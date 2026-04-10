Побиття ветерана на Закарпатті: повідомлено про підозру двом найактивнішим нападникам, - Нацполіція. ФОТО

Триває досудове розслідування за фактом побиття ветерана російсько-української війни у місті Тячів Закарпатської області. Двом найактивнішим учасникам конфлікту уже повідомили про підозру.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Закарпатській області, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, йдеться про подію, яка сталася 1 квітня у місті Тячів. Про вчинений злочин співробітникам поліції стало відомо з мережі інтернет 8 квітня.

Встановлено, що між потерпілим та групою осіб виник конфлікт, під час якого фігуранти спричинили чоловікові тілесні ушкодження. Один із нападників використовував дерев’яну биту.

Також дивіться: Затримано ромів, які напали на військовослужбовців ТЦК на Ужгородщині, - поліція. ВIДЕО

Учасники нападу

Поліцейські встановили усіх причетних до інциденту.

Наразі слідчі зібрали достатньо доказів щодо двох найактивніших учасників конфлікту - 34-річного мешканця міста Тячів і 50-річного мешканця селища Тересва.

34-річному зловмиснику, який завдавав потерпілому ударів дерев’яною битою, слідчі інкримінують ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Другому фігуранту - 50-річному закарпатцю - інкримінують ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, вчинене групою осіб.

Також дивіться: Двоє підлітків напали на військового у Дніпрі та завдали ножових поранень: він у важкому стані. ФОТО

Чоловікам повідомлено про підозру і буде обрано запобіжні заходи.

Повідомляється, що досудове розслідування у справі триває. Наразі поліцейські встановлюють роль інших чотирьох учасників конфлікту, серед яких двоє неповнолітніх.

Також читайте: Поліція розслідує побиття чоловіка у Харківському ТЦК