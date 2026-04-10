Избиение ветерана на Закарпатье: двум наиболее активным нападавшим сообщено о подозрении, - Нацполиция. ФОТО
Продолжается досудебное расследование по факту избиения ветерана российско-украинской войны в городе Тячев Закарпатской области. Двум наиболее активным участникам конфликта уже предъявлено подозрение.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, речь идет о событии, которое произошло 1 апреля в городе Тячев. О совершенном преступлении сотрудникам полиции стало известно из сети Интернет 8 апреля.
Установлено, что между потерпевшим и группой лиц возник конфликт, в ходе которого фигуранты нанесли мужчине телесные повреждения. Один из нападавших использовал деревянную биту.
Участники нападения
Полицейские установили всех причастных к инциденту.
На данный момент следователи собрали достаточно доказательств в отношении двух наиболее активных участников конфликта — 34-летнего жителя города Тячев и 50-летнего жителя поселка Тересва.
- 34-летнему злоумышленнику, который наносил потерпевшему удары деревянной битой, следователи инкриминируют ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.
- Второму фигуранту — 50-летнему жителю Закарпатья — инкриминируют ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, совершенное группой лиц.
Мужчинам сообщено о подозрении, им будут избраны меры пресечения.
Сообщается, что досудебное расследование по делу продолжается. Сейчас полицейские устанавливают роль остальных четырех участников конфликта, среди которых двое несовершеннолетних.
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