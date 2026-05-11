Викрито масштабну схему дезертирства у чотирьох областях України: організатори брали до $15 тис., - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР спільно з ДСР Нацполіції викрили організовану групу, яка за гроші допомагала мобілізованим військовослужбовцям самовільно залишати місця служби. Схема діяла у чотирьох областях України, а сума за "послугу" коливалася від 8 до 15 тисяч доларів США з однієї людини.

Про це пише пресцентр ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За даними слідства, організаторами схеми були троє цивільних осіб, які раніше проходили військову службу та були зняті з військового обліку. Вони добре орієнтувалися у порядку проходження служби, механізмах контролю та мали зв’язки серед діючих військовослужбовців.

Фігуранти підшуковували "клієнтів" через родичів військових та організовували самовільне залишення військової частин і навчальних центрів. Вартість залежала від місця служби, складності втечі та платоспроможності родини.

Учасники групи координували зв’язок із військовими, надавали детальні інструкції щодо втечі, допомагали уникати перевірок та перевозили дезертирів до місць переховування.

Правоохоронці задокументували щонайменше п’ять фактів незаконного сприяння самовільному залишенню місця служби на території Волинської, Львівської, Житомирської та Чернівецької областей.

Також встановлено факт отримання організатором частини обумовленої суми авансом — 2 тисяч доларів США — від одного з мобілізованих військовослужбовців.

Затримання та підозри

Під час передачі другої частини неправомірної вигоди у розмірі 8 тисяч доларів США правоохоронці затримали організатора та двох учасників групи. Також затримано двох військовослужбовців, яких у грудні 2025 року та у лютому 2026 року вивезли з військової частини та які перебували у розшуку. Місцеперебування інших фігурантів встановлюється.

  • Проведено кілька десяток обшуків за місцями проживання учасників схеми та осіб, які залишили службу. Під час слідчих дій вилучено транспортні засоби, засоби зв’язку та інші речові докази.
  • Організатору та двом учасникам схеми повідомлено про підозру за пособництво у дезертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від військової служби, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України).

Двом військовослужбовцям, які самовільно залишили військову частину, повідомлено про підозру за фактом дезертирства, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще одній учасниці схеми - домашній арешт.

Автор: 

Топ коментарі
+10
Кляті ухилянти! Не те що міндич, тихенько поїхав що й ніхто не бачив і не чув.
11.05.2026 16:19 Відповісти
+5
Куди втікають виборці країни зеленої мрії? Що вам не подобається? Хіба ви не це все обрали?
11.05.2026 16:36 Відповісти
+2
Вот ухылесы расстроены будут😂
11.05.2026 16:15 Відповісти
Вот ухылесы расстроены будут😂
11.05.2026 16:15 Відповісти
А ще й грошики тю-тю... Бідоська.
11.05.2026 16:57 Відповісти
Іди воюй ухілянт, надоїв вже, як гірка редька.
Як зашквари корупціонерів то 0 коментів від те6е, а як десь з'являється тема як ця то тут як тут)
11.05.2026 16:59 Відповісти
Надоел не яитай.А если приходится терпи .Я ваши ухылянтские высеры в комментариях терплю же читая
11.05.2026 17:05 Відповісти
То в тебе висери, сидить він на печі, ніде не воює, тількі посилає когось жар розгрібати замість се6е, ти ба яке хітро виї...е, щей московороте.
11.05.2026 17:18 Відповісти
Ану цыц свжевылупленная
11.05.2026 18:55 Відповісти
??????????????????????????? ВІд долі не втечеш !!!
11.05.2026 16:17 Відповісти
