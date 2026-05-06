Стычка с ТЦК во время оповещения привела к травмам: в Тернополе начали служебную проверку
В Тернополе во время мероприятий по оповещению произошла стычка между военнослужащими ТЦК и гражданскими лицами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Тернопольском областном ТЦК и СП.
Инцидент произошел 6 мая с участием представителей ТЦК и Национальной полиции.
По данным центра комплектования, во дворе дома обнаружили военнообязанного, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета.
На предложение прибыть в ТЦК для уточнения данных мужчина отказался, начал сопротивляться и провоцировать конфликт.
К инциденту присоединились посторонние лица и жена военнообязанного.
В результате стычки телесные повреждения получили военнослужащий и женщина.
В ТЦК сообщили, что обратились в правоохранительные органы и назначили служебную проверку обстоятельств происшествия.
Ви всі у білих польтах
Ось саме ТАКА організація мобілізації і є головна причина того самого "ху...ово".
Цитата: "...За мобілізацію в Україні відповідає комплекс органів: загальне керівництво здійснює Президент, організацію - Кабінет Міністрів, а безпосереднє виконання - ТЦК та СП (територіальні центри комплектування). Також до процесу залучені місцеві органи влади, поліція та керівники підприємств..."
посадових осбі, які відповідальні за організацію і проведення мобюілізації!
А тут від президента то того ж ТЦКівця. Саме ЇХ байдужість, неосвіченість і викликають проблеми з мобілізацією. З них, ось цих громадян.
а) Україна нікому не оголошувала війни;
б) Військовий стан незаконний;
в) ТЦК незаконне;
г)Хай воюють ті хто для цього навчався;
д) Хай воює поліція;
е) Я цивільний;
є) У мене купа болячок;
ж) На ТОТ нема мобілізації;
з) Я державі нічого не винен;
и) На ТОТ значно вищий рівень життя;
і) Хай син Порошенка воює
ї)Чому мусора та тцк не на фронті?
й)Хай військові та поліцейські пенсіонери воюють.
к)Потрібна контрактна армія, де платитимуть гроші
л)Дані оновлю, а воювати фіг вам.
м)Я хочу жити.
н)Я не лох, обламайтеся.
Народ, доповнюйте.
Чому в армії з 2014, але досі не переміг росіян?
Чому в армії не з 2022?
Чому в армії сидиш в тилу?
Чому на бойових, але не в окопі?
Чому в окопі але такий чистий?
Чому не поранений?
Чому поранений, але не тяжко?
Чому не мертвий?
Чому мертвий, але помер не героїчно?
Чому помер героїчно, але тепер дружина на тобі «піариться»?
Чому помер героїчно і про тебе говорять, а про інших, хто теж помер героїчно, не говорять?
Чому я маю дивитись на померлих на алеї в парку, коли відпочиваю?
Чому в «розпіареному» батальйоні?
Чому не в тому хорошому батальйоні?
Чому сам прийшов в армію, а тепер недовольний?
Чому не сам прийшов в армію?
Звідки в тебе час вести соцмережі?
Чому так багато фото, ти що в армію фоткатись прийшов?
Чому так мало фото, не воюєш?
Чому такий барбершопний?
Чому такий зачуханий?
Нащо піаришся, в політику рвешся?
Чому в політику не йдеш, а хто має взяти відповідальність замість тебе?
Чому збираєш гроші, щоб красти?
Чому не збираєш гроші, а хто має тобі збирати?
Чому не офіцер?
Чому офіцер?
Чому пишеш про політику, ти що політолог?
Чому пишеш про війну, ти що в генштабі?
Чому ти в генштабі, а не в окопі?
Ти що, не готовий воювати ще десять років?
Ти що, готовий воювати, ще десять років?
Чому лякаєш цивільних?
Чому сюсюкаєш з цивільними?
Чому постійно дружині дзвониш, ти шо під каблуком?
Чому нема дівчини, ніхто не дає?
Чому нема медалей, якщо воював?
Звідки в тебе медалі, якщо всім нормальним хлопцям не дали?
Нащо лякаєш своїми розмовами про кров?
Чому не розказуєш цивільним правду про війну?
Нащо ти розказуєш про свій птср, підтримуєш стереотипи про військових?
Чому не розказуєш про свій птср, хочеш щоби інші не звертались за допомогою до лікаря?
Пішов до психолога, ти що псих?
Не пішов до психолога, ти що хочеш нашкодити своїй родині?
Чому постійно виступаєш в містах, може ти ніхрена не воюєш?
Чому не займаєшся вихованням народу, ти ж журналіст/письменник?
Чому демобілізувався, дав хабар?
Чому виїхав закордон, ти зрадник?
Я тебе туди не посилав, чому я маю тобі допомагати?
Умеров і данилов з РНБОУ міняють ісподні, щоб сигналізувати Українцям, про своє відношення до окупантів ************!! …
В Україні, йшов уже 12 рік московської війни та Особливого стану….
Ану ж скажи, який у тебе був нік до деактиву?
- Во заливает! На фронте! Тебя сегодня как с лестницы башкой скинули, так тебе и вторая половина отказала!..
тцк-уни з великої дороги!" ))
Не може людина бути у розшуку без рішення суду або відкритої кримінальної справи!
Порушення-кримінальна справа-розшук.Представники ТЦК повинні нести кримінальну відповідальність за застосування сили і аикрадення
(щось типу vpn наприклад,, може мають sim- карти українських операторів, чи щось ще таке. московія на напрямок теми "мобілізація" зовсім не шкодує коштів, це самий основний напрямок для московії, бо з "за трі дня" обіс@лись... )
, для того аби українці думали, що то теж громадяни України.
московія творилась і стрімко розширювалась на обмані, чварах, московити з самого народження московії (що було під час орди ) такі, брехня, підступність, чвари це генетичний код московії.
(приклад це те, як до московії потрапило тверське князівство, коли тодішній представник роду нєвскава (а саме його нащадки, то є перші правителі московії), поїхавши в орду, набрехав про князя тверського (який хотів самостійно мати стосунки з ордою) що той мол обманює хана, хан визвав тверського князя і вбив його, дав орлинське військо московиту, і таким чином тверське князівство потрапило у склад московії. Вбивство Олександра Михайловича: У 1339 році в Орді за намовою Івана Калити було страчено тверського князя Олександра Михайловича разом із його сином Федором.)
