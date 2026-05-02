Фіктивні вчителі й "бронювання": викрито злочинну схему в ліцеї на Волині. ФОТОрепортаж

Службових осіб одного із закладів освіти Луцька викрито в причетності до організації злочинної схеми. Вони налагодили механізм оформлення на роботу осіб, які фактично не виконували своїх обов’язків і не з’являлися на робочих місцях. Проте їм виплатили понад 3 млн грн.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Встановлено, що схему фіктивного працевлаштування здебільшого використовували для "бронювання" чоловіків призовного віку. Через внесення недостовірних даних до відповідних державних систем вони отримували відстрочку від призову під час воєнного стану.

Окрім того, "працевлаштовані" отримували заробітну плату та премії, частину яких передавали організаторам схеми. Насправді ж ці люди працювали у різних сферах – від торгівлі до сфери послуг, і не мали жодного стосунку до освітнього процесу.

Зазначається, що внаслідок реалізації цієї схеми державному бюджету завдано збитків на суму понад 3 мільйони гривень, з яких майже 1 млн грн псевдовчителі перерахували безпосередньо на банківський рахунок фігурантів справи.

Що загрожує

Поліцейські провели 51 обшук за місцями проживання та роботи фігурантів, у тому числі в управлінні освіти. Вилучили документацію, комп’ютерну техніку, флеш-носії, банківські картки, майже 21 000 доларів, понад 58 000 гривень, 3400 євро, 1500 польських злотих, 2000 форентів, автомобіль, мобільні телефони, чорнові записи.

Трьох службових осіб – директора, заступника директора та секретаря навчального закладу – затримали у процесуальному порядку. Нині їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.



Повідомляється, що всім обрано запобіжні заходи. Проводяться подальші заходи для повідомлення про підозру іншим учасникам схеми та встановлення всього кола причетних.

Досудове розслідування триває.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання - до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.





