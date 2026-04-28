$15 000 за решение ВЛК: в Кривом Роге директору и волонтеру благотворительного фонда сообщено о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Кривом Роге правоохранители раскрыли схему незаконного влияния на военно-медицинскую комиссию: за 15 тысяч долларов фигуранты обещали оформить военнослужащему непригодность к службе. Подозрения предъявлены директору благотворительного фонда, волонтеру и врачу.

В Кривом Роге раскрыта схема, по которой за 15 тыс. долларов обещали "решить вопрос" с военно-медицинской комиссией и оформить непригодность к службе. Под процессуальным руководством Криворожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона трем лицам сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, директор и волонтер благотворительного фонда организовали получение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц ВЛК — для признания военнослужащего негодоспособным по состоянию здоровья.

Узнав о военном, который самовольно покинул часть и стремился к увольнению, они через его знакомого предложили помощь, уверяя в связях с членами комиссии.

Какова была стоимость услуг

Сумма услуг составила 15 000 долларов:

7 000 аванса (перечислено на криптокошелек, который уже контролировали правоохранители),

остальная часть — после подготовки документов.

В дальнейшем организовали сопровождение в медучреждения в Кривом Роге и привлекли врача-нейрохирурга, который без осмотра выдал заключение с недостоверными данными.







Врач уже является подозреваемым в другом производстве

Этот врач уже является подозреваемым в другом производстве по изготовлению фиктивных медицинских документов (схема по созданию искусственных оснований для инвалидности). Сейчас он находится под стражей.

Во время обысков изъяты телефоны, черновые записи, медицинские документы, более 3 000 евро наличными и автомобили Toyota Land Cruiser Prado, Toyota C-HR и Kia Sorento.

Директору фонда и волонтеру инкриминированы ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 УК Украины, врачу — ч. 3 ст. 358 УК Украины.

