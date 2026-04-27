Решетилова пропонує новий підхід до мобілізації: Якщо 1,6 млн ухилянтів приєднаються до війська - можна запровадити 2-3 роки служби

В Україні питання демобілізації може розглядатися за умови залучення до служби тих громадян, які нині ухиляються від мобілізації. Водночас, для новоприбулих військовослужбовців мають бути визначені чіткі строки служби - орієнтовно 2-3 роки.

Про це заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв'ю УП, інформує Цензор.НЕТ.

Потрібні чіткі терміни служби

"Визначеність сприятиме тому, що люди підуть служити. Маємо сказати, що зробили роботу над помилками і пропонуємо прийти на 2-3 роки. На мою думку, це було б справедливо. Дуже добре, якщо зусилля президента призведуть до стабілізації, паузи, і Україна отримає справедливий мир. Але від цього нікуди не подінуться наші сусіди, які вже 400 років намагаються нас завоювати. Тому в основі мобілізації має бути стратегічне бачення, що ми маємо бути мілітаризованим суспільством, у якому кожен повинен бути готовим приєднатися до війська", - наголошує вона.

Криза в процесі мобілізації

На думку Решетилової, Україна наразі має кризу в питанні мобілізації.

Також існують проблеми в комунікації держави із суспільством щодо потреб оборони.

"Ми дуже багато говоримо про відповідальність держави і мало про відповідальність тієї частини суспільства, яка ухиляється від служби, чинить опір військовим і трохи забула, що 12 років Україна перебуває в стані війни", - додала омбудсманка.

Зараз, за словами Решетилової, ми шукаємо шлях правильної комунікації з тією частиною суспільства, яка самоусунулася від захисту держави.

"На мою думку, це справа не тільки поліції, Міністерства оборони, командування Сухопутних військ. Медіа, громадський сектор мають допомагати правильно відбудувати цю комунікацію".

1,6 мільйона осіб можуть поповнити військо

Вона також додала, що за підрахунками Міноборони, 1,6 мільйона осіб - це ті люди, які можуть зараз поповнити військо.

"Очевидно, що тоді могла б відбуватися ротація", - резюмує Решетилова.