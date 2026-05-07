Новости Избиение военных
Избил сослуживца и сбежал из части: ГБР задержало военного в Днепропетровской области

Задержан военнослужащий, который 1 мая избил сослуживца во время построения.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Речь идет о военном одной из воинских частей, дислоцирующейся в Днепропетровской области.

В ГБР напомнили, что видео этого инцидента в начале недели опубликовали большинство украинских изданий.

После избиения инициатор драки самовольно покинул место дислокации части и несколько дней скрывался от правоохранителей.

"По данным следствия, мужчина, несмотря на то что имел самое низкое воинское звание и статус, пытался установить среди личного состава собственные "порядки", чтобы другие военные беспрекословно выполняли его указания. Для этого он решил провести показательный строй и продемонстрировать, что ждет тех, кто откажется ему подчиняться", - говорится в сообщении.

1 мая он по собственной инициативе организовал построение личного состава, вызвал из строя одного из военных, к которому испытывал личную неприязнь, и начал его избивать.

"От многочисленных ударов потерпевший потерял сознание, после чего нападавший связал ему руки пластиковыми стяжками. Когда военнослужащий пришел в себя - избиение продолжилось.

Попытки других бойцов вмешаться и прекратить насилие злоумышленник агрессивно пресекал. В то же время одному из военных он приказал снимать все на телефон", - отметили в Бюро.

После избиения пострадавшего госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

После содеянного военнослужащий сбежал из части и скрывался от правоохранителей. Сотрудники ГБР во взаимодействии с ВСП ВСУ и другими правоохранителями установили его местонахождение и задержали.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему подозрения в пытках (ч. 1 ст. 127 УК Украины), дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины) и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчинения (ч. 2 ст. 406 УК Украины).

Военному грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что по решению Главнокомандующего Вооруженными силами Украины назначено служебное расследование для установления всех причин.

Что предшествовало?

Напомним, ранее в соцсетях обнародовали видео с избиением военнослужащего 155-й бригады ВСУ.

После публикации видео с избиением военные правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и подтвердили факт правонарушения.

В ВСП установили личность военного, причастного к избиению. Это солдат, оператор БПЛА одного из подразделений. После совершения правонарушения он самовольно покинул территорию воинской части.

Топ комментарии
+40
Муйня якась. Навіть приблизно не уявляю подібного. Яке нахрєн шикування?
Яке побиття перед строєм?
Чи це такі страсті бувають в тилових частинах?
Як, блін, ми нудно живемо..
За 4 з гаком років в ЗСУ в бойовій частині ні разу ніхто нікого не те що не вдарив - накуй навіть не послав.
Бо ми родина.
Опікуємося новоприбулими - деякі свого імені написати не вміють, але наркоту знаходять.
І шо?
Витираємо соплі. Опікуємося. А як інакше?
показать весь комментарий
07.05.2026 11:16 Ответить
+30
Тебе до нас пришлють - доведеться і тобою опікуватися. Куди ж вас дівати, убогих? Відмовитися та відіслати назад в ТЦК, чи резервний батальйон, чи куди їх там відсилають - не можна.
Маємо що маємо.
Тримаємо таких подалі від зброї та дивимося шоб гранати не тирили.
Стрьомні ви, ухилянти. Просто "цвіт нації".
показать весь комментарий
07.05.2026 11:25 Ответить
+27
він писали рядовий-як він міг дати наказ на шикування іншим і чому ті виконували його накази? це що дідівщина чи родич якогось офіцера котрий і давав накази по побиттю інших цьому рядовому?
показать весь комментарий
07.05.2026 11:27 Ответить
Фуліган гнида, зрозуміло. А хто ж тоді всі інші, люди зі зброєю, які покірно дивилися, як ублюдок знущається з одного з них??? Хто ж ті барани? Чи побитий так затрахав усіх, що не знайшов ні в кого співчуття? Мутна історія....
показать весь комментарий
07.05.2026 20:13 Ответить
***@ос говорить: "Одін на одін в перчатках" ((:
І як воно могло без "комбата" влаштувати цю ганебну виставу перед особистим складом, і як без цього "комбата" одягнути на цього бійця кайданки ??
Ні в якому разі не погоджуйтеся на таки знущання - маєте захищати себе будь яким способом.
показать весь комментарий
07.05.2026 21:56 Ответить
Швидше за все бикувата шістка отримала наказ від свого командира-пахана, який сидів в кабінеті штабу, влаштувати шикування особового складу. Одного мобілізованного такий стан речей і порядку військової служби здивував. Тому і сталася подія з кримінальними наслідками. Тепер командир-пахан буде героїчно захищати свою бикувату шістку від зони і за гроші, отримані від військових цієї ж частини здирницьким способом, "порєшаєт" усі проблеми.
показать весь комментарий
07.05.2026 22:08 Ответить
Недолугий криворагульний наполеончик і його гофмаршал просирський перетворили ЗСУ на величезний концентраційний табір, в якому керують призначені ними совкові тупоголові коомандири та їхні капо. Цим і пояснюється бараняча терплячість і покірність основної маси військовослужбовців перед жменькою зелених опаришів, яких вже давно потрібно було роздушити одним ударом чобота.
показать весь комментарий
07.05.2026 22:24 Ответить
