Військового, який побив бійця 155 бригади і втік із частини, затримано, - ДБР. ВIДЕО

Затримано військового, який 1 травня побив побратима під час шикування.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Йдеться про військового однієї з військових частин, що дислокується на Дніпропетровщині.

У ДБР нагадали, що відео цього вчинку на початку тижня опублікували більшість українських видань.

Після побиття ініціатор бійки самовільно залишив місце дислокації частини та кілька днів переховувався від правоохоронців.

"За даними слідства, чоловік, попри те що мав найнижче військове звання та статус, намагався встановити серед особового складу власні "порядки", аби інші військові беззаперечно виконували його вказівки. Для цього він вирішив провести показове шикування та продемонструвати, що чекає на тих, хто відмовиться йому підкорятися", - йдеться в повідомленні.

1 травня він з власної ініціативи організував шикування особового складу, викликав зі строю одного з військових, до якого відчував особисту неприязнь, та почав його бити.

"Від численних ударів потерпілий знепритомнів, після чого нападник зв’язав йому руки пластиковими стяжками. Коли військовослужбовець опритомнів — побиття продовжилося.

Спроби інших бійців втрутитися та припинити насильство зловмисник агресивно придушував. Водночас одному з військових він наказав знімати все на телефон", - зазначили у Бюро.

Після побиття потерпілого госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу. Наразі його стан оцінюється як задовільний.

Після скоєного військовослужбовець втік з частини та переховувався від правоохоронців. Працівники ДБР і взаємодії з ВСП ЗСУ та іншими правоохоронцями встановили його місцеперебування та затримали.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у катуванні (ч. 1 ст. 127 КК України), дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України) та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (ч. 2 ст. 406 КК України).

Військовому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що за рішенням Головнокомандувача Збройних сил України призначено службове розслідування для встановлення всіх причин.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше у соцмережах оприлюднили відео із побиттям військовослужбовця 155-ї бригади ЗСУ.

Після публікації відео з побиттям військові правоохоронці оперативно прибули на місце події та підтвердили факт правопорушення. 

У ВСП встановили особу військового, причетного до побиття. Це солдат, оператор БпЛА одного з підрозділів. Після скоєння правопорушення він самовільно залишив територію військової частини.

Топ коментарі
+40
Муйня якась. Навіть приблизно не уявляю подібного. Яке нахрєн шикування?
Яке побиття перед строєм?
Чи це такі страсті бувають в тилових частинах?
Як, блін, ми нудно живемо..
За 4 з гаком років в ЗСУ в бойовій частині ні разу ніхто нікого не те що не вдарив - накуй навіть не послав.
Бо ми родина.
Опікуємося новоприбулими - деякі свого імені написати не вміють, але наркоту знаходять.
І шо?
Витираємо соплі. Опікуємося. А як інакше?
07.05.2026 11:16 Відповісти
+30
Тебе до нас пришлють - доведеться і тобою опікуватися. Куди ж вас дівати, убогих? Відмовитися та відіслати назад в ТЦК, чи резервний батальйон, чи куди їх там відсилають - не можна.
Маємо що маємо.
Тримаємо таких подалі від зброї та дивимося шоб гранати не тирили.
Стрьомні ви, ухилянти. Просто "цвіт нації".
07.05.2026 11:25 Відповісти
+29
він писали рядовий-як він міг дати наказ на шикування іншим і чому ті виконували його накази? це що дідівщина чи родич якогось офіцера котрий і давав накази по побиттю інших цьому рядовому?
07.05.2026 11:27 Відповісти
Фуліган гнида, зрозуміло. А хто ж тоді всі інші, люди зі зброєю, які покірно дивилися, як ублюдок знущається з одного з них??? Хто ж ті барани? Чи побитий так затрахав усіх, що не знайшов ні в кого співчуття? Мутна історія....
07.05.2026 20:13 Відповісти
***@ос говорить: "Одін на одін в перчатках" ((:
І як воно могло без "комбата" влаштувати цю ганебну виставу перед особистим складом, і як без цього "комбата" одягнути на цього бійця кайданки ??
Ні в якому разі не погоджуйтеся на таки знущання - маєте захищати себе будь яким способом.
07.05.2026 21:56 Відповісти
Швидше за все бикувата шістка отримала наказ від свого командира-пахана, який сидів в кабінеті штабу, влаштувати шикування особового складу. Одного мобілізованного такий стан речей і порядку військової служби здивував. Тому і сталася подія з кримінальними наслідками. Тепер командир-пахан буде героїчно захищати свою бикувату шістку від зони і за гроші, отримані від військових цієї ж частини здирницьким способом, "порєшаєт" усі проблеми.
07.05.2026 22:08 Відповісти
Недолугий криворагульний наполеончик і його гофмаршал просирський перетворили ЗСУ на величезний концентраційний табір, в якому керують призначені ними совкові тупоголові коомандири та їхні капо. Цим і пояснюється бараняча терплячість і покірність основної маси військовослужбовців перед жменькою зелених опаришів, яких вже давно потрібно було роздушити одним ударом чобота.
07.05.2026 22:24 Відповісти
Сестра побитого писала, що там ще пару людей замішани, щось незрозуміло.
08.05.2026 07:05 Відповісти
Совок в цій країні ще треба 1000 років відхаркувати
08.05.2026 10:32 Відповісти
Схоже цей побитий хлопака ,чимось був невдоволений в плані служби,можливо здирництво вищого командування і десь комусь пожалівся.Дойшло через стукачів видно до вух адресату невдоволень,і ручний пес та холуй з рук якого кормиться це мордате бидло, провів роз'яснювальну бесіду.Ти чмо,ти підор,ти должен ноги комбату целовать...От і шарше ля комбат.
08.05.2026 11:22 Відповісти
