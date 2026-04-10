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Побиття ветерана на Закарпатті: повідомлено про підозру двом найактивнішим нападникам, - Нацполіція. ФОТО

Триває досудове розслідування за фактом побиття ветерана російсько-української війни у місті Тячів Закарпатської області. Двом найактивнішим учасникам конфлікту уже повідомили про підозру.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Закарпатській області, передає Цензор.НЕТ.

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Побиття ветерана на Закарпатті

Що відомо

Як зазначається, йдеться про подію, яка сталася 1 квітня у місті Тячів. Про вчинений злочин співробітникам поліції стало відомо з мережі інтернет 8 квітня.

Встановлено, що між потерпілим та групою осіб виник конфлікт, під час якого фігуранти спричинили чоловікові тілесні ушкодження. Один із нападників використовував дерев’яну биту.

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Учасники нападу

Поліцейські встановили усіх причетних до інциденту.

Наразі слідчі зібрали достатньо доказів щодо двох найактивніших учасників конфлікту - 34-річного мешканця міста Тячів і 50-річного мешканця селища Тересва.

  • 34-річному зловмиснику, який завдавав потерпілому ударів дерев’яною битою, слідчі інкримінують ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.
  • Другому фігуранту - 50-річному закарпатцю - інкримінують ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, вчинене групою осіб.

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Чоловікам повідомлено про підозру і буде обрано запобіжні заходи.

Повідомляється, що досудове розслідування у справі триває. Наразі поліцейські встановлюють роль інших чотирьох учасників конфлікту, серед яких двоє неповнолітніх.

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ветерани (1250) побиття (1087) Закарпатська область (2291) Тячівський район (5) Тячів (2)
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Топ коментарі
+10
Якщо мають дох.я активності, то нехай окопи копають на третій лінії!
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10.04.2026 17:50 Відповісти
+5
Па передову нечисть... хай кацапів мочать.
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10.04.2026 18:11 Відповісти
+4
Юра Малко коли мене заміниш в 5 ОВМБр?
Новопаливка на тебе чекає. Особливо Іскра.
У нас не хе вистачає таких як ти - тупих клоунів. Можу надати телефон рекрута.
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10.04.2026 18:31 Відповісти

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