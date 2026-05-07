Связал руки стяжками и избил сослуживца: задержанному военному сообщено о подозрении, - ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему, задержанному по факту жестокого избиения другого военного во время построения 7 мая.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Как уже сообщалось, мужчина, несмотря на то, что имел самое низкое воинское звание и статус, пытался установить среди личного состава собственные "порядки", чтобы другие военные беспрекословно выполняли его указания. Для этого он решил провести показательный строй и продемонстрировать, что ждет тех, кто откажется ему подчиняться.

1 мая он по собственной инициативе организовал построение личного состава, вызвал из строя одного из военных, к которому испытывал личную неприязнь, и начал его избивать. От многочисленных ударов пострадавший потерял сознание, после чего нападавший связал ему руки пластиковыми стяжками. Когда военнослужащий пришел в себя — избиение продолжилось.

"Попытки других бойцов вмешаться и прекратить насилие злоумышленник агрессивно пресекал. В то же время одному из военных он приказал снимать все на телефон. После инцидента пострадавшего госпитализировали. Ему оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

А вот подозреваемый сбежал из части и скрывался от правоохранителей", — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники ГБР при содействии ВСП, Нацполиции и Госпогранслужбы разыскали и задержали мужчину 7 мая.

Подозрение

В настоящее время ему сообщено о подозрении в пытках (ч. 1 ст. 127 УК Украины), дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины) и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности (ч. 2 ст. 406 УК Украины). Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

