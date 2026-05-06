Стычка с ТЦК во время оповещения привела к травмам: в Тернополе начали служебную проверку

В Тернополе во время мероприятий по оповещению произошла стычка между военнослужащими ТЦК и гражданскими лицами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Тернопольском областном ТЦК и СП.

Инцидент произошел 6 мая с участием представителей ТЦК и Национальной полиции.

По данным центра комплектования, во дворе дома обнаружили военнообязанного, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

На предложение прибыть в ТЦК для уточнения данных мужчина отказался, начал сопротивляться и провоцировать конфликт.

К инциденту присоединились посторонние лица и жена военнообязанного.

В результате стычки телесные повреждения получили военнослужащий и женщина.

В ТЦК сообщили, что обратились в правоохранительные органы и назначили служебную проверку обстоятельств происшествия.

