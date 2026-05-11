4 937 70

3 тисячі фіктивних "аспірантів" отримали відстрочки: керівництво запорізького вишу судитимуть за схему на понад 50 млн грн, - генпрокурор. ФОТОрепортаж

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 9 учасників злочинної організації, які організували масштабну схему фіктивного зарахування військовозобов’язаних до аспірантури для отримання відстрочки від мобілізації.

Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Схема діяла у приватному університеті Запоріжжя

Організатором оборудки був ректор та власник приватного університету у Запоріжжі. До схеми він залучив свою доньку - проректора з науково-педагогічної та наукової роботи, ще трьох проректорів, заступника директора одного з інститутів, начальника центру інформаційних систем та працівників відділу аспірантури.

фіктивна аспірантура в Запоріжжі
"Фіктивне навчання оформлювали через підробку документів, внесення неправдивих даних та незаконне втручання в державну базу ЄДЕБО. Документи про вступ створювалися заднім числом, а самі "аспіранти" фактично не навчалися", - пояснив Кравченко.

3 тисячі аспірантів отримали відстрочку

За два роки через схему незаконно оформили майже 3,5 тисячі чоловіків призовного віку. Близько 3 тисяч із них отримали підстави для відстрочки від мобілізації.

При цьому ліцензійний обсяг набору до аспірантури було перевищено у 13 разів: заклад мав право прийняти не більше 265 аспірантів.

Ціна питання

Як зазначається, вартість "послуг" складалася з офіційної оплати навчання, майже 20 тисяч гривень за два семестри, та окремої неправомірної вигоди: від кількасот до понад 260 тисяч гривень з особи.

Загалом схема принесла її організаторам понад 50 мільйонів гривень.

МОН анулювало ліцензію університету

Оборудку викрили після того, як держатель ЄДЕБО зафіксував підозрілу масову реєстрацію вступників та звернувся до правоохоронців. Після цього МОН анулювало ліцензію університету на підготовку аспірантів.

Усім обвинуваченим інкриміновано участь у злочинній організації, хабарництво, махінації з документами, втручання в ІТ-системи та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Організатору схеми додатково - створення злочинної організації та легалізацію незаконно отриманих коштів.

Скільки ж в тій шарашці числилось докторів наук якщо максимальне навантаження на одного наукового керівника 5 аспірантів, а оплата за кожного 50 академічних годин в рік? Виходить 600 докторів наук? О дають!
11.05.2026 09:42 Відповісти
Читаю "Фіктивне навчання оформлювали через підробку документів...". Так у нас в половині вищих навчальних закладах - навчання фікція. Особливо це стосується ВНЗ переселених з тимчасово окупованих територій.
11.05.2026 10:06 Відповісти
Під час війни, лави ЗСУ недорахувались трьох тисяч воїнів??? І шо далі? Хто буде нести відповідальність за зниження боєздатності війська? Вірно. НІ ХТО...
11.05.2026 10:08 Відповісти
купі собі інстітут )))

схема зашибісь.

креатив під крокви
11.05.2026 09:36 Відповісти
Подивився на світлини . Скільки заприсяжених та підготовлених силовиків в тилу вештаються ! А кажуть , що нема ким ротацію на "нулі" робити .

Правда деякі злі язики кажуть , що "ЗЕлене" СБУ розшифровується як - Служба Безпеки Узурпатора , але ж ми не будемо їм вірити ... може вони то є ті кляті порохоботи !
11.05.2026 10:34 Відповісти
на всіх фотографіях роль силовіків грали одні й ті ж люди

11.05.2026 11:04 Відповісти
кому війна, а до кого й 3 000 аспірантів "вступило".

одна членкіня "вступної комісії" вже під клітчастою ковдрочкою з гіпертонією.
традиційно.

