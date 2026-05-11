Раскрыта масштабная схема дезертирства в четырех областях Украины: организаторы брали до $15 тыс., - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР совместно с ГСД Нацполиции раскрыли организованную группу, за деньги помогавшую мобилизованным военнослужащим самовольно покидать места службы. Схема действовала в четырех областях Украины, а сумма за "услугу" колебалась от 8 до 15 тысяч долларов США с одного человека.

Об этом пишет пресс-центр ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По данным следствия, организаторами схемы были трое гражданских лиц, ранее проходившие военную службу и снятые с воинского учета. Они хорошо ориентировались в порядке прохождения службы, механизмах контроля и имели связи среди действующих военнослужащих.

Фигуранты подбирали "клиентов" через родственников военных и организовывали самовольное оставление воинских частей и учебных центров. Стоимость зависела от места службы, сложности побега и платежеспособности семьи.

Участники группы координировали связь с военными, предоставляли подробные инструкции по побегу, помогали избегать проверок и перевозили дезертиров к местам укрытия.

Правоохранители задокументировали, как минимум, пять фактов незаконного содействия самовольному оставлению места службы на территории Волынской, Львовской, Житомирской и Черновицкой областей.

Также установлен факт получения организатором части оговоренной суммы авансом - 2 тысяч долларов США - от одного из мобилизованных военнослужащих.

Задержание и подозрения

Во время передачи второй части неправомерной выгоды в размере 8 тысяч долларов США правоохранители задержали организатора и двух участников группы. Также задержаны два военнослужащих, которых в декабре 2025 года и в феврале 2026 года вывезли из воинской части и которые находились в розыске. Местонахождение других фигурантов устанавливается.

Проведено несколько десятков обысков по местам проживания участников схемы и лиц, покинувших службу. В ходе следственных действий изъяты транспортные средства, средства связи и другие вещественные доказательства.

Организатору и двум участникам схемы сообщено о подозрении в пособничестве дезертирству, то есть самовольному оставлении места службы с целью уклонения от военной службы, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Двум военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть, сообщено о подозрении по факту дезертирства, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, еще одной участнице схемы — домашний арест.







