Избиение военнослужащего в воинской части: начата проверка, - ВСП
После распространения видео, на котором запечатлено избиение военнослужащего перед строем в одной из воинских частей, военные правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и подтвердили факт правонарушения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Военной службе правопорядка ВСУ.
"Установлено местонахождение потерпевшего, которого оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь.
Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное.
Также об указанном факте, состоянии здоровья и месте нахождения военнослужащего сообщено членам его семьи", - говорится в сообщении.
Кто причастен к избиению?
В ВСП отметили, что уже установили личность военнослужащего, причастного к избиению. Это солдат, оператор БПЛА одного из подразделений. После совершения правонарушения он самовольно покинул территорию воинской части.
"Ориентировка о его задержании направлена во все подразделения ВСП и Национальной полиции. Продолжаются меры по розыску", - добавили в Службе.
Назначена служебная проверка
По решению Главнокомандующего Вооруженных сил Украины назначено служебное расследование для установления всех причин, обстоятельств происшествия и возможных причастных лиц. Проверку проводит Восточное территориальное управление Военной службы правопорядка.
"По результатам проверки собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и принятия соответствующего правового решения в соответствии с законодательством Украины", - сообщили военные.
Насилие среди военных - недопустимо
В ВВС подчеркнули, что любые проявления насилия между военнослужащими являются недопустимыми и позорными.
Каждый подобный случай получит надлежащую правовую оценку, а виновные будут привлечены к ответственности.
Ход проверки находится под личным контролем командования Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ.
все у русні копіюють
Ну тоді зрозуміло,чого найвеличніший так завзято ухилявся від служби в армії.
З.І.
Ну тоді вже вводьте в устав положення про покарання солдат шпіцрутенами перед строєм за провини.Щоб все було по закону...царському.
Це просто пародія, ВСП- герої?
Це повне нехтування військовим Статутом!
Де офіційна Догана командиру частини?
Не виправдовую нікого, розумію що от "***** дєлать" перед строєм нікого ніхто не б'є, однак це цинізм і абсолютно грає на руку раші!
