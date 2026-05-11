На Рівненщині судитимуть військовослужбовця, який за 5500 доларів "допомагав" оформити службу в тилу. ФОТО
На Рівненщині завершено досудове розслідування щодо 58-річного військовослужбовця, який за грошову винагороду обіцяв вплинути на рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) щодо визначення придатності до служби у тилу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує поліція Рівненської області.
Слідство встановило, що у листопаді 2025 року поблизу військової поліклініки фігурант, на той момент курсант однієї з частин, запропонував іншому військовослужбовцю "домовитися" з посадовцями ВЛК за 5500 доларів США.
У січні 2026 року чоловік отримав перший транш – 500 доларів і через особисті зв’язки сприяв у видачі довідки, яка дозволяла служити в тилових, навчальних підрозділах або в ТЦК.
3 лютого правоохоронці затримали зловмисника під час отримання другої частини суми – 5000 доларів. Його взяли під варту відповідно до ст. 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Матеріали кримінального провадження вже направлені до суду.
