$15 000 за рішення ВЛК: у Кривому Розі директорці та волонтеру благодійного фонду повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж
У Кривому Розі правоохоронці викрили схему незаконного впливу на військово-лікарську комісію: за 15 тисяч доларів фігуранти обіцяли оформити військовослужбовцю непридатність до служби. Підозри оголошено директорці благодійного фонду, волонтеру та лікарю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
У Кривому Розі викрито схему, за якою за 15 тис. доларів обіцяли "вирішити питання" з військово-лікарською комісією та оформити непридатність до служби. За процесуального керівництва Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону трьом особам повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Подробиці
За даними слідства, директорка та волонтер благодійного фонду організували отримання неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб ВЛК - для визнання військовослужбовця непридатним за станом здоров’я.
Дізнавшись про військового, який самовільно залишив частину та прагнув звільнення, вони через його знайомого запропонували допомогу, запевняючи у зв’язках із членами комісії.
Яка була вартість послуг
- Сума послуг становила 15 000 доларів:
- 7 000 авансу (перераховано на криптогаманець, який уже контролювали правоохоронці),
- решта - після підготовки документів.
Надалі організували супровід до медзакладів у Кривому Розі та залучили лікаря-нейрохірурга, який без огляду видав висновок із недостовірними даними.
Лікар уже є підозрюваним в іншому провадженні
Цей лікар уже є підозрюваним в іншому провадженні щодо виготовлення фіктивних медичних документів (схема зі створення штучних підстав для інвалідності). Наразі він перебуває під вартою.
Під час обшуків вилучено телефони, чорнові записи, медичні документи, понад 3 000 євро готівкою та автомобілі Toyota Land Cruiser Prado, Toyota C-HR і Kia Sorento.
Директорці фонду та волонтеру інкриміновано ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 КК України, лікарю - ч. 3 ст. 358 КК України.
4 роки вони грабують громадян, замість того, щоб платити гроші військовим. Військові на мають змоги купити квартиру в державі, яку захищають!!!! Це піздец!!!