а народ має страждати? Купа запитань ! І відповіді не має!
показать весь комментарий
06.05.2026 17:15 Ответить
Згідно якого закону діє ТЦК?Яким законом дозволено крутити людей і бусифікувати?Люди самі на них кидаються,як скажені,а потім звинувачують їх ?
показать весь комментарий
06.05.2026 17:21 Ответить
ТЦК виконує наказ. І все.
Цитата: "...За мобілізацію в Україні відповідає комплекс органів: загальне керівництво здійснює Президент, організацію - Кабінет Міністрів, а безпосереднє виконання - ТЦК та СП (територіальні центри комплектування). Також до процесу залучені місцеві органи влади, поліція та керівники підприємств..."
показать весь комментарий
06.05.2026 17:36 Ответить
Чувак,а ти знаєш,що закон вищий за наказ?
показать весь комментарий
06.05.2026 17:38 Ответить
Так. Всюди. Окрім Кварталу-95...
показать весь комментарий
06.05.2026 17:50 Ответить
Порушення закону відбувається дякуючи байдужості громадян або неосвіченності
показать весь комментарий
06.05.2026 17:53 Ответить
в продовження:
посадових осбі, які відповідальні за організацію і проведення мобюілізації!
А тут від президента то того ж ТЦКівця. Саме ЇХ байдужість, неосвіченість і викликають проблеми з мобілізацією. З них, ось цих громадян.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:20 Ответить
Так сс так само виконували наказ.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:20 Ответить
Сєрґєй, ти правий. Мобілізацію треба зупинити. Кацапи - нормальні пацани, а те, що вони генетичні садисти - то не так страшно. Можна нормально жити і під кацапами. Ну жили же ж якось 300 років!
показать весь комментарий
06.05.2026 18:42 Ответить
Е ні. Причину і наслідок плутати не треба. Якщо тцк не діє по закону,то чому....ну і так далі.
показать весь комментарий
06.05.2026 17:26 Ответить
О, я тут трохи ;причин; тут же, на Цензорі зібрав;
а) Україна нікому не оголошувала війни;
б) Військовий стан незаконний;
в) ТЦК незаконне;
г)Хай воюють ті хто для цього навчався;
д) Хай воює поліція;
е) Я цивільний;
є) У мене купа болячок;
ж) На ТОТ нема мобілізації;
з) Я державі нічого не винен;
и) На ТОТ значно вищий рівень життя;
і) Хай син Порошенка воює
ї)Чому мусора та тцк не на фронті?
й)Хай військові та поліцейські пенсіонери воюють.
к)Потрібна контрактна армія, де платитимуть гроші
л)Дані оновлю, а воювати фіг вам.
м)Я хочу жити.
н)Я не лох, обламайтеся.
Народ, доповнюйте.
показать весь комментарий
06.05.2026 17:42 Ответить
Чому в армії не з 2014?
Чому в армії з 2014, але досі не переміг росіян?
Чому в армії не з 2022?
Чому в армії сидиш в тилу?
Чому на бойових, але не в окопі?
Чому в окопі але такий чистий?
Чому не поранений?
Чому поранений, але не тяжко?
Чому не мертвий?
Чому мертвий, але помер не героїчно?
Чому помер героїчно, але тепер дружина на тобі «піариться»?
Чому помер героїчно і про тебе говорять, а про інших, хто теж помер героїчно, не говорять?
Чому я маю дивитись на померлих на алеї в парку, коли відпочиваю?
Чому в «розпіареному» батальйоні?
Чому не в тому хорошому батальйоні?
Чому сам прийшов в армію, а тепер недовольний?
Чому не сам прийшов в армію?
Звідки в тебе час вести соцмережі?
Чому так багато фото, ти що в армію фоткатись прийшов?
Чому так мало фото, не воюєш?
Чому такий барбершопний?
Чому такий зачуханий?
Нащо піаришся, в політику рвешся?
Чому в політику не йдеш, а хто має взяти відповідальність замість тебе?
Чому збираєш гроші, щоб красти?
