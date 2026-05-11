РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11688 посетителей онлайн
Новости Фото Уклонение от мобилизации СОЧ в ВСУ
2 847 12

Раскрыта масштабная схема дезертирства в четырех областях Украины: организаторы брали до $15 тыс., - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР совместно с ГСД Нацполиции раскрыли организованную группу, за деньги помогавшую мобилизованным военнослужащим самовольно покидать места службы. Схема действовала в четырех областях Украины, а сумма за "услугу" колебалась от 8 до 15 тысяч долларов США с одного человека.

Об этом пишет пресс-центр ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По данным следствия, организаторами схемы были трое гражданских лиц, ранее проходившие военную службу и снятые с воинского учета. Они хорошо ориентировались в порядке прохождения службы, механизмах контроля и имели связи среди действующих военнослужащих.

Фигуранты подбирали "клиентов" через родственников военных и организовывали самовольное оставление воинских частей и учебных центров. Стоимость зависела от места службы, сложности побега и платежеспособности семьи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": $5 тыс. за побег со службы: в Черкасской области разоблачен военный на взятке, - ГБР. ФОТО

Участники группы координировали связь с военными, предоставляли подробные инструкции по побегу, помогали избегать проверок и перевозили дезертиров к местам укрытия.

Правоохранители задокументировали, как минимум, пять фактов незаконного содействия самовольному оставлению места службы на территории Волынской, Львовской, Житомирской и Черновицкой областей.

Также установлен факт получения организатором части оговоренной суммы авансом - 2 тысяч долларов США - от одного из мобилизованных военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине будут судить военнослужащего, который за 5500 долларов "помогал" оформить службу в тылу. ФОТО

Задержание и подозрения

Во время передачи второй части неправомерной выгоды в размере 8 тысяч долларов США правоохранители задержали организатора и двух участников группы. Также задержаны два военнослужащих, которых в декабре 2025 года и в феврале 2026 года вывезли из воинской части и которые находились в розыске. Местонахождение других фигурантов устанавливается.

  • Проведено несколько десятков обысков по местам проживания участников схемы и лиц, покинувших службу. В ходе следственных действий изъяты транспортные средства, средства связи и другие вещественные доказательства.
  • Организатору и двум участникам схемы сообщено о подозрении в пособничестве дезертирству, то есть самовольному оставлении места службы с целью уклонения от военной службы, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Двум военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть, сообщено о подозрении по факту дезертирства, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военного из Львовской области приговорили к 5 годам за повторное самовольное оставление части

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, еще одной участнице схемы — домашний арест.

ГБР раскрыло масштабную схему дезертирства — подробности
ГБР раскрыло масштабную схему дезертирства — подробности
ГБР раскрыло масштабную схему дезертирства — подробности
ГБР раскрыло масштабную схему дезертирства — подробности

Автор: 

военнослужащие (6460) дезертирство (355) ГБР (3399) СОЧ (159)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Кляті ухилянти! Не те що міндич, тихенько поїхав що й ніхто не бачив і не чув.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:19 Ответить
+5
Куди втікають виборці країни зеленої мрії? Що вам не подобається? Хіба ви не це все обрали?
показать весь комментарий
11.05.2026 16:36 Ответить
+2
Вот ухылесы расстроены будут😂
показать весь комментарий
11.05.2026 16:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот ухылесы расстроены будут😂
показать весь комментарий
11.05.2026 16:15 Ответить
А ще й грошики тю-тю... Бідоська.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:57 Ответить
Іди воюй ухілянт, надоїв вже, як гірка редька.
Як зашквари корупціонерів то 0 коментів від те6е, а як десь з'являється тема як ця то тут як тут)
показать весь комментарий
11.05.2026 16:59 Ответить
Надоел не яитай.А если приходится терпи .Я ваши ухылянтские высеры в комментариях терплю же читая
показать весь комментарий
11.05.2026 17:05 Ответить
То в тебе висери, сидить він на печі, ніде не воює, тількі посилає когось жар розгрібати замість се6е, ти ба яке хітро виї...е, щей московороте.
показать весь комментарий
11.05.2026 17:18 Ответить
Ану цыц свжевылупленная
показать весь комментарий
11.05.2026 18:55 Ответить
??????????????????????????? ВІд долі не втечеш !!!
показать весь комментарий
11.05.2026 16:17 Ответить
Кляті ухилянти! Не те що міндич, тихенько поїхав що й ніхто не бачив і не чув.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:19 Ответить
Куди втікають виборці країни зеленої мрії? Що вам не подобається? Хіба ви не це все обрали?
показать весь комментарий
11.05.2026 16:36 Ответить
 
 