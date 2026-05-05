Побиття військовослужбовця у військовій частині: розпочато перевірку, - ВСП

ЗСУ розслідують побиття чоловіка у кайданках військовим

Після поширення відео, на якому зафіксовано побиття військовослужбовця перед строєм в одній із військових частин, військові правоохоронці оперативно прибули на місце події та підтвердили факт правопорушення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у Військовій службі правопорядку у ЗСУ.

"Встановлено місцезнаходження потерпілого, якого оперативно доставлено до медичного закладу, де йому надано необхідну допомогу.

Стан здоров’я військовослужбовця - задовільний.

Також про зазначений факт, стан здоров’я та місце перебування військовослужбовця повідомлено членів його сім’ї", - йдеться в повідомленні.

Хто причетний до побиття?

У ВСП зазначили, що вже встановили особу військовослужбовця, причетного до вчинення побиття. Це солдат, оператор БпЛА одного з підрозділів. Після скоєння правопорушення він самовільно залишив територію військової частини.

"Орієнтування щодо його затримання направлено до всіх підрозділів ВСП та Національної поліції. Тривають заходи з розшуку", - додали у Службі.

Призначено службову перевірку

За рішенням Головнокомандувача Збройних сил України призначено службове розслідування для встановлення всіх причин, обставин події та можливих причетних осіб. Перевірку проводить Східне територіальне управління Військової служби правопорядку.

"За результатами перевірки зібрані матеріали буде передано до правоохоронних органів для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та прийняття відповідного правового рішення згідно із законодавством України",  - повідомили військові.

Насильство серед військових - неприпустимо

У ВПС наголосили, що будь-які прояви насильства між військовослужбовцями є неприпустимими та ганебними.

Кожен подібний випадок отримає належну правову оцінку, а винні будуть притягнуті до відповідальності.

Хід перевірки перебуває під особистим контролем командування Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ.

побиття (1049) військовослужбовці (5140) Військова служба правопорядку ВСП (59)
зеленим дай волю, вони все роблять по кацапських лекалах
все у русні копіюють
05.05.2026 07:45 Відповісти
Як це побив і пішов додому - вони шо там вдвох були?
05.05.2026 07:51 Відповісти
Капєц "гарна новина зранку", якого *** командир взводу не затриманий, командир роти не затриманий?
Це просто пародія, ВСП- герої?
Це повне нехтування військовим Статутом!
Де офіційна Догана командиру частини?
Не виправдовую нікого, розумію що от "***** дєлать" перед строєм нікого ніхто не б'є, однак це цинізм і абсолютно грає на руку раші!
05.05.2026 08:25 Відповісти
Армія-частина суспільства.Може буть все що завгодно.Ще у 2015 році бачив на Яворівському полігоні як натовп мобілізованих у декілька сот осіб оточив автобус з всп і відбив декілька п'яних мобіків яких вони затримали.Це по яких лекалах?
05.05.2026 08:16 Відповісти
Підполковник герой. Спочатку бив людину, із зв'язаними за спиною руками, ногами по обличчю, а потім каже: давай по чесному сам на сам на кулаках. Гнида.
05.05.2026 09:15 Відповісти
чергова серія серіалу "зе" довжиною у 7 років в кінозалі дурдому
05.05.2026 07:50 Відповісти
Перед строєм? Хто в тому строю стояв і пасивно спостерігав? Чим пояснюється така пасивність? А пояснення є. Їх навіть три. В першому випадку жертву ніхто не вважав потрібним захищати бо жертва була негідною особою. В другому, всі боялися правопорушника, а в третьому випадку в строю стояли пофігісти яким все навколо просто пофіг...
05.05.2026 08:12 Відповісти
Як це-побив перед строєм?А хто построїв особовый склад?Офіцери приймали в цьому участь?
Ну тоді зрозуміло,чого найвеличніший так завзято ухилявся від служби в армії.
З.І.
Ну тоді вже вводьте в устав положення про покарання солдат шпіцрутенами перед строєм за провини.Щоб все було по закону...царському.
05.05.2026 08:20 Відповісти
"Підполковник Лучанов Станіслав М. командир 15* ОМБр, Раніше займав посаду начальника штабу 4**"окремого штурмового полку *.". Дуже просимо дати інформацію. Відповідні органи прошу розібратися в ситуації.
https://x.com/1_zppju/status/2051358201883345283
05.05.2026 08:35 Відповісти
А навіщо вспешники напи₴діли про якогось солдата-оператора БПЛА? Риторичне запитання.
05.05.2026 17:37 Відповісти
Була інфа. Покривають офіцера-садиста.
05.05.2026 18:52 Відповісти
У деяких псевдовояк що не задіяні на передовій забагато енергії, що аж нікуди діти.
05.05.2026 08:47 Відповісти
Це в 155 бригаді.Той боров бив в голову ногами зв'язаними руками,а потфім кажек вийдемо один на один.То хіба це людина.А іншфі як барани стоять іф дивляться.І до речі такогол дуже багато.А в скеклі ще гірше відбувається.І такого дуже багато є.Як в москалів.
05.05.2026 10:16 Відповісти
Мене теж один "вертухай" ( так я називаю адміністрацію полігона ), хотів відпи@здити, прям у строю, за те що я з ним прерікався. Так я спитав у нього чи знає воно номер ВСП і гарячьої лінії, так його посіпаки одразу почали того "атошного" воїна від мене відтягувати. А він мене до кінця навчання за#обував, щоб я пояснювальні писав.
05.05.2026 11:36 Відповісти
Так, що, чекати на кувалду?
05.05.2026 16:53 Відповісти
Це відео з'явилось лиш тому,що це було зроблено на шикуванні,в скільки такого відбувається без шикування,тобто по-тихому,я вважаю 99.9 відсотків.І ви хочете щоби люди йшли боронити...кого ,тих родичів людоловів,та цих що знущаються з людей,я не кажу про корупціонерів,та їх родичів.А зарплатню піднімають ментам....причому законодавчо закріплено.Ідіть до біса!
05.05.2026 17:53 Відповісти
то наші збройні сили, цього і слід було чекати, як відбувається мобілізація, така і служба проходить, повний бардак в державі і у війську
06.05.2026 01:39 Відповісти
і безправ'я
06.05.2026 01:46 Відповісти
 
 