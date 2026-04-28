$15 000 за рішення ВЛК: у Кривому Розі директорці та волонтеру благодійного фонду повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі правоохоронці викрили схему незаконного впливу на військово-лікарську комісію: за 15 тисяч доларів фігуранти обіцяли оформити військовослужбовцю непридатність до служби. Підозри оголошено директорці благодійного фонду, волонтеру та лікарю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У Кривому Розі викрито схему, за якою за 15 тис. доларів обіцяли "вирішити питання" з військово-лікарською комісією та оформити непридатність до служби. За процесуального керівництва Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону трьом особам повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Подробиці

За даними слідства, директорка та волонтер благодійного фонду організували отримання неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб ВЛК - для визнання військовослужбовця непридатним за станом здоров’я.

Дізнавшись про військового, який самовільно залишив частину та прагнув звільнення, вони через його знайомого запропонували допомогу, запевняючи у зв’язках із членами комісії.

Яка була вартість послуг

Сума послуг становила 15 000 доларів:

7 000 авансу (перераховано на криптогаманець, який уже контролювали правоохоронці),

решта - після підготовки документів.

Надалі організували супровід до медзакладів у Кривому Розі та залучили лікаря-нейрохірурга, який без огляду видав висновок із недостовірними даними.







Лікар уже є підозрюваним в іншому провадженні

Цей лікар уже є підозрюваним в іншому провадженні щодо виготовлення фіктивних медичних документів (схема зі створення штучних підстав для інвалідності). Наразі він перебуває під вартою.

Під час обшуків вилучено телефони, чорнові записи, медичні документи, понад 3 000 євро готівкою та автомобілі Toyota Land Cruiser Prado, Toyota C-HR і Kia Sorento.

Директорці фонду та волонтеру інкриміновано ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 КК України, лікарю - ч. 3 ст. 358 КК України.

