Побиття ветерана на Закарпатті: повідомлено про підозру двом найактивнішим нападникам, - Нацполіція. ФОТО
Триває досудове розслідування за фактом побиття ветерана російсько-української війни у місті Тячів Закарпатської області. Двом найактивнішим учасникам конфлікту уже повідомили про підозру.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Закарпатській області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, йдеться про подію, яка сталася 1 квітня у місті Тячів. Про вчинений злочин співробітникам поліції стало відомо з мережі інтернет 8 квітня.
Встановлено, що між потерпілим та групою осіб виник конфлікт, під час якого фігуранти спричинили чоловікові тілесні ушкодження. Один із нападників використовував дерев’яну биту.
Учасники нападу
Поліцейські встановили усіх причетних до інциденту.
Наразі слідчі зібрали достатньо доказів щодо двох найактивніших учасників конфлікту - 34-річного мешканця міста Тячів і 50-річного мешканця селища Тересва.
- 34-річному зловмиснику, який завдавав потерпілому ударів дерев’яною битою, слідчі інкримінують ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.
- Другому фігуранту - 50-річному закарпатцю - інкримінують ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, вчинене групою осіб.
Чоловікам повідомлено про підозру і буде обрано запобіжні заходи.
Повідомляється, що досудове розслідування у справі триває. Наразі поліцейські встановлюють роль інших чотирьох учасників конфлікту, серед яких двоє неповнолітніх.
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