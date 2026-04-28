$15 000 за рішення ВЛК: у Кривому Розі директорці та волонтеру благодійного фонду повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі правоохоронці викрили схему незаконного впливу на військово-лікарську комісію: за 15 тисяч доларів фігуранти обіцяли оформити військовослужбовцю непридатність до служби. Підозри оголошено директорці благодійного фонду, волонтеру та лікарю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

У Кривому Розі викрито схему, за якою за 15 тис. доларів обіцяли "вирішити питання" з військово-лікарською комісією та оформити непридатність до служби. За процесуального керівництва Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону трьом особам повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Також дивіться: Затримано псевдогенерала, який вимагав $15 тис. за "вирішення" питань із ВЛК. ФОТОрепортаж

За даними слідства, директорка та волонтер благодійного фонду організували отримання неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб ВЛК - для визнання військовослужбовця непридатним за станом здоров’я.

Дізнавшись про військового, який самовільно залишив частину та прагнув звільнення, вони через його знайомого запропонували допомогу, запевняючи у зв’язках із членами комісії.

  • Сума послуг становила 15 000 доларів:
  • 7 000 авансу (перераховано на криптогаманець, який уже контролювали правоохоронці),
  • решта - після підготовки документів.

Надалі організували супровід до медзакладів у Кривому Розі та залучили лікаря-нейрохірурга, який без огляду видав висновок із недостовірними даними.

Фальшиві меддовідки і криптоплатежі: у Кривому Розі викрили схему ухилення через ВЛК
Фальшиві меддовідки і криптоплатежі: у Кривому Розі викрили схему ухилення через ВЛК
Фальшиві меддовідки і криптоплатежі: у Кривому Розі викрили схему ухилення через ВЛК

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решетилова пропонує новий підхід до мобілізації: Якщо 1,6 млн ухилянтів приєднаються до війська - можна запровадити 2-3 роки служби

Лікар уже є підозрюваним в іншому провадженні

Цей лікар уже є підозрюваним в іншому провадженні щодо виготовлення фіктивних медичних документів (схема зі створення штучних підстав для інвалідності). Наразі він перебуває під вартою.

Під час обшуків вилучено телефони, чорнові записи, медичні документи, понад 3 000 євро готівкою та автомобілі Toyota Land Cruiser Prado, Toyota C-HR і Kia Sorento.

Директорці фонду та волонтеру інкриміновано ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 КК України, лікарю - ч. 3 ст. 358 КК України.

Також дивіться: 40 тисяч гривень за вплив на ВЛК: на Харківщині затримали військову медикиню

Фальшиві меддовідки і криптоплатежі: у Кривому Розі викрили схему ухилення через ВЛК
Фальшиві меддовідки і криптоплатежі: у Кривому Розі викрили схему ухилення через ВЛК
Фальшиві меддовідки і криптоплатежі: у Кривому Розі викрили схему ухилення через ВЛК

Кривий Ріг (1482) ухилянти (1366) військово-лікарська комісія (253) Дніпропетровська область (4935) Криворізький район (355)
Це повсюди в Україні твориться: відносно недавно в нас у Закарпатській області в м. Берегово невропатолога Янчика теж на корупційних оборудках спіймали. Правоохоронці та судді навіть не намагаються зупинити ці злочини - їх ціль заробити на цих злочинах. А заробіток тут може бути колосальним: якщо почати розпутувати, то бабло можна здерти не тільки з лікаря і конкретного військовозобовязаного, а з десятків віськовозобовязаних, яким кокретний лікар робив фіктивні довідки до цього.
28.04.2026 18:04 Відповісти
директорка часом не Інна іванченко?
28.04.2026 18:17 Відповісти
Собачку жалко, хто її в найближчі 3-5 років на грумінг буде возити?
28.04.2026 18:37 Відповісти
Вояка Верес сказав, що справедливості при війні не може бути, одним вершки іншим корішки!! 🤣🤪😂😆
28.04.2026 18:41 Відповісти
Держава створили корупційні умови, вони вимушені брати гроші, коли їм їх дають!!!
4 роки вони грабують громадян, замість того, щоб платити гроші військовим. Військові на мають змоги купити квартиру в державі, яку захищають!!!! Це піздец!!!
28.04.2026 18:45 Відповісти
Як це робить *****!
28.04.2026 18:46 Відповісти
Як подивишся на ці фото з кривбасу, скільки молочних ухилянта в різних одностроях та бронніках. А на фронті з голодних бійців, штани спадають.
28.04.2026 18:55 Відповісти
 
 