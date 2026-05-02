Фіктивні вчителі й "бронювання": викрито злочинну схему в ліцеї на Волині. ФОТОрепортаж

Службових осіб одного із закладів освіти Луцька викрито в причетності до організації злочинної схеми. Вони налагодили механізм оформлення на роботу осіб, які фактично не виконували своїх обов’язків і не з’являлися на робочих місцях. Проте їм виплатили понад 3 млн грн.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Викрито схему бронювання в ліцеї на Волині

Що відомо

Встановлено, що схему фіктивного працевлаштування здебільшого використовували для "бронювання" чоловіків призовного віку. Через внесення недостовірних даних до відповідних державних систем вони отримували відстрочку від призову під час воєнного стану.

Окрім того, "працевлаштовані" отримували заробітну плату та премії, частину яких передавали організаторам схеми. Насправді ж ці люди працювали у різних сферах – від торгівлі до сфери послуг, і не мали жодного стосунку до освітнього процесу.

Зазначається, що внаслідок реалізації цієї схеми державному бюджету завдано збитків на суму понад 3 мільйони гривень, з яких майже 1 млн грн псевдовчителі перерахували безпосередньо на банківський рахунок фігурантів справи.

Що загрожує

Поліцейські провели 51 обшук за місцями проживання та роботи фігурантів, у тому числі в управлінні освіти. Вилучили документацію, комп’ютерну техніку, флеш-носії, банківські картки, майже 21 000 доларів, понад 58 000 гривень, 3400 євро, 1500 польських злотих, 2000 форентів, автомобіль, мобільні телефони, чорнові записи.

Трьох службових осіб – директора, заступника директора та секретаря навчального закладу – затримали у процесуальному порядку. Нині їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що всім обрано запобіжні заходи. Проводяться подальші заходи для повідомлення про підозру іншим учасникам схеми та встановлення всього кола причетних.

Досудове розслідування триває.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання - до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

+5
фіктивник вчитеклів тисячі! фіктивних студентів -сотні тисяч! відмінний ресурс для фронту!
02.05.2026 19:43 Відповісти
+4
а що Ви хочете?

Вперше це міністерство очолює особа, яка сама відмовилась від наукового ступеня кандидата наук, бо його дисертація має патужний 🍆🍆🍆 рівень плагіату.

Якщо міністр науки і освіти фіктивний🤡, то чому студенти і вчителі мають бути іншими?


02.05.2026 20:16 Відповісти
+2
Фіктивні вчителі читають лекції фіктивним студентам-переросткам, все в Зє-стилі !!! Це як на піаніно, без рук.
02.05.2026 20:30 Відповісти
Не у всіх є можливість працювати в поліцію,жорсткий відбір при нестачі 20% персоналу
02.05.2026 19:52 Відповісти
а що Ви хочете?

Вперше це міністерство очолює особа, яка сама відмовилась від наукового ступеня кандидата наук, бо його дисертація має патужний 🍆🍆🍆 рівень плагіату.

Якщо міністр науки і освіти фіктивний🤡, то чому студенти і вчителі мають бути іншими?


02.05.2026 20:16 Відповісти
МОЛОДЕЦЬ!!! 100%
02.05.2026 22:32 Відповісти
Так відмініть, скасуйте, похерте нарешті ці липові відстрочки від мобілізації для такзваних освітян та "здобувачів освіти" 25+, якої вже давно не існує, як й науки в Україні! Воювати за Україну, так всім!
02.05.2026 22:35 Відповісти
Ще й бананами доплачували. Файно.
02.05.2026 19:59 Відповісти
Нічого дивного. Аналогічні розклади були і в гітлерівській Німеччині, і в царя Дарія...
02.05.2026 20:26 Відповісти
Фіктивні вчителі читають лекції фіктивним студентам-переросткам, все в Зє-стилі !!! Це як на піаніно, без рук.
02.05.2026 20:30 Відповісти
І так 100% в усіх коледжах, ЗВО!
02.05.2026 22:31 Відповісти
Ва-У! Ну, нарешті почали трусити так звану "освіту" та "здобувачів освіти" в Україні!
Й так, якщо зненадська, без прперднього телефонного дзвінка від друзів з попередженням, завітати в більшість ліцеїв та фахових коледжів України, особливо регіональних, неприкметних, десь на переферії, то там можна знайти клондайк-схеми, де 45-57 років - "здобувачі освіти", що "вчаться" на денній формі навчання, причому в журналах відвідування занять все виставлено як під лінієчку, ось лише є одне НО! Ніхто їх ніколи на заняттях не бачив!
Проте, це ще не все! В них працює сила-силення "видатних педагогічних творців", свого рода ******** "Макарінків" та "Сухомлинських", що місяцями, роками не бувають на роботі, колеги про них нічого не знають, крім звичайно директора, завуча, адже саме їм ці "учні" в 45-57 років, щомісяця привозять Кеш за відсторчку через навчання.
Оксене лісовий!
Наведіть нарешті хоча б якийсь лад у своїй канторі! А якщо так й далі буде, то може Вам пора на нуль, в ЗСУ?!
02.05.2026 22:30 Відповісти
 
 