$15 000 за решение ВЛК: в Кривом Роге директору и волонтеру благотворительного фонда сообщено о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Кривом Роге правоохранители раскрыли схему незаконного влияния на военно-медицинскую комиссию: за 15 тысяч долларов фигуранты обещали оформить военнослужащему непригодность к службе. Подозрения предъявлены директору благотворительного фонда, волонтеру и врачу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
В Кривом Роге раскрыта схема, по которой за 15 тыс. долларов обещали "решить вопрос" с военно-медицинской комиссией и оформить непригодность к службе. Под процессуальным руководством Криворожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона трем лицам сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Подробности
По данным следствия, директор и волонтер благотворительного фонда организовали получение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц ВЛК — для признания военнослужащего негодоспособным по состоянию здоровья.
Узнав о военном, который самовольно покинул часть и стремился к увольнению, они через его знакомого предложили помощь, уверяя в связях с членами комиссии.
Какова была стоимость услуг
- Сумма услуг составила 15 000 долларов:
- 7 000 аванса (перечислено на криптокошелек, который уже контролировали правоохранители),
- остальная часть — после подготовки документов.
В дальнейшем организовали сопровождение в медучреждения в Кривом Роге и привлекли врача-нейрохирурга, который без осмотра выдал заключение с недостоверными данными.
Врач уже является подозреваемым в другом производстве
Этот врач уже является подозреваемым в другом производстве по изготовлению фиктивных медицинских документов (схема по созданию искусственных оснований для инвалидности). Сейчас он находится под стражей.
Во время обысков изъяты телефоны, черновые записи, медицинские документы, более 3 000 евро наличными и автомобили Toyota Land Cruiser Prado, Toyota C-HR и Kia Sorento.
Директору фонда и волонтеру инкриминированы ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 УК Украины, врачу — ч. 3 ст. 358 УК Украины.
4 роки вони грабують громадян, замість того, щоб платити гроші військовим. Військові на мають змоги купити квартиру в державі, яку захищають!!!! Це піздец!!!