.
11.05.2026 11:01 Відповісти
наскільки я знаю львівський політехнічний має туж схему з лівими аспірантами
11.05.2026 09:40 Відповісти
Хохма в тому що навчатися в аспірантурі зовсім не означає підготувати наукову роботу для захисту і захистити її. Така фіктивна схема, між іншим, працює навіть в найпрестижніших університетах Європи та Америки. Сам якось дізнався що в докторантурі сусіднього департаменту є докторант, який 15 років платить за докторантуру і ніби-то працює над докторською. Він був шалапаєм і гультяєм. Сином мільярдера. Всюди представлявся як "докторант".
11.05.2026 09:50 Відповісти
У вас якісь специфічні знання про сферу освіти.
По-перше - аспірантура це всього ТРИ роки.
Докторантура - це форма підвищення кваліфікації - теж ТРИ роки.
По-третє - син мільярдера легко може купити або стоврити власний ВУЗ і назначити у ньому себе академіком. Власне ція практика дуже поширена на теренах бувшого ссср.
11.05.2026 11:06 Відповісти
Я навчався в докторантурі LSE. Там теж три роки чистого навчання, а далі дописуєш докторську. За два роки дописав і захистив. "Автоматом" захист не зараховують. Це вам не залік в КПІ! Всього вийшло 5 років. З 100 докторантів іноземців захищається лише 24%. З британців лише 32%. Син мільярдера дійсно може купити докторську і навіть університет, але всі про це знатимуть і ніякого підвищення статусу в суспільстві він не отримає. Тому зручніше представлятися "докторант, працюю над докторською" в престижному університеті і к"косити" під інтелектуала.
11.05.2026 11:22 Відповісти
Ви читаєте себе?
Якщо у сина мільярдера є дійсно бажання захистити докуторську - він найде тисяча і один спосіб це зробити:
- найде 100% тему та наукового керівника для цього;
- найде хто за нього це напише;
- найде хто його навчить як ЦЕ написане захистити;
- просто зазубрить та захистить.
Великі Гроші легко це зроблять.
Тому не поширюйте байки в "курілці" докторантури.
11.05.2026 11:29 Відповісти
У вас в голові давно поселився "совок". Отака от "пострадянщина". Ви щиро вірите що академічний світ планети нічим не відрізняється від МАУПу. Ви знаєте що університети на Заході відкликають дипломи і наукові ступені як "видані помилково" якщо власника диплому або ступеню ловлять на хабарі?
11.05.2026 11:37 Відповісти
У вас дуже сильна і наївна віра в безпринципність та науковість західних університетів.
Взагалі то тема відкликати наукові ступені не нова.
Раз ви таку ахінею пишете - думаю вам не знайомий показовий історичний факт - відкриваєте біографію академіка Сахарова і читаєте:
"При этом он (Сахаров) оставался членом АН СССР. Академик https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Капица, возражавший против лишения Сахарова звания академика, сказал президенту АН СССР Александрову в личном разговоре: «В 1933 году Гитлер исключил Эйнштейна из Прусской академии наук…»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-42 [42]."
11.05.2026 12:29 Відповісти
Теорія відності написана дружиною Ейнштейна. В той час про це знали всі. Ейнштейн змушений був віддати Нобелівську премію до останнього центу своїй дружині. Тому його і виключили.
11.05.2026 12:41 Відповісти
Ну і маячня... Почнем з того, що Ейнштейн отримав нобелівку не за теорію відносності, якшо ви не в курсі)
11.05.2026 14:21 Відповісти
В курсі. Єврейська спільнота дуже постаралась посилаючись саме на "теорію відностності". Але всю до копійки віддав, бо вся його карєра повністю залежала від "теорії відностності" і публічне викриття знищило б цю карєру. На ютюбі є декілька роликів які покроково описують в деталях як це все відбувалось.
11.05.2026 23:41 Відповісти
На ютубі... Феерично.
Та візьми хоть якусь книгу 50-х років почитай.
12.05.2026 00:01 Відповісти
BBC знімає краще за книги пятидесятилітньої давності.
12.05.2026 00:06 Відповісти
Маячня. Про історію епохи потрібно читати письменників епохи.
Тип паче вони є і їх книги є.
12.05.2026 00:28 Відповісти
Господи - та ти вже наговорив маячні на сто років вперед.
