40 тисяч гривень за вплив на ВЛК: на Харківщині затримали військову медикиню. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили на Харківщині військову медикиню, яка отримала 40 тис. грн від військовослужбовця за обіцянку вплинути на рішення військово-лікарської комісії щодо його придатності до служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Харківської області.

"Слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону викрили факт отримання неправомірної вигоди службовою особою однієї з військових частин", - ідеться в повідомленні.

Ординаторка медслужби вимагала 40 тисяч хабаря

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 37-річна ординаторка лікувального відділення медичної роти, старший лейтенант медичної служби, вимагала та отримала від військовослужбовця 40 тисяч гривень. За ці кошти вона обіцяла вплинути на посадових осіб військово-лікарської комісії для ухвалення "потрібного" висновку щодо придатності до військової служби.

На Харківщині військову медикиню викрили на хабарі за вплив на рішення ВЛК
На Харківщині військову медикиню викрили на хабарі за вплив на рішення ВЛК
На Харківщині військову медикиню викрили на хабарі за вплив на рішення ВЛК
На Харківщині військову медикиню викрили на хабарі за вплив на рішення ВЛК

  • Правоохоронці ретельно задокументували протиправну діяльність фігурантки.
  • Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України.
  • Оперативний супровід здійснювали співробітники 7-го управління Департаменту стратегічних розслідувань та військової контррозвідки СБУ.

Обрано запобіжний захід

Фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні злочину. В судовому порядку їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави на суму 266 тисяч гривень.

ухилянти (1360) військово-лікарська комісія (249) Харківська область (2589)
Курва Гірша за скот з тавром "росиянин", але мабуть краща за zелених Слуг ***** з Ze та працівниками
zеленой жОПи.
23.04.2026 15:21 Відповісти
куди не глянь - суцільні поодинокі випадки
23.04.2026 15:30 Відповісти
Стрижуть гроші де можуть
23.04.2026 15:32 Відповісти
Гарно,що викрили. Курва. Однак,щось нагадує на сплановану провокацію хабаря.
23.04.2026 15:34 Відповісти
Хто тобі це сказав?
23.04.2026 16:02 Відповісти
Хтось порахував, що на взятки ухилянти витратили один млрд. зелених. Велика сума.
23.04.2026 15:56 Відповісти
Це фізично неможливо порахувати, ніхто не володіє такою базою даних, яка включатиме всі схеми.
І ніколи не порахують.
23.04.2026 16:09 Відповісти
А що Крупа, вже шиє рукавиці для ЗСУ?
Чи там за неї "мазу тягнуть" якісь інваліди з прокуратури?
23.04.2026 16:07 Відповісти
 
 