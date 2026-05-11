3 тисячі фіктивних "аспірантів" отримали відстрочки: керівництво запорізького вишу судитимуть за схему на понад 50 млн грн, - генпрокурор. ФОТОрепортаж
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 9 учасників злочинної організації, які організували масштабну схему фіктивного зарахування військовозобов’язаних до аспірантури для отримання відстрочки від мобілізації.
Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Схема діяла у приватному університеті Запоріжжя
Організатором оборудки був ректор та власник приватного університету у Запоріжжі. До схеми він залучив свою доньку - проректора з науково-педагогічної та наукової роботи, ще трьох проректорів, заступника директора одного з інститутів, начальника центру інформаційних систем та працівників відділу аспірантури.
"Фіктивне навчання оформлювали через підробку документів, внесення неправдивих даних та незаконне втручання в державну базу ЄДЕБО. Документи про вступ створювалися заднім числом, а самі "аспіранти" фактично не навчалися", - пояснив Кравченко.
3 тисячі аспірантів отримали відстрочку
За два роки через схему незаконно оформили майже 3,5 тисячі чоловіків призовного віку. Близько 3 тисяч із них отримали підстави для відстрочки від мобілізації.
При цьому ліцензійний обсяг набору до аспірантури було перевищено у 13 разів: заклад мав право прийняти не більше 265 аспірантів.
Ціна питання
Як зазначається, вартість "послуг" складалася з офіційної оплати навчання, майже 20 тисяч гривень за два семестри, та окремої неправомірної вигоди: від кількасот до понад 260 тисяч гривень з особи.
Загалом схема принесла її організаторам понад 50 мільйонів гривень.
МОН анулювало ліцензію університету
Оборудку викрили після того, як держатель ЄДЕБО зафіксував підозрілу масову реєстрацію вступників та звернувся до правоохоронців. Після цього МОН анулювало ліцензію університету на підготовку аспірантів.
Усім обвинуваченим інкриміновано участь у злочинній організації, хабарництво, махінації з документами, втручання в ІТ-системи та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Організатору схеми додатково - створення злочинної організації та легалізацію незаконно отриманих коштів.
схема зашибісь.
креатив під крокви
Правда деякі злі язики кажуть , що "ЗЕлене" СБУ розшифровується як - Служба Безпеки Узурпатора , але ж ми не будемо їм вірити ... може вони то є ті кляті порохоботи !
одна членкіня "вступної комісії" вже під клітчастою ковдрочкою з гіпертонією.
традиційно.
Мав потім що почитати в коментарях
То тепер в ЗСУ буде лжеаспірантська бригада?