Чому не збираєш гроші, а хто має тобі збирати?
Чому не офіцер?
Чому офіцер?
Чому пишеш про політику, ти що політолог?
Чому пишеш про війну, ти що в генштабі?
Чому ти в генштабі, а не в окопі?
Ти що, не готовий воювати ще десять років?
Ти що, готовий воювати, ще десять років?
Чому лякаєш цивільних?
Чому сюсюкаєш з цивільними?
Чому постійно дружині дзвониш, ти шо під каблуком?
Чому нема дівчини, ніхто не дає?
Чому нема медалей, якщо воював?
Звідки в тебе медалі, якщо всім нормальним хлопцям не дали?
Нащо лякаєш своїми розмовами про кров?
Чому не розказуєш цивільним правду про війну?
Нащо ти розказуєш про свій птср, підтримуєш стереотипи про військових?
Чому не розказуєш про свій птср, хочеш щоби інші не звертались за допомогою до лікаря?
Пішов до психолога, ти що псих?
Не пішов до психолога, ти що хочеш нашкодити своїй родині?
Чому постійно виступаєш в містах, може ти ніхрена не воюєш?
Чому не займаєшся вихованням народу, ти ж журналіст/письменник?
Чому демобілізувався, дав хабар?
Чому виїхав закордон, ти зрадник?
Я тебе туди не посилав, чому я маю тобі допомагати?
показать весь комментарий
06.05.2026 17:59 Ответить
Щоденно зростає кількість ворожого ІПСО, спрямованого на дискредитацію наших улюблених народом тилових героїв-оповіщуващів та на поширення в суспільстві брехливих кацапських наративів про те, що мобілізацією займаються начебто покидьки, корупціонери та воєнні злочинці. Зрозуміло, що жоден українець ніколи не поведеться на подібну маячню!
показать весь комментарий
06.05.2026 17:17 Ответить
А що це за така "пропозиція прибути до тцк", що чоловік почав "чинити опір"?
показать весь комментарий
06.05.2026 17:19 Ответить
Нема ж відео з бодікамер.
показать весь комментарий
06.05.2026 17:22 Ответить
І не буде...
показать весь комментарий
06.05.2026 18:23 Ответить
Як то кажуть: пропозиція від якої неможливо відмовитися.
показать весь комментарий
06.05.2026 17:27 Ответить
Пропозиція була надана ще 4 роки тому. Але людина так і не знайшла часу дойти до віконця в воєнкоматі. То як інакше їй допомогти туди дійти?
показать весь комментарий
06.05.2026 18:59 Ответить
У такому разі адміністративна відповідальність і вручення повістки.За допомогу-кримінальна відповідальність.
показать весь комментарий
06.05.2026 20:25 Ответить
В Україні не мобілізація, а сегрегація на касти: Брахмани - найвища яка заробляє на війні, вона нечисельна, але впливова. Друга найбільша, ура-патріоти, їм не шкода ні спалених міст, ні життя тисяч співвітчизників заради телемарафонної перемоги. Аби не я. І найнижча: приречені солдати на позиціях-мішенях Сирського.
показать весь комментарий
06.05.2026 17:20 Ответить
Міндіч, шурма, шифери, свириденко, а особливо зеленський з татаровим і єрмаком, глибоко злякані такими подіями щодо ЗАХИСТУ УКРАЇНИ….
Умеров і данилов з РНБОУ міняють ісподні, щоб сигналізувати Українцям, про своє відношення до окупантів ************!! …
В Україні, йшов уже 12 рік московської війни та Особливого стану….
показать весь комментарий
06.05.2026 17:21 Ответить
Чесно кажучи, мужика я розумію. Де Тернопіль і де лінія фронту. Звісно що він не розуміє чому він має лишати мирне, устатковане життя і йти кудись воювати.
показать весь комментарий
06.05.2026 17:27 Ответить
Люди не розуміють,чому в тилу куча військових,силовиків,вяких броньованих і тотальна корупція,коли країна ледве дихає.
