Решетилова пропонує новий підхід до мобілізації: Якщо 1,6 млн ухилянтів приєднаються до війська - можна запровадити 2-3 роки служби
В Україні питання демобілізації може розглядатися за умови залучення до служби тих громадян, які нині ухиляються від мобілізації. Водночас, для новоприбулих військовослужбовців мають бути визначені чіткі строки служби - орієнтовно 2-3 роки.
Про це заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв'ю УП, інформує Цензор.НЕТ.
Потрібні чіткі терміни служби
"Визначеність сприятиме тому, що люди підуть служити. Маємо сказати, що зробили роботу над помилками і пропонуємо прийти на 2-3 роки. На мою думку, це було б справедливо. Дуже добре, якщо зусилля президента призведуть до стабілізації, паузи, і Україна отримає справедливий мир. Але від цього нікуди не подінуться наші сусіди, які вже 400 років намагаються нас завоювати. Тому в основі мобілізації має бути стратегічне бачення, що ми маємо бути мілітаризованим суспільством, у якому кожен повинен бути готовим приєднатися до війська", - наголошує вона.
Криза в процесі мобілізації
На думку Решетилової, Україна наразі має кризу в питанні мобілізації.
Також існують проблеми в комунікації держави із суспільством щодо потреб оборони.
"Ми дуже багато говоримо про відповідальність держави і мало про відповідальність тієї частини суспільства, яка ухиляється від служби, чинить опір військовим і трохи забула, що 12 років Україна перебуває в стані війни", - додала омбудсманка.
Зараз, за словами Решетилової, ми шукаємо шлях правильної комунікації з тією частиною суспільства, яка самоусунулася від захисту держави.
"На мою думку, це справа не тільки поліції, Міністерства оборони, командування Сухопутних військ. Медіа, громадський сектор мають допомагати правильно відбудувати цю комунікацію".
1,6 мільйона осіб можуть поповнити військо
Вона також додала, що за підрахунками Міноборони, 1,6 мільйона осіб - це ті люди, які можуть зараз поповнити військо.
"Очевидно, що тоді могла б відбуватися ротація", - резюмує Решетилова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Валерій Залужний, який з 2024 року обіймає посаду посла України у Великій Британії, не закінчував навчання (у сенсі здобуття військової освіти) у Великій Британії, проте є одним із двох українських офіцерів, які у 2014 році як найкращі випускники оперативно-стратегічного рівня підготовки Національного університету оборони України були нагороджені перехідним мечем королеви Великої Британії.
Звісно, що потрібна ротація, але можна було це організувати раніше, ніж на 5 році війни.
Нема віри цим "зеленим".
І так, так звані "студенти" 25+ та викладачі (всі без виключення) чоловічої статі, віськовозобов'язані жінки, всі хто закінчив всійськові кафедри, відставні пенсіонери МВС та ЗСУ. Мінімум декілька бригад набереться за 2-3 місяці!
Всі ж чудово розуміють, що будь-яке значне поповнення ЗСУ буде використане не для демобілізації тих, хто відслужив своє, а одразу піде відбивати спалені посадки і нікому не потрібні руїни у складі якоїсь Скелі. З відомим результатом у вигляді прапорів на кладовищах.
Ну а далі все по колу - людей нема, воювати нікому, у всьому винні ухилянти, вже б давно всіх демобілізували якби не вони...
А для тих, хто з 2022 року воює!? Ау, Решетилова!
чомусь згадалась приказка - «Дурень думкою багатіє» - українське народне прислів'я, яке означає, що нерозумна або лінива людина часто живе ілюзіями, будуючи повітряні замки замість реальних дій.
Простота вирішення проблеми найвищого рівня - "станьте їжачками".
