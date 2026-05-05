Избиение военнослужащего в воинской части: начата проверка, - ВСП

ВСУ расследуют избиение мужчины в наручниках военным

После распространения видео, на котором запечатлено избиение военнослужащего перед строем в одной из воинских частей, военные правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и подтвердили факт правонарушения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Военной службе правопорядка ВСУ.

"Установлено местонахождение потерпевшего, которого оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь.

Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное.

Также об указанном факте, состоянии здоровья и месте нахождения военнослужащего сообщено членам его семьи", - говорится в сообщении.

Кто причастен к избиению?

В ВСП отметили, что уже установили личность военнослужащего, причастного к избиению. Это солдат, оператор БПЛА одного из подразделений. После совершения правонарушения он самовольно покинул территорию воинской части.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СОЧ и неправильное обращение с оружием - самые распространенные правонарушения среди военных ВСУ, - Военная служба правопорядка

"Ориентировка о его задержании направлена во все подразделения ВСП и Национальной полиции. Продолжаются меры по розыску", - добавили в Службе.

Назначена служебная проверка

По решению Главнокомандующего Вооруженных сил Украины назначено служебное расследование для установления всех причин, обстоятельств происшествия и возможных причастных лиц. Проверку проводит Восточное территориальное управление Военной службы правопорядка.

"По результатам проверки собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и принятия соответствующего правового решения в соответствии с законодательством Украины", - сообщили военные.

Насилие среди военных - недопустимо

В ВВС подчеркнули, что любые проявления насилия между военнослужащими являются недопустимыми и позорными.

Каждый подобный случай получит надлежащую правовую оценку, а виновные будут привлечены к ответственности.

Ход проверки находится под личным контролем командования Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поставил солдат на колени и избил подчиненного: офицеру в Черкасской области сообщили о подозрении, - ГБР

зеленим дай волю, вони все роблять по кацапських лекалах
все у русні копіюють
05.05.2026 07:45 Ответить
Як це побив і пішов додому - вони шо там вдвох були?
+11
Капєц "гарна новина зранку", якого *** командир взводу не затриманий, командир роти не затриманий?
Це просто пародія, ВСП- герої?
Це повне нехтування військовим Статутом!
Де офіційна Догана командиру частини?
Не виправдовую нікого, розумію що от "***** дєлать" перед строєм нікого ніхто не б'є, однак це цинізм і абсолютно грає на руку раші!
05.05.2026 08:25 Ответить
Армія-частина суспільства.Може буть все що завгодно.Ще у 2015 році бачив на Яворівському полігоні як натовп мобілізованих у декілька сот осіб оточив автобус з всп і відбив декілька п'яних мобіків яких вони затримали.Це по яких лекалах?
05.05.2026 08:16 Ответить
Підполковник герой. Спочатку бив людину, із зв'язаними за спиною руками, ногами по обличчю, а потім каже: давай по чесному сам на сам на кулаках. Гнида.
05.05.2026 09:15 Ответить
чергова серія серіалу "зе" довжиною у 7 років в кінозалі дурдому
05.05.2026 07:50 Ответить
Перед строєм? Хто в тому строю стояв і пасивно спостерігав? Чим пояснюється така пасивність? А пояснення є. Їх навіть три. В першому випадку жертву ніхто не вважав потрібним захищати бо жертва була негідною особою. В другому, всі боялися правопорушника, а в третьому випадку в строю стояли пофігісти яким все навколо просто пофіг...
05.05.2026 08:12 Ответить
Як це-побив перед строєм?А хто построїв особовый склад?Офіцери приймали в цьому участь?
Ну тоді зрозуміло,чого найвеличніший так завзято ухилявся від служби в армії.
З.І.
Ну тоді вже вводьте в устав положення про покарання солдат шпіцрутенами перед строєм за провини.Щоб все було по закону...царському.
05.05.2026 08:20 Ответить
"Підполковник Лучанов Станіслав М. командир 15* ОМБр, Раніше займав посаду начальника штабу 4**"окремого штурмового полку *.". Дуже просимо дати інформацію. Відповідні органи прошу розібратися в ситуації.
https://x.com/1_zppju/status/2051358201883345283
05.05.2026 08:35 Ответить
А навіщо вспешники напи₴діли про якогось солдата-оператора БПЛА? Риторичне запитання.
05.05.2026 17:37 Ответить
Була інфа. Покривають офіцера-садиста.
05.05.2026 18:52 Ответить
У деяких псевдовояк що не задіяні на передовій забагато енергії, що аж нікуди діти.
05.05.2026 08:47 Ответить
Це в 155 бригаді.Той боров бив в голову ногами зв'язаними руками,а потфім кажек вийдемо один на один.То хіба це людина.А іншфі як барани стоять іф дивляться.І до речі такогол дуже багато.А в скеклі ще гірше відбувається.І такого дуже багато є.Як в москалів.
05.05.2026 10:16 Ответить
Мене теж один "вертухай" ( так я називаю адміністрацію полігона ), хотів відпи@здити, прям у строю, за те що я з ним прерікався. Так я спитав у нього чи знає воно номер ВСП і гарячьої лінії, так його посіпаки одразу почали того "атошного" воїна від мене відтягувати. А він мене до кінця навчання за#обував, щоб я пояснювальні писав.
05.05.2026 11:36 Ответить
Так, що, чекати на кувалду?
05.05.2026 16:53 Ответить
Це відео з'явилось лиш тому,що це було зроблено на шикуванні,в скільки такого відбувається без шикування,тобто по-тихому,я вважаю 99.9 відсотків.І ви хочете щоби люди йшли боронити...кого ,тих родичів людоловів,та цих що знущаються з людей,я не кажу про корупціонерів,та їх родичів.А зарплатню піднімають ментам....причому законодавчо закріплено.Ідіть до біса!
05.05.2026 17:53 Ответить
то наші збройні сили, цього і слід було чекати, як відбувається мобілізація, така і служба проходить, повний бардак в державі і у війську
06.05.2026 01:39 Ответить
і безправ'я
06.05.2026 01:46 Ответить
 
 