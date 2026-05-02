Фиктивные учителя и "бронирование": раскрыта преступная схема в лицее на Волыни. ФОТОРЕПОРТАЖ

Должностные лица одного из учебных заведений Луцка уличены в причастности к организации преступной схемы. Они наладили механизм оформления на работу лиц, которые фактически не выполняли своих обязанностей и не появлялись на рабочих местах. При этом им выплатили более 3 млн грн.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Установлено, что схему фиктивного трудоустройства в основном использовали для "бронирования" мужчин призывного возраста. Благодаря внесению недостоверных данных в соответствующие государственные системы они получали отсрочку от призыва во время военного положения.

Кроме того, "устроенные на работу" получали заработную плату и премии, часть которых передавали организаторам схемы. На самом же деле эти люди работали в различных сферах – от торговли до сферы услуг, и не имели никакого отношения к образовательному процессу.

Отмечается, что вследствие реализации этой схемы государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 3 миллионов гривен, из которых почти 1 млн грн псевдоучителя перечислили непосредственно на банковский счет фигурантов дела.

Что грозит

Полицейские провели 51 обыск по местам жительства и работы фигурантов, в том числе в управлении образования. Изъяли документацию, компьютерную технику, флеш-носители, банковские карты, почти 21 000 долларов, более 58 000 гривен, 3400 евро, 1500 польских злотых, 2000 форинтов, автомобиль, мобильные телефоны, черновые записи.

Трое должностных лиц – директор, заместитель директора и секретарь учебного заведения – задержаны в процессуальном порядке. В настоящее время им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.



Сообщается, что всем избраны меры пресечения. Проводятся дальнейшие мероприятия по уведомлению о подозрении других участников схемы и установлению всего круга причастных.

Досудебное расследование продолжается.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание — до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.