показать весь комментарий
06.05.2026 17:35 Ответить
Пукін прийде-порядок наведе?
показать весь комментарий
06.05.2026 17:36 Ответить
Іншого не очікував почути.В тебе тупо нема відповіді.
показать весь комментарий
06.05.2026 17:40 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2026 17:41 Ответить
Ти не відповів на питання.
показать весь комментарий
06.05.2026 17:43 Ответить
Я нижче відповів.Очі відкрий
показать весь комментарий
06.05.2026 17:48 Ответить
Саме влада на чолі з ішаком створюють умови,щоб й людей не було ніякої мотивації і було пофіг,хто прийде!!
показать весь комментарий
06.05.2026 17:43 Ответить
Швидко бидло в прикольному Вовіку розчарувалося... Розумієш, на фронті я стикався в основному з порохоботами, свободівцями, ляшківцями, навіть кількох заюлькінців зустрічав. І жодного зебіла. Ви ж, курва, наголосували по приколу, а тепер у мамць під спідницями ничкаритеся. Ті що сміливіші топляться в Тисі.
показать весь комментарий
06.05.2026 17:49 Ответить
Далі ти несеш відверту маячню.Я голосував за Пороха,так,що не викай,бо начку тикать
показать весь комментарий
06.05.2026 17:51 Ответить
Угу... Вірю, новореже. І в русалок вірю, і в домових...
Ану ж скажи, який у тебе був нік до деактиву?
показать весь комментарий
06.05.2026 17:54 Ответить
Мені всерівно,віриш ти чи не віриш.До новини це немає ніякого віношення,як і реєстрація.Ти вже не знаєш,до чого причипитись,аби уникнути розмови по темі!!
показать весь комментарий
06.05.2026 17:59 Ответить
То взагалі унікальний хлоп. Нижче дописався до того, що коментарі про права та свободи пишуть ждуни та мрійники про срср. І ніде ж йому не тисне.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:53 Ответить
Давай про погоду.Нарешті весна !
показать весь комментарий
06.05.2026 18:00 Ответить
- А вот у меня на фронте интересный случай вышел. Мы как раз под Курском стояли...
- Во заливает! На фронте! Тебя сегодня как с лестницы башкой скинули, так тебе и вторая половина отказала!..
показать весь комментарий
06.05.2026 18:05 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2026 18:38 Ответить
Ключове слово В Тернополі,ще не значить що він тернопільчанин Може він з лугандонії ?
показать весь комментарий
06.05.2026 18:26 Ответить
"работнічки кастета та ножа
тцк-уни з великої дороги!" ))
показать весь комментарий
06.05.2026 17:28 Ответить
О! Як їх гамселять то вже цілі військовослужбовці, а як вони , то звичайні працівники, головне не переплутати.
показать весь комментарий
06.05.2026 17:31 Ответить
За даними центру комплектування, у дворі будинку виявили військовозобов'язаного, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Джерело: https://censor.net/ua/n4001821
Не може людина бути у розшуку без рішення суду або відкритої кримінальної справи!
Порушення-кримінальна справа-розшук.Представники ТЦК повинні нести кримінальну відповідальність за застосування сили і аикрадення
показать весь комментарий
06.05.2026 17:31 Ответить
І для повноти картини шити військовий злочин вчинений проти цивільного, це прописано в кримінальному кодексі чітко і ясно і там немає про те як визначатати людина в розшуку чи ні, навіть статті такої немає, а отже те чим займаються цкуни це звичайне свавілля з індульгенцією від зеленої смердючої влади, проти свого народу.
показать весь комментарий
06.05.2026 17:42 Ответить
Доти збанок воду носить, доки йому вухо не урветься! Рано чи пізно, а за скоєні злочини проти цивільних відповідати прийдеться. Впевнений, що зелені феодали, рятуючи свої шкури, самі ж і здадуть власних гайдуків, зробивши їх винними у всьому. Чи хтось думає, що чебурек, просирський чи сам зелений опариш визнають, що вони віддавали наказ бити, катувати та вбивати громадян України, викрадених прямо на вулиці?
