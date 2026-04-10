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Избиение ветерана на Закарпатье: двум наиболее активным нападавшим сообщено о подозрении, - Нацполиция. ФОТО

Продолжается досудебное расследование по факту избиения ветерана российско-украинской войны в городе Тячев Закарпатской области. Двум наиболее активным участникам конфликта уже предъявлено подозрение.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

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Избиение ветерана в Закарпатье

Что известно

Как отмечается, речь идет о событии, которое произошло 1 апреля в городе Тячев. О совершенном преступлении сотрудникам полиции стало известно из сети Интернет 8 апреля.

Установлено, что между потерпевшим и группой лиц возник конфликт, в ходе которого фигуранты нанесли мужчине телесные повреждения. Один из нападавших использовал деревянную биту.

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Участники нападения

Полицейские установили всех причастных к инциденту.

На данный момент следователи собрали достаточно доказательств в отношении двух наиболее активных участников конфликта — 34-летнего жителя города Тячев и 50-летнего жителя поселка Тересва.

  • 34-летнему злоумышленнику, который наносил потерпевшему удары деревянной битой, следователи инкриминируют ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.
  • Второму фигуранту — 50-летнему жителю Закарпатья — инкриминируют ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, совершенное группой лиц.

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Мужчинам сообщено о подозрении, им будут избраны меры пресечения.

Сообщается, что досудебное расследование по делу продолжается. Сейчас полицейские устанавливают роль остальных четырех участников конфликта, среди которых двое несовершеннолетних.

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Автор: 

ветераны (1200) избиение (9656) Закарпатская область (2790) Тячевский район (5) Тячев (2)
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Топ комментарии
+10
Якщо мають дох.я активності, то нехай окопи копають на третій лінії!
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10.04.2026 17:50 Ответить
+5
Па передову нечисть... хай кацапів мочать.
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10.04.2026 18:11 Ответить
+4
Юра Малко коли мене заміниш в 5 ОВМБр?
Новопаливка на тебе чекає. Особливо Іскра.
У нас не хе вистачає таких як ти - тупих клоунів. Можу надати телефон рекрута.
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10.04.2026 18:31 Ответить

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