Ейнштейн отримав нобелівку за фотоефект, тому що СТО була на перевірці.
До твоєго відома Нобелівський комітет не такі швидкі як лайно між пальцями - вони видають нобелівку після 20 а то 30 років перевірки теорії... якщо що.
12.05.2026 00:00 Відповісти
Основні дві причини відсутності захисту кандидатської чи докторської це:
1. відсутність 100% теми
2. відсутність грошей
Все інше від лукавого.
11.05.2026 11:31 Відповісти
У вас цікавий досвід...
11.05.2026 12:02 Відповісти
Про досвід захистити кандидатську без теми та грошей не пишу - це взаємовиключні речі.
11.05.2026 12:21 Відповісти
По університету (КДУ) у мене середній бал 93 з 100 можливих. Тому допустили до конкурсу. Треба було написати пропозицію докторського дослідження і захистити перед комісією англійською. 51 особа на 1 місце. Дали грант на навчання. Кожні пів року докторантури звіт. Якщо набираєш менше 90 балів з 100 можливих грант перестають платити - вчіться за свої. Так що можна не тільки вчитись без грошей, а ще й отримувати гроші за те що вчишся. Це кайф, але ... спати будете 4 години на добу і досипати в транспорті. По вихідним 6.
11.05.2026 12:33 Відповісти
Що це за навчальний заклад такий КДУ?
Я бачу, що у тебе школа кварталу 95 - так точно.
11.05.2026 23:52 Відповісти
Київський Державний Університет. Стосовно вашого "гумору", то вважаю згадку про "95 квартал" і перехід "на "ти"" типовим совковим жлобством. Розмова закінчена.
12.05.2026 00:16 Відповісти
Такого немає. Навіть якщо ви маєте якесь відношення до КНУ - Київського Національного Університету - це ваша ганьба не знати його назву.
12.05.2026 00:25 Відповісти
Київський університет імені Тараса Шевченка отримав статус "національного"і став "КНУ" у 1994 році. Я закінчив раніше...
12.05.2026 00:33 Відповісти
І що?
Якщо ти закінчив раніше - то до чого тут гроші за навчання?
В ссср брали гроші за навчання?
Взагалі - проїхали. Любому ясно що ти вигадуєш на ходу.
12.05.2026 10:44 Відповісти
В Британії навчання платне.
12.05.2026 11:06 Відповісти
В Британії є КДУ, що перейменували в 1994 році на КНУ? Про що мова взагалі?
12.05.2026 11:37 Відповісти
Київський державний Університет в Україні. Докторантура LSE в Лондоні. Ви вочевидь не маєте жодного стосунку до академічного світу. Хоча ... можливо купили якийсь диплом "за три кабана". Про це свідчить ваша зневажлива логіка і повна відсутність елементарних знань про академічний світ. Тому, знову
12.05.2026 12:06 Відповісти
Всi вузи без винятку цим промишляють Без винятку.
11.05.2026 10:12 Відповісти
Ви самі перевірили всі вузи?
Хто ти незнайомець? Рука Перевірки Бога Знань?
11.05.2026 11:09 Відповісти
А ви, схоже, ректор, За вами теж прийдуть. Будьте дома.
11.05.2026 17:47 Відповісти
Ой, злякався....
А ректора за що? Без суда, слідства?
Тай ще додому прийдуть - прям чистки 30-х років.
Ви Ольго явно перечитали сраліна та майнкрафт.
11.05.2026 23:55 Відповісти
Значит таки ректор
12.05.2026 09:23 Відповісти
я знаю навіть одного студента з цього фейкового вишу! він жодного разу в запоріжжі не був! просто сумлінно перераховував раз в рік кошти за фіктивну відстрочку!
11.05.2026 09:40 Відповісти
гівнонавуковці - воно таке, крєатіфнойє й корупційне
11.05.2026 09:42 Відповісти
одне питання! а з фейкрвими студентами що? на фронт?
11.05.2026 09:42 Відповісти
Нещодавно писав тут, що по такій схемі зараз в Україні "навчається" близько 300 000 "студентів".
Мав потім що почитати в коментарях
11.05.2026 10:50 Відповісти
* вибачаюсь, 200 000.
11.05.2026 10:51 Відповісти
таких студентів купа! я знаю ще одного! йому під 50! я питаю закінчиться відсрочка що робити будеш? а він мені -піду вчителем! як ! на жодній парі не був ! що ти там вчити дурню будеш?у відповідь- бебе бе!
11.05.2026 11:03 Відповісти
11.05.2026 09:42 Відповісти
11.05.2026 13:44 Відповісти
