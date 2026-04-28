$15 000 за решение ВЛК: в Кривом Роге директору и волонтеру благотворительного фонда сообщено о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Кривом Роге правоохранители раскрыли схему незаконного влияния на военно-медицинскую комиссию: за 15 тысяч долларов фигуранты обещали оформить военнослужащему непригодность к службе. Подозрения предъявлены директору благотворительного фонда, волонтеру и врачу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

В Кривом Роге раскрыта схема, по которой за 15 тыс. долларов обещали "решить вопрос" с военно-медицинской комиссией и оформить непригодность к службе. Под процессуальным руководством Криворожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона трем лицам сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Смотрите также: Задержан псевдогенерал, который вымогал $15 тыс. за "решение" вопросов с ВЛК. ФОТОрепортаж

Подробности

По данным следствия, директор и волонтер благотворительного фонда организовали получение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц ВЛК — для признания военнослужащего негодоспособным по состоянию здоровья.

Узнав о военном, который самовольно покинул часть и стремился к увольнению, они через его знакомого предложили помощь, уверяя в связях с членами комиссии.

Какова была стоимость услуг

  • Сумма услуг составила 15 000 долларов:
  • 7 000 аванса (перечислено на криптокошелек, который уже контролировали правоохранители),
  • остальная часть — после подготовки документов.

В дальнейшем организовали сопровождение в медучреждения в Кривом Роге и привлекли врача-нейрохирурга, который без осмотра выдал заключение с недостоверными данными.

Поддельные медицинские справки и криптовалютные платежи: в Кривом Роге раскрыли схему уклонения от службы через ВЛК
Читайте на "Цензор.НЕТ": Решетилова предлагает новый подход к мобилизации: если 1,6 млн уклонистов присоединятся к армии — можно ввести 2–3 года службы

Врач уже является подозреваемым в другом производстве

Этот врач уже является подозреваемым в другом производстве по изготовлению фиктивных медицинских документов (схема по созданию искусственных оснований для инвалидности). Сейчас он находится под стражей.

Во время обысков изъяты телефоны, черновые записи, медицинские документы, более 3 000 евро наличными и автомобили Toyota Land Cruiser Prado, Toyota C-HR и Kia Sorento.

Директору фонда и волонтеру инкриминированы ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 УК Украины, врачу — ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Смотрите также: 40 тысяч гривен за влияние на ВЛК: в Харьковской области задержали военного медика

Це повсюди в Україні твориться: відносно недавно в нас у Закарпатській області в м. Берегово невропатолога Янчика теж на корупційних оборудках спіймали. Правоохоронці та судді навіть не намагаються зупинити ці злочини - їх ціль заробити на цих злочинах. А заробіток тут може бути колосальним: якщо почати розпутувати, то бабло можна здерти не тільки з лікаря і конкретного військовозобовязаного, а з десятків віськовозобовязаних, яким кокретний лікар робив фіктивні довідки до цього.
28.04.2026 18:04 Ответить
директорка часом не Інна іванченко?
28.04.2026 18:17 Ответить
Собачку жалко, хто її в найближчі 3-5 років на грумінг буде возити?
28.04.2026 18:37 Ответить
Вояка Верес сказав, що справедливості при війні не може бути, одним вершки іншим корішки!! 🤣🤪😂😆
28.04.2026 18:41 Ответить
Держава створили корупційні умови, вони вимушені брати гроші, коли їм їх дають!!!
4 роки вони грабують громадян, замість того, щоб платити гроші військовим. Військові на мають змоги купити квартиру в державі, яку захищають!!!! Це піздец!!!
28.04.2026 18:45 Ответить
Як це робить *****!
28.04.2026 18:46 Ответить
Як подивишся на ці фото з кривбасу, скільки молочних ухилянта в різних одностроях та бронніках. А на фронті з голодних бійців, штани спадають.
28.04.2026 18:55 Ответить
 
 