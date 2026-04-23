40 тысяч гривен за влияние на ВЛК: в Харьковской области задержали военного медика. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители разоблачили в Харьковской области военного медика, которая получила 40 тыс. грн от военнослужащего за обещание повлиять на решение военно-медицинской комиссии относительно его годности к службе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полиция Харьковской области.

"Следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона раскрыли факт получения неправомерной выгоды должностным лицом одной из воинских частей", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 20 тыс. долл. за снятие с воинского учета: в Днепропетровской области сообщили о подозрении сотруднице ТЦК. ФОТОрепортаж

Ординаторка медслужбы требовала 40 тысяч взятки

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что 37-летняя ординаторка лечебного отделения медицинской роты, старший лейтенант медицинской службы, вымогала и получила от военнослужащего 40 тысяч гривен. За эти средства она обещала повлиять на должностных лиц военно-врачебной комиссии для принятия "нужного" заключения о годности к военной службе.









Правоохранители тщательно задокументировали противоправную деятельность фигурантки.

Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники 7-го управления Департамента стратегических расследований и военной контрразведки СБУ.

Читайте: 4700 долларов США за увольнение из армии: в Харькове задержана директор благотворительной организации

Избрана мера пресечения

Фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления. В судебном порядке ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 266 тысяч гривен.