показать весь комментарий
06.05.2026 18:59 Ответить
Зараз буде повний срач--збіжаться всі ВОРОГИ УКРАЇНИ,кацапи і наші "українські гниди" Це їхня улюблена тема ІДІТЬ САМІ В ТЦК І НІХТО ВАС НЕ БУДЕ СИЛОЮ "запрошувати" Ви ждуни і малороси, ви вмієте красти,шахрайничати , а захищати СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ --нехай сусід. ГНИДИ ВИ ВАмне соромно дивитись вдовам,сиротам???
показать весь комментарий
06.05.2026 17:46 Ответить
Загугли що то є аграфія. У тебе реально проблема.
показать весь комментарий
06.05.2026 17:58 Ответить
В мене "проблема"--мої рідні і близьки на фронті і НА ЩИТІ, а ти дивись на сої поблеми ,бо прийде час і такі будуть ховатись і від сусідів і від рідних Після Другої світової війни поліцаї дизертири,зрадникі по двадцять років ховались Не хотів би щоб ти був таким.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:30 Ответить
Ну як знаєш.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:37 Ответить
Тенденція погана тим, що Патріоти або на фронті, або скалічені, або і взагалі в землі. Всі оці коменти про права та свободи, про ;тцкунів; та необхідність капітуляції пишуть ждуни, мрійники про ссср-2.0, прокацапська сволота, котрої і раніше була більшість, а зараз так і взагалі.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:37 Ответить
може виявитись і таке, що більшість з тих хто переолчені, це московити, які пишуть під чужим їм прапором
(щось типу vpn наприклад,, може мають sim- карти українських операторів, чи щось ще таке. московія на напрямок теми "мобілізація" зовсім не шкодує коштів, це самий основний напрямок для московії, бо з "за трі дня" обіс@лись... )
, для того аби українці думали, що то теж громадяни України.
московія творилась і стрімко розширювалась на обмані, чварах, московити з самого народження московії (що було під час орди ) такі, брехня, підступність, чвари це генетичний код московії.
(приклад це те, як до московії потрапило тверське князівство, коли тодішній представник роду нєвскава (а саме його нащадки, то є перші правителі московії), поїхавши в орду, набрехав про князя тверського (який хотів самостійно мати стосунки з ордою) що той мол обманює хана, хан визвав тверського князя і вбив його, дав орлинське військо московиту, і таким чином тверське князівство потрапило у склад московії. Вбивство Олександра Михайловича: У 1339 році в Орді за намовою Івана Калити було страчено тверського князя Олександра Михайловича разом із його сином Федором.)
показать весь комментарий
06.05.2026 22:01 Ответить
Моя думка, що може виявитись і таке, що більшість з тих хто перелічені, це московити, які пишуть під чужим їм прапором

(щось типу vpn наприклад,, може мають sim- карти українських операторів, чи щось ще таке. московія на напрямок теми "мобілізація" зовсім не шкодує коштів, це самий основний напрямок для московії, бо з "за трі дня" обіс@лись... )
, для того аби українці думали, що то теж громадяни України.
московія творилась і стрімко розширювалась на обмані, чварах, московити з самого народження московії (що було під час орди ) такі, брехня, підступність, чвари це генетичний код московії.
(приклад це те, як до московії потрапило тверське князівство, коли тодішній представник роду нєвскава (а саме його нащадки, то є перші правителі московії), поїхавши в орду, набрехав про князя тверського (який хотів самостійно мати стосунки з ордою) що той мол обманює хана, хан визвав тверського князя і вбив його, дав орлинське військо московиту, і таким чином тверське князівство потрапило у склад московії. Вбивство Олександра Михайловича: У 1339 році в Орді за намовою Івана Калити було страчено тверського князя Олександра Михайловича разом із його сином Федором.)
показать весь комментарий
06.05.2026 22:08 Ответить
Виглядає на те, що кількість місцевих політруків-нафронтників зменшується з кожним днем
показать весь комментарий
06.05.2026 19:03 Ответить
 
 