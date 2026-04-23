40 тысяч гривен за влияние на ВЛК: в Харьковской области задержали военного медика. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители разоблачили в Харьковской области военного медика, которая получила 40 тыс. грн от военнослужащего за обещание повлиять на решение военно-медицинской комиссии относительно его годности к службе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полиция Харьковской области.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона раскрыли факт получения неправомерной выгоды должностным лицом одной из воинских частей", - говорится в сообщении.

Ординаторка медслужбы требовала 40 тысяч взятки

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что 37-летняя ординаторка лечебного отделения медицинской роты, старший лейтенант медицинской службы, вымогала и получила от военнослужащего 40 тысяч гривен. За эти средства она обещала повлиять на должностных лиц военно-врачебной комиссии для принятия "нужного" заключения о годности к военной службе.

В Харьковской области военную медичку уличили во взяточничестве за влияние на решение ВЛК
В Харьковской области военную медичку уличили во взяточничестве за влияние на решение ВЛК
В Харьковской области военную медичку уличили во взяточничестве за влияние на решение ВЛК
В Харьковской области военную медичку уличили во взяточничестве за влияние на решение ВЛК

  • Правоохранители тщательно задокументировали противоправную деятельность фигурантки.
  • Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
  • Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники 7-го управления Департамента стратегических расследований и военной контрразведки СБУ.

Избрана мера пресечения

Фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления. В судебном порядке ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 266 тысяч гривен.

Курва Гірша за скот з тавром "росиянин", але мабуть краща за zелених Слуг ***** з Ze та працівниками
zеленой жОПи.
23.04.2026 15:21 Ответить
куди не глянь - суцільні поодинокі випадки
23.04.2026 15:30 Ответить
Стрижуть гроші де можуть
23.04.2026 15:32 Ответить
Гарно,що викрили. Курва. Однак,щось нагадує на сплановану провокацію хабаря.
23.04.2026 15:34 Ответить
Хто тобі це сказав?
23.04.2026 16:02 Ответить
Хтось порахував, що на взятки ухилянти витратили один млрд. зелених. Велика сума.
23.04.2026 15:56 Ответить
Це фізично неможливо порахувати, ніхто не володіє такою базою даних, яка включатиме всі схеми.
І ніколи не порахують.
23.04.2026 16:09 Ответить
А що Крупа, вже шиє рукавиці для ЗСУ?
Чи там за неї "мазу тягнуть" якісь інваліди з прокуратури?
23.04.2026 16:07 Ответить
 
 