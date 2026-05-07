Связал руки стяжками и избил сослуживца: задержанному военному сообщено о подозрении, - ГБР
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему, задержанному по факту жестокого избиения другого военного во время построения 7 мая.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Как уже сообщалось, мужчина, несмотря на то, что имел самое низкое воинское звание и статус, пытался установить среди личного состава собственные "порядки", чтобы другие военные беспрекословно выполняли его указания. Для этого он решил провести показательный строй и продемонстрировать, что ждет тех, кто откажется ему подчиняться.
1 мая он по собственной инициативе организовал построение личного состава, вызвал из строя одного из военных, к которому испытывал личную неприязнь, и начал его избивать. От многочисленных ударов пострадавший потерял сознание, после чего нападавший связал ему руки пластиковыми стяжками. Когда военнослужащий пришел в себя — избиение продолжилось.
"Попытки других бойцов вмешаться и прекратить насилие злоумышленник агрессивно пресекал. В то же время одному из военных он приказал снимать все на телефон. После инцидента пострадавшего госпитализировали. Ему оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.
А вот подозреваемый сбежал из части и скрывался от правоохранителей", — сообщили в пресс-службе.
Сотрудники ГБР при содействии ВСП, Нацполиции и Госпогранслужбы разыскали и задержали мужчину 7 мая.
Подозрение
- В настоящее время ему сообщено о подозрении в пытках (ч. 1 ст. 127 УК Украины), дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины) и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности (ч. 2 ст. 406 УК Украины). Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От точно, що нагадили
один солдат у "полі" не воїн, навіть дуже борзий чи псих, принаймні надовго його не вистачить..
Все як у цивільному житті. Натовп безпорадний і кволий, а бандюки нахабні та агресивні.
аби українці всюди вміли гуртуватись - хіба б нас колись перемагала туберкульозно-зеківська-гопівська московдина?!!!
І багатьох в "мізках" така програма шо "*************".. 🤢
Якби не війна, ото все совєцьке офіцерьо мало б бути б без політичних та економічних прав !!
Негайно повернути його в Одеський ТЦК - там такі кадри дуже потрібні.
Він просто по логіці має щось зробити - або в казармі його спалити або щось придумати..
Нас чекає хвиля помсти "тиловим / плацовим Крисам", це ц е вже тосно зрозуміло