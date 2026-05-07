Избил сослуживца и сбежал из части: ГБР задержало военного в Днепропетровской области

Задержан военнослужащий, который 1 мая избил сослуживца во время построения.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о военном одной из воинских частей, дислоцирующейся в Днепропетровской области.

В ГБР напомнили, что видео этого инцидента в начале недели опубликовали большинство украинских изданий.

После избиения инициатор драки самовольно покинул место дислокации части и несколько дней скрывался от правоохранителей.

"По данным следствия, мужчина, несмотря на то что имел самое низкое воинское звание и статус, пытался установить среди личного состава собственные "порядки", чтобы другие военные беспрекословно выполняли его указания. Для этого он решил провести показательный строй и продемонстрировать, что ждет тех, кто откажется ему подчиняться", - говорится в сообщении.

1 мая он по собственной инициативе организовал построение личного состава, вызвал из строя одного из военных, к которому испытывал личную неприязнь, и начал его избивать.

"От многочисленных ударов потерпевший потерял сознание, после чего нападавший связал ему руки пластиковыми стяжками. Когда военнослужащий пришел в себя - избиение продолжилось.

Попытки других бойцов вмешаться и прекратить насилие злоумышленник агрессивно пресекал. В то же время одному из военных он приказал снимать все на телефон", - отметили в Бюро.

После избиения пострадавшего госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

После содеянного военнослужащий сбежал из части и скрывался от правоохранителей. Сотрудники ГБР во взаимодействии с ВСП ВСУ и другими правоохранителями установили его местонахождение и задержали.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему подозрения в пытках (ч. 1 ст. 127 УК Украины), дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины) и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчинения (ч. 2 ст. 406 УК Украины).

Военному грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что по решению Главнокомандующего Вооруженными силами Украины назначено служебное расследование для установления всех причин.

Что предшествовало?

Напомним, ранее в соцсетях обнародовали видео с избиением военнослужащего 155-й бригады ВСУ.

После публикации видео с избиением военные правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и подтвердили факт правонарушения.

В ВСП установили личность военного, причастного к избиению. Это солдат, оператор БПЛА одного из подразделений. После совершения правонарушения он самовольно покинул территорию воинской части.

