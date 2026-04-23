40 тысяч гривен за влияние на ВЛК: в Харьковской области задержали военного медика. ФОТОРЕПОРТАЖ
Правоохранители разоблачили в Харьковской области военного медика, которая получила 40 тыс. грн от военнослужащего за обещание повлиять на решение военно-медицинской комиссии относительно его годности к службе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полиция Харьковской области.
"Следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона раскрыли факт получения неправомерной выгоды должностным лицом одной из воинских частей", - говорится в сообщении.
Ординаторка медслужбы требовала 40 тысяч взятки
В ходе досудебного расследования полицейские установили, что 37-летняя ординаторка лечебного отделения медицинской роты, старший лейтенант медицинской службы, вымогала и получила от военнослужащего 40 тысяч гривен. За эти средства она обещала повлиять на должностных лиц военно-врачебной комиссии для принятия "нужного" заключения о годности к военной службе.
- Правоохранители тщательно задокументировали противоправную деятельность фигурантки.
- Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
- Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники 7-го управления Департамента стратегических расследований и военной контрразведки СБУ.
Избрана мера пресечения
Фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления. В судебном порядке ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 266 тысяч гривен.
