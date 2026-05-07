РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5415 посетителей онлайн
Новости Избиение военных
3 621 27

Связал руки стяжками и избил сослуживца: задержанному военному сообщено о подозрении, - ГБР

Подозрение военному в избиении сослуживца

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему, задержанному по факту жестокого избиения другого военного во время построения 7 мая.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Как уже сообщалось, мужчина, несмотря на то, что имел самое низкое воинское звание и статус, пытался установить среди личного состава собственные "порядки", чтобы другие военные беспрекословно выполняли его указания. Для этого он решил провести показательный строй и продемонстрировать, что ждет тех, кто откажется ему подчиняться.

1 мая он по собственной инициативе организовал построение личного состава, вызвал из строя одного из военных, к которому испытывал личную неприязнь, и начал его избивать. От многочисленных ударов пострадавший потерял сознание, после чего нападавший связал ему руки пластиковыми стяжками. Когда военнослужащий пришел в себя — избиение продолжилось.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "П#здили как собаку": Ветеран 3-й ОШБр заявил о избиении военными ТЦК в Днепре, полиция расследует. ВИДЕО

"Попытки других бойцов вмешаться и прекратить насилие злоумышленник агрессивно пресекал. В то же время одному из военных он приказал снимать все на телефон. После инцидента пострадавшего госпитализировали. Ему оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

А вот подозреваемый сбежал из части и скрывался от правоохранителей", — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники ГБР при содействии ВСП, Нацполиции и Госпогранслужбы разыскали и задержали мужчину 7 мая.

Подозрение

  • В настоящее время ему сообщено о подозрении в пытках (ч. 1 ст. 127 УК Украины), дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины) и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности (ч. 2 ст. 406 УК Украины). Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир учебной группы университета Воздушных Сил избил курсанта и скрывается от следствия, - ГБР

Автор: 

избиение (9620) военнослужащие (6451) ГБР (3396) подозрение (674)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Его командир туда назначил, как смотрящего на зоне.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:02 Ответить
+12
Чому не згуртувалися та не дали йому пи**ди? От в чому загадка і я думаю там був не простий а приблатнений.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:01 Ответить
+12
А у того кто там главный не хотели бы спросить, Каго хера он туда пристроил это животное смотрящим?
показать весь комментарий
07.05.2026 17:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому не згуртувалися та не дали йому пи**ди? От в чому загадка і я думаю там був не простий а приблатнений.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:01 Ответить
Его командир туда назначил, как смотрящего на зоне.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:02 Ответить
мені здається там самого командира назначили на цю посаду..
показать весь комментарий
07.05.2026 18:27 Ответить
Так само і на гражданкє: коли когось пакують в бус - всі відвертаються і проходять осторонь. Хата с краю дається в знаки, що тут, що там.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:03 Ответить
А у того кто там главный не хотели бы спросить, Каго хера он туда пристроил это животное смотрящим?
показать весь комментарий
07.05.2026 17:01 Ответить
А міг би, охороняти полонених колаборантів, годувати їх олів'є...
показать весь комментарий
07.05.2026 17:03 Ответить

От точно, що нагадили
показать весь комментарий
07.05.2026 17:03 Ответить
Командирів за яйола , вони все знали.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:14 Ответить
командир не лише знав, він і є "дахом" бєспрєдєла..
один солдат у "полі" не воїн, навіть дуже борзий чи псих, принаймні надовго його не вистачить..
показать весь комментарий
07.05.2026 17:30 Ответить
"Мав найнижче звання і найнижчий статус".... А що в той час робили люди, які мали високі звання і високий статус? Товаарісччі охвіцери чим займалися? Як можливо, що при такому стані справ отци-командіри вийшли сухими з води? Це абсурд!
показать весь комментарий
07.05.2026 17:16 Ответить
Нас як завжди тримають за дурнів, коли розповідають про такі злочини у війську, чи ТЦК, без прив'язки до командира.
показать весь комментарий
08.05.2026 03:27 Ответить
Якось дуже не в'яжеться вислів - побратим - у цьому випадку. Якийсь бик, з лагерним присмаком. 15 років + конфіскація майна фігуранта справи.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:16 Ответить
Такого навіть в совку не було, це суто зоновське
показать весь комментарий
07.05.2026 17:22 Ответить
Спроби інших бійців втрутитися та припинити насильство зловмисник агресивно придушував. Водночас одному з військових він наказав знімати все на телефон.

Все як у цивільному житті. Натовп безпорадний і кволий, а бандюки нахабні та агресивні.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:47 Ответить
Тому що там одинаки НЕ організовані, яких банда швидко ставить в стійло.

аби українці всюди вміли гуртуватись - хіба б нас колись перемагала туберкульозно-зеківська-гопівська московдина?!!!
показать весь комментарий
07.05.2026 22:51 Ответить
і знову російськомовне бидло ... і командування частини не винувате ... і чому ніхто не хоче йти Батьківщину захищати , незрозуміло
показать весь комментарий
07.05.2026 18:10 Ответить
А кажуть,що армія не зона!
показать весь комментарий
07.05.2026 18:18 Ответить
А чому фото "героя" не показують?
показать весь комментарий
07.05.2026 18:29 Ответить
Після приходу з "армії",як мій брат,так і сусід мене переконували ,що без дідів нічого б не працювало((Я не був у войську,але переконував їх в зворотньому.Врешті вони самі сказали фразу "офіцерам та сержантам пох,тому вони й підтримують неуставні відносини.
показать весь комментарий
07.05.2026 18:35 Ответить
Жесть...
І багатьох в "мізках" така програма шо "*************".. 🤢
Якби не війна, ото все совєцьке офіцерьо мало б бути б без політичних та економічних прав !!
показать весь комментарий
07.05.2026 22:49 Ответить
Это бурят наверное был
показать весь комментарий
07.05.2026 18:56 Ответить
Ага... Відступав з Бучі, виходив з оточення городами, полями...
показать весь комментарий
07.05.2026 22:47 Ответить
А шоч ахвицерчики у нас опять ни при делах? Ничего не знали? Кто бы сомневался
показать весь комментарий
07.05.2026 19:04 Ответить
А от підозрюваний втік з частини та переховувався від правоохоронців", - нагадили у пресслужбі. Джерело: https://censor.net/ua/n4001994
Негайно повернути його в Одеський ТЦК - там такі кадри дуже потрібні.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:11 Ответить
***** "побратим".... !!!
Він просто по логіці має щось зробити - або в казармі його спалити або щось придумати..
Нас чекає хвиля помсти "тиловим / плацовим Крисам", це ц е вже тосно зрозуміло
показать весь комментарий
07.05.2026 22:46 Ответить
 
 