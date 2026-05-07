Військового, який побив бійця 155 бригади і втік із частини, затримано, - ДБР. ВIДЕО

Затримано військового, який 1 травня побив побратима під час шикування.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Йдеться про військового однієї з військових частин, що дислокується на Дніпропетровщині.

У ДБР нагадали, що відео цього вчинку на початку тижня опублікували більшість українських видань.

Після побиття ініціатор бійки самовільно залишив місце дислокації частини та кілька днів переховувався від правоохоронців.

"За даними слідства, чоловік, попри те що мав найнижче військове звання та статус, намагався встановити серед особового складу власні "порядки", аби інші військові беззаперечно виконували його вказівки. Для цього він вирішив провести показове шикування та продемонструвати, що чекає на тих, хто відмовиться йому підкорятися", - йдеться в повідомленні.

1 травня він з власної ініціативи організував шикування особового складу, викликав зі строю одного з військових, до якого відчував особисту неприязнь, та почав його бити.

Також читайте: Побив чоловіка під час перевірки документів: судитимуть військового РТЦК на Львівщині, - ДБР

"Від численних ударів потерпілий знепритомнів, після чого нападник зв’язав йому руки пластиковими стяжками. Коли військовослужбовець опритомнів — побиття продовжилося.

Спроби інших бійців втрутитися та припинити насильство зловмисник агресивно придушував. Водночас одному з військових він наказав знімати все на телефон", - зазначили у Бюро.

Після побиття потерпілого госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу. Наразі його стан оцінюється як задовільний.

Після скоєного військовослужбовець втік з частини та переховувався від правоохоронців. Працівники ДБР і взаємодії з ВСП ЗСУ та іншими правоохоронцями встановили його місцеперебування та затримали.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у катуванні (ч. 1 ст. 127 КК України), дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України) та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (ч. 2 ст. 406 КК України).

Військовому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що за рішенням Головнокомандувача Збройних сил України призначено службове розслідування для встановлення всіх причин.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше у соцмережах оприлюднили відео із побиттям військовослужбовця 155-ї бригади ЗСУ.

Після публікації відео з побиттям військові правоохоронці оперативно прибули на місце події та підтвердили факт правопорушення.

У ВСП встановили особу військового, причетного до побиття. Це солдат, оператор БпЛА одного з підрозділів. Після скоєння правопорушення він самовільно залишив територію військової частини.

Читайте: Побиття ветерана на Закарпатті: повідомлено про підозру двом найактивнішим нападникам, - Нацполіція