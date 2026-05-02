Фиктивные учителя и "бронирование": раскрыта преступная схема в лицее на Волыни. ФОТОРЕПОРТАЖ

Должностные лица одного из учебных заведений Луцка уличены в причастности к организации преступной схемы. Они наладили механизм оформления на работу лиц, которые фактически не выполняли своих обязанностей и не появлялись на рабочих местах. При этом им выплатили более 3 млн грн.

Раскрыта схема бронирования мест в лицее на Волыни

Что известно

Установлено, что схему фиктивного трудоустройства в основном использовали для "бронирования" мужчин призывного возраста. Благодаря внесению недостоверных данных в соответствующие государственные системы они получали отсрочку от призыва во время военного положения.

Кроме того, "устроенные на работу" получали заработную плату и премии, часть которых передавали организаторам схемы. На самом же деле эти люди работали в различных сферах – от торговли до сферы услуг, и не имели никакого отношения к образовательному процессу.

Отмечается, что вследствие реализации этой схемы государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 3 миллионов гривен, из которых почти 1 млн грн псевдоучителя перечислили непосредственно на банковский счет фигурантов дела.

Что грозит

Полицейские провели 51 обыск по местам жительства и работы фигурантов, в том числе в управлении образования. Изъяли документацию, компьютерную технику, флеш-носители, банковские карты, почти 21 000 долларов, более 58 000 гривен, 3400 евро, 1500 польских злотых, 2000 форинтов, автомобиль, мобильные телефоны, черновые записи.

Трое должностных лиц – директор, заместитель директора и секретарь учебного заведения – задержаны в процессуальном порядке. В настоящее время им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что всем избраны меры пресечения. Проводятся дальнейшие мероприятия по уведомлению о подозрении других участников схемы и установлению всего круга причастных.

Досудебное расследование продолжается.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание — до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Топ комментарии
фіктивник вчитеклів тисячі! фіктивних студентів -сотні тисяч! відмінний ресурс для фронту!
02.05.2026 19:43 Ответить
а що Ви хочете?

Вперше це міністерство очолює особа, яка сама відмовилась від наукового ступеня кандидата наук, бо його дисертація має патужний 🍆🍆🍆 рівень плагіату.

Якщо міністр науки і освіти фіктивний🤡, то чому студенти і вчителі мають бути іншими?


02.05.2026 20:16 Ответить
Фіктивні вчителі читають лекції фіктивним студентам-переросткам, все в Зє-стилі !!! Це як на піаніно, без рук.
02.05.2026 20:30 Ответить
Не у всіх є можливість працювати в поліцію,жорсткий відбір при нестачі 20% персоналу
показать весь комментарий
02.05.2026 19:52 Ответить
Ва-У! Ну, нарешті почали трусити так звану "освіту" та "здобувачів освіти" в Україні!
Й так, якщо зненадська, без прперднього телефонного дзвінка від друзів з попередженням, завітати в більшість ліцеїв та фахових коледжів України, особливо регіональних, неприкметних, десь на переферії, то там можна знайти клондайк-схеми, де 45-57 років - "здобувачі освіти", що "вчаться" на денній формі навчання, причому в журналах відвідування занять все виставлено як під лінієчку, ось лише є одне НО! Ніхто їх ніколи на заняттях не бачив!
Проте, це ще не все! В них працює сила-силення "видатних педагогічних творців", свого рода ******** "Макарінків" та "Сухомлинських", що місяцями, роками не бувають на роботі, колеги про них нічого не знають, крім звичайно директора, завуча, адже саме їм ці "учні" в 45-57 років, щомісяця привозять Кеш за відсторчку через навчання.
Оксене лісовий!
Наведіть нарешті хоча б якийсь лад у своїй канторі! А якщо так й далі буде, то може Вам пора на нуль, в ЗСУ?!
02.05.2026 22:30 Ответить
 
 