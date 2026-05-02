Фиктивные учителя и "бронирование": раскрыта преступная схема в лицее на Волыни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Должностные лица одного из учебных заведений Луцка уличены в причастности к организации преступной схемы. Они наладили механизм оформления на работу лиц, которые фактически не выполняли своих обязанностей и не появлялись на рабочих местах. При этом им выплатили более 3 млн грн.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Установлено, что схему фиктивного трудоустройства в основном использовали для "бронирования" мужчин призывного возраста. Благодаря внесению недостоверных данных в соответствующие государственные системы они получали отсрочку от призыва во время военного положения.
Кроме того, "устроенные на работу" получали заработную плату и премии, часть которых передавали организаторам схемы. На самом же деле эти люди работали в различных сферах – от торговли до сферы услуг, и не имели никакого отношения к образовательному процессу.
Отмечается, что вследствие реализации этой схемы государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 3 миллионов гривен, из которых почти 1 млн грн псевдоучителя перечислили непосредственно на банковский счет фигурантов дела.
Что грозит
Полицейские провели 51 обыск по местам жительства и работы фигурантов, в том числе в управлении образования. Изъяли документацию, компьютерную технику, флеш-носители, банковские карты, почти 21 000 долларов, более 58 000 гривен, 3400 евро, 1500 польских злотых, 2000 форинтов, автомобиль, мобильные телефоны, черновые записи.
Трое должностных лиц – директор, заместитель директора и секретарь учебного заведения – задержаны в процессуальном порядке. В настоящее время им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Сообщается, что всем избраны меры пресечения. Проводятся дальнейшие мероприятия по уведомлению о подозрении других участников схемы и установлению всего круга причастных.
Досудебное расследование продолжается.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание — до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Вперше це міністерство очолює особа, яка сама відмовилась від наукового ступеня кандидата наук, бо його дисертація має патужний 🍆🍆🍆 рівень плагіату.
Якщо міністр науки і освіти фіктивний🤡, то чому студенти і вчителі мають бути іншими?
Й так, якщо зненадська, без прперднього телефонного дзвінка від друзів з попередженням, завітати в більшість ліцеїв та фахових коледжів України, особливо регіональних, неприкметних, десь на переферії, то там можна знайти клондайк-схеми, де 45-57 років - "здобувачі освіти", що "вчаться" на денній формі навчання, причому в журналах відвідування занять все виставлено як під лінієчку, ось лише є одне НО! Ніхто їх ніколи на заняттях не бачив!
Проте, це ще не все! В них працює сила-силення "видатних педагогічних творців", свого рода ******** "Макарінків" та "Сухомлинських", що місяцями, роками не бувають на роботі, колеги про них нічого не знають, крім звичайно директора, завуча, адже саме їм ці "учні" в 45-57 років, щомісяця привозять Кеш за відсторчку через навчання.
Оксене лісовий!
Наведіть нарешті хоча б якийсь лад у своїй канторі! А якщо так й далі буде, то може Вам пора на нуль, в ЗСУ?!