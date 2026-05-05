Избиение военнослужащего в воинской части: начата проверка, - ВСП

После распространения видео, на котором запечатлено избиение военнослужащего перед строем в одной из воинских частей, военные правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и подтвердили факт правонарушения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Военной службе правопорядка ВСУ.

"Установлено местонахождение потерпевшего, которого оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь.

Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное.

Также об указанном факте, состоянии здоровья и месте нахождения военнослужащего сообщено членам его семьи", - говорится в сообщении.

Кто причастен к избиению?

В ВСП отметили, что уже установили личность военнослужащего, причастного к избиению. Это солдат, оператор БПЛА одного из подразделений. После совершения правонарушения он самовольно покинул территорию воинской части.

"Ориентировка о его задержании направлена во все подразделения ВСП и Национальной полиции. Продолжаются меры по розыску", - добавили в Службе.

Назначена служебная проверка

По решению Главнокомандующего Вооруженных сил Украины назначено служебное расследование для установления всех причин, обстоятельств происшествия и возможных причастных лиц. Проверку проводит Восточное территориальное управление Военной службы правопорядка.

"По результатам проверки собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и принятия соответствующего правового решения в соответствии с законодательством Украины", - сообщили военные.

Насилие среди военных - недопустимо

В ВВС подчеркнули, что любые проявления насилия между военнослужащими являются недопустимыми и позорными.

Каждый подобный случай получит надлежащую правовую оценку, а виновные будут привлечены к ответственности.

Ход проверки находится под личным контролем командования Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ.

