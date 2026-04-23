40 тисяч гривень за вплив на ВЛК: на Харківщині затримали військову медикиню. ФОТОрепортаж
Правоохоронці викрили на Харківщині військову медикиню, яка отримала 40 тис. грн від військовослужбовця за обіцянку вплинути на рішення військово-лікарської комісії щодо його придатності до служби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Харківської області.
"Слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону викрили факт отримання неправомірної вигоди службовою особою однієї з військових частин", - ідеться в повідомленні.
Ординаторка медслужби вимагала 40 тисяч хабаря
У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 37-річна ординаторка лікувального відділення медичної роти, старший лейтенант медичної служби, вимагала та отримала від військовослужбовця 40 тисяч гривень. За ці кошти вона обіцяла вплинути на посадових осіб військово-лікарської комісії для ухвалення "потрібного" висновку щодо придатності до військової служби.
- Правоохоронці ретельно задокументували протиправну діяльність фігурантки.
- Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України.
- Оперативний супровід здійснювали співробітники 7-го управління Департаменту стратегічних розслідувань та військової контррозвідки СБУ.
Обрано запобіжний захід
Фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні злочину. В судовому порядку їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави на суму 266 тисяч гривень.