Це із сфери: якщо ти такий успішний, покажи свою власну церкву, в даному випадку універ((((. А взагалі це нонсенс і прутня якась дика, бо виш має обмежену кількість ліцензійних місць на аспірантуру. І це десятки, ну може кілька сотень на рік, в залежності від самого вишу. Тобто хтось тупо не помічав аномальну кількість здобувачів PhD роками. Це можна відслідковувати взагалі в автоматичному режимі бо система ЄДЄБО це цифрова інформаційна база, а не стос паперів.
11.05.2026 09:45 Відповісти
Будь-яка цифрова інформаційна база - неоране поле для махінацій, як наприклад "резерв ☦".
11.05.2026 10:55 Відповісти
І згоден і ні. Щось зробити можна, але система показує втручання. Тут я вважаю виключно "політична воля". Щодо резерву взагалі не згоден. Якби ця система запрацювала в 2022, край в 2023- мобілізація малаби інший вигляд сьогодні. Але це "якбитологія" маємо те що є.
11.05.2026 12:45 Відповісти
Тут справа навіть не в тому, коли фактично запрацював "резерв". Проблема народилася ще 35 років тому, коли новостворена держава поклала "інструмент" на власних громадян. Тому й не знає, де і як зараз виживають ті самі громадяни. Вона шле повістки за адресами, за якими люди фізично не проживають вже десятки років.
11.05.2026 12:59 Відповісти
11.05.2026 10:06 Відповісти
У того чувака, котрий досі бавиться в президента, теж фіктивний диплом. Замість навчання воно кривлялося на сцені, принижувало все українське і просило ху#ла забрати його до себе.
11.05.2026 13:02 Відповісти
11.05.2026 10:08 Відповісти
Люди не власність держави.
11.05.2026 10:27 Відповісти
Держава вважає протилежне.
11.05.2026 11:04 Відповісти
Люди, це державний ресурс, який повинен добровільно захищати Державу. Хто не бажає добровільно, той буде захищати примусово. А не бажаючи це робити, повинні були своєчасно розірвати свої стосунки з Державою, позбавившись громадянства. На жаль зараз є тільки одна можливість - позбутися ворога, а потім позбутися і громадянства.
11.05.2026 11:04 Відповісти
Вам до лікаря!Ресурси це надра,повітря,вода .
11.05.2026 11:08 Відповісти
Відсрочки скасують.Автори схеми отримають підозри за перешкоджання СОУ та отримання неправомірної вигоди(корупцію).
11.05.2026 10:34 Відповісти
Таких "студентів" віком 30+ близько 200 000.
11.05.2026 10:58 Відповісти
А МОН звісно ні про що не здогадувалось, як і про фейкових аспірантів в інших вузах
11.05.2026 10:27 Відповісти
що там з 5000 чиновників з луганської області? вже всіх прилаштували?
11.05.2026 10:30 Відповісти
Самих успішних "аспірантів" треба направити до ТЦК на службу.,з іх феноменальним чуттям до ухилянтов
11.05.2026 10:33 Відповісти
В нас пару років тому в Педколеджі теж був наплив "студентів" 30-40+ рочків.Когось з адміністрації посадили,і все,накрилась схема.
11.05.2026 10:38 Відповісти
Проректор = пропідор
11.05.2026 10:40 Відповісти
3 тисячі фіктивних "аспірантів" отримали відстрочки...
То тепер в ЗСУ буде лжеаспірантська бригада?
11.05.2026 10:50 Відповісти
Треба собі правду казати: українська влада - це дзеркало українського суспільства. Корупція як нагорі, так і знизу. Апріорі таке суспільство не могло уникнути цієї катастрофи останніх 4-х років: воно планомірно, своїми діями рухалося в цю прірву. Це все є дуже закономірним і прогнозованим.
11.05.2026 10:55 Відповісти
У наших зрілих чоловіків з початком мобілізації різко збільшився потяг до наук
11.05.2026 10:56 Відповісти
Красава. Людей рятував. Це ж нє Ахмєтка, шо маєтки купує в Європі під час війни, так патріоти?)
11.05.2026 11:51 Відповісти
.. Які нахер студенти та аспіранти? Які відсрочки від 20 до 25 років!? Країна захлинається у крові..а зелені паскуди граються зі студентами та сопливими діточками до 25 років!? 20-50 включно...призивний вік!!! Бронь тільки для критичних підприємств. А що зараз!!!??? Авіаційній компанії..яка виконує вантажні перевезення обмежили кількість бронювань до критичного мінімуму. Ніхто з льотного складу навіть захворіти не може...бо замінити НІКИМ! Зато 3000 аспірантів успішно заброньовані....
11.05.2026 12:56 Відповісти
Якби ссикуни- не несли, то і не було б таких академієв.
11.05.2026 15:31 Відповісти
 
 