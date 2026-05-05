Побиття військовослужбовця у військовій частині: розпочато перевірку, - ВСП

Після поширення відео, на якому зафіксовано побиття військовослужбовця перед строєм в одній із військових частин, військові правоохоронці оперативно прибули на місце події та підтвердили факт правопорушення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у Військовій службі правопорядку у ЗСУ.

"Встановлено місцезнаходження потерпілого, якого оперативно доставлено до медичного закладу, де йому надано необхідну допомогу.

Стан здоров’я військовослужбовця - задовільний.

Також про зазначений факт, стан здоров’я та місце перебування військовослужбовця повідомлено членів його сім’ї", - йдеться в повідомленні.

Хто причетний до побиття?

У ВСП зазначили, що вже встановили особу військовослужбовця, причетного до вчинення побиття. Це солдат, оператор БпЛА одного з підрозділів. Після скоєння правопорушення він самовільно залишив територію військової частини.

"Орієнтування щодо його затримання направлено до всіх підрозділів ВСП та Національної поліції. Тривають заходи з розшуку", - додали у Службі.

Призначено службову перевірку

За рішенням Головнокомандувача Збройних сил України призначено службове розслідування для встановлення всіх причин, обставин події та можливих причетних осіб. Перевірку проводить Східне територіальне управління Військової служби правопорядку.

"За результатами перевірки зібрані матеріали буде передано до правоохоронних органів для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та прийняття відповідного правового рішення згідно із законодавством України", - повідомили військові.

Насильство серед військових - неприпустимо

У ВПС наголосили, що будь-які прояви насильства між військовослужбовцями є неприпустимими та ганебними.

Кожен подібний випадок отримає належну правову оцінку, а винні будуть притягнуті до відповідальності.

Хід перевірки перебуває під особистим контролем командування Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ.