Ще каже, бронювання зараз люди купують, по 20 тис. кожного місяця відстьогують і заброньовані. І це масово. Отаке бронювання, такий головний критерій!
https://www.youtube.com/watch?v=4QmLUy4QXfs
Сирського - до відповіді перед народом! Годі цькувати людей! Дикий он вже напряму стравлює людей, що видав
Тепер «ухилянти» зі стадії дрожащої тварі, яка сиділа вдома і боялась вийти в магазин, перейшли в стадію, коли їх почали згуртовувати в банди, - Дикий
От такі висловлювання, цькування теж цьому і сприяють і наближують громадянську війну, яку провокують ці покидьки, що самі не воюють.
відчепіться від людей, як вони такі погані. Нащо тримаєте їх зачиненими як в концтаборі? Ця влада злодіїв продовжує красти, відкрито підтримує корупцію, відпускає міндичів з шефірами і шурмами, наказує хапати людей, катувати і відправляти у Скелю на вірну смерть нездатних воювати, поки не воює натовп тих, що давали присягу, вони не мають ніякого права так з нами чинити! Катувати, прив'язувати людей до дерев, бити шлангами в таборах, подивіться он хоча б новий відлік пару тижнів тому. Солдати голодають, он скандал з 14 бригадою, в 58 побори і рекет,взимку навіть грілки покрали, купа обморожень і амтуцій. То що ви від людей хочете - всі мають бути камікадзе і горіти бажанням стати рабами злочинців в погонах і при владі? Особливо нездатні воювати. Он в Миколаєві знову вбили людину. І в Дніпрі! Вбивці! Нехай ця влада горить к пеклі!
Куди це все різко поділось з приходом Сирського? Тепер всі розмови, тільки як нахапати більше м'яса, і переважно обмежено придатних, непридатних, хворих, беззахисних...
Час людожерства?
Смерть у частині й зниклі докази: родина кричить про спробу "поховати" справу
https://www.nikpravda.com.ua/smert-u-chastyni-j-znykli-dokazy-rodyna-krychyt-pro-sprobu-pohovaty-spravu/
ТЦКшники чавлять людей тачками.
https://www.youtube.com/watch?v=oOkfe5xOF9w
А по телеку цілими днями політологи віщають про жири в маслі і як всі хворі мають воювати. Кожні 10 хвилин різні, скільки тих політологів, чого вони не воюють, молоді здорові мужики! Може, самі хочуть, щоб їх отак відлупцювали і пограбували? Не завадило б!
Покидьки!
https://www.youtube.com/watch?v=uPkUujOnXyk
Вже відкрито говорять, що ТЦКшники завербовані росією.
https://www.facebook.com/reel/1491505669243838
Поки стояв на переході на Червоної Калини, за хвилину проїхало 3 ментівські патрулі! Отак їх мало. Коли хоча б частина буде відправлена на фронт? 90% заброньовані, а в містах всі 100
І т.д. Чого вони добиваються: Цього:
https://www.instagram.com/reel/DXj-6rbiB8r/
То ми одні маємо воювати за все НАТО? Щось тут не те, тільки мені здається?
"Поки Україна воює, Європа в безпеці": голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки в інтерв'ю DW
Це до 2 млн. людей і їхніх родичів будуть вламуватись у житло і крутити людей? І до чого це призведе? Почнуться пограбування з нашими силовиками і свавілля переміститься з вулиць у дома? Щось нема ніяких обшуків і затримань у міндичів, шурм, шефірів і .д. Тільки проти людей,які нічого не скоїли. Зовсім здуріли. Проти себе б відкрили, 140 тис. здорових лбів плюс муніципальна охорона, міська варта і т.д., хапають доходяг, зробили обмежено придатних, які не давали ніяких присяг, крайніми, поки не воюють силовики, молоді відставники, охоронці, бики з тилових частин, офіцери, мільйон офіцерів, більшість не воює бо може тільки командувати і т.д. хіба так хто вигравав війни, а хворих хапають, тягнуть, лупцюють, катують, збивають машинами, он відео на ютубі, танцюють на них як в Дніпрі, вимагають гроші і відправляють на смерть нездатних воювати