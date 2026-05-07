Избил сослуживца и сбежал из части: ГБР задержало военного в Днепропетровской области
Задержан военнослужащий, который 1 мая избил сослуживца во время построения.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Речь идет о военном одной из воинских частей, дислоцирующейся в Днепропетровской области.
В ГБР напомнили, что видео этого инцидента в начале недели опубликовали большинство украинских изданий.
После избиения инициатор драки самовольно покинул место дислокации части и несколько дней скрывался от правоохранителей.
"По данным следствия, мужчина, несмотря на то что имел самое низкое воинское звание и статус, пытался установить среди личного состава собственные "порядки", чтобы другие военные беспрекословно выполняли его указания. Для этого он решил провести показательный строй и продемонстрировать, что ждет тех, кто откажется ему подчиняться", - говорится в сообщении.
1 мая он по собственной инициативе организовал построение личного состава, вызвал из строя одного из военных, к которому испытывал личную неприязнь, и начал его избивать.
"От многочисленных ударов потерпевший потерял сознание, после чего нападавший связал ему руки пластиковыми стяжками. Когда военнослужащий пришел в себя - избиение продолжилось.
Попытки других бойцов вмешаться и прекратить насилие злоумышленник агрессивно пресекал. В то же время одному из военных он приказал снимать все на телефон", - отметили в Бюро.
После избиения пострадавшего госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.
После содеянного военнослужащий сбежал из части и скрывался от правоохранителей. Сотрудники ГБР во взаимодействии с ВСП ВСУ и другими правоохранителями установили его местонахождение и задержали.
В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему подозрения в пытках (ч. 1 ст. 127 УК Украины), дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины) и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчинения (ч. 2 ст. 406 УК Украины).
Военному грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что по решению Главнокомандующего Вооруженными силами Украины назначено служебное расследование для установления всех причин.
Что предшествовало?
Напомним, ранее в соцсетях обнародовали видео с избиением военнослужащего 155-й бригады ВСУ.
После публикации видео с избиением военные правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и подтвердили факт правонарушения.
В ВСП установили личность военного, причастного к избиению. Это солдат, оператор БПЛА одного из подразделений. После совершения правонарушения он самовольно покинул территорию воинской части.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І як воно могло без "комбата" влаштувати цю ганебну виставу перед особистим складом, і як без цього "комбата" одягнути на цього бійця кайданки ??
Ні в якому разі не погоджуйтеся на таки знущання - маєте захищати себе будь яким способом.