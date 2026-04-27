Решетилова пропонує новий підхід до мобілізації: Якщо 1,6 млн ухилянтів приєднаються до війська - можна запровадити 2-3 роки служби

мобілізація з чітким терміном

В Україні питання демобілізації може розглядатися за умови залучення до служби тих громадян, які нині ухиляються від мобілізації. Водночас, для новоприбулих військовослужбовців мають бути визначені чіткі строки служби - орієнтовно 2-3 роки.

Про це заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв'ю УП, інформує Цензор.НЕТ.

Потрібні чіткі терміни служби

"Визначеність сприятиме тому, що люди підуть служити. Маємо сказати, що зробили роботу над помилками і пропонуємо прийти на 2-3 роки. На мою думку, це було б справедливо. Дуже добре, якщо зусилля президента призведуть до стабілізації, паузи, і Україна отримає справедливий мир. Але від цього нікуди не подінуться наші сусіди, які вже 400 років намагаються нас завоювати. Тому в основі мобілізації має бути стратегічне бачення, що ми маємо бути мілітаризованим суспільством, у якому кожен повинен бути готовим приєднатися до війська", - наголошує вона.

Криза в процесі мобілізації

На думку Решетилової, Україна наразі має кризу в питанні мобілізації.

Також існують проблеми в комунікації держави із суспільством щодо потреб оборони.

"Ми дуже багато говоримо про відповідальність держави і мало про відповідальність тієї частини суспільства, яка ухиляється від служби, чинить опір військовим і трохи забула, що 12 років Україна перебуває в стані війни", - додала омбудсманка.

Зараз, за словами Решетилової, ми шукаємо шлях правильної комунікації з тією частиною суспільства, яка самоусунулася від захисту держави.

"На мою думку, це справа не тільки поліції, Міністерства оборони, командування Сухопутних військ. Медіа, громадський сектор мають допомагати правильно відбудувати цю комунікацію".

1,6 мільйона осіб можуть поповнити військо

Вона також додала, що за підрахунками Міноборони, 1,6 мільйона осіб - це ті люди, які можуть зараз поповнити військо.

"Очевидно, що тоді могла б відбуватися ротація", - резюмує Решетилова.

Топ коментарі
+29
Дєвочці треба обгрунтовувати свою зарплату. Дєвочка набрала штат таких самих дармоїдів в свій "офіс військового омбудсмана" і вигадує якісь тупі дослідження ні о чьом.
Дєвочка - звичайна журнахвойда, якій в "офісі простих рішень" підібрали непильну посаду.
До чого це?
В країні повно дійсно розумних, досвідчених людей. Людей, що мають якісь реальні рішення.
Але офіс простих рішень підбирає собі саме простих людей. Корабельних сосен.
27.04.2026 11:21 Відповісти
+28
Є хороші пропозиції, є погані пропозиції, а є просто дурня яка сидить в голові абсолютно некомпетентного чиновника а-ля Решетилова.
27.04.2026 11:20 Відповісти
+25
Та не хвилюйся ти так! Коли ресурс закінчиться тут є два варіанти! Або наша влада завезе українців з Бангладешу,Пакістану чи Індонезії,або з награбованим непосильною працею здрисне за кордон!
27.04.2026 11:19 Відповісти
А хіба неочевидно що земразі зробили це навмисно, виїджають не тільки 18-22, а вже з 16 батьки вивозять хлопців щоб вберегти від зеленого геноциду
27.04.2026 11:59 Відповісти
Якщо брати тільки всередині країни - то це сотні тисяч, а з врахуванням за межами країни - то це далеко вище за міліон так званого "оперативного резерву" в тилу. Натомість влада своїми діями через ТЦК проводила всі 4 роки не мобілізацію, а добре продуману диверсійну роботу, мобілізуючи кого попало на вулицях наших міст та сіл.
27.04.2026 11:41 Відповісти
Якщо 1,6 млн ухилянтів приєднаються до війська - то наші війська були вже б під ростовом.
27.04.2026 11:48 Відповісти
Якщо 1,6 млн ухилянтів приєднаються до війська - то наші цвинтарі були б в десять разів більшими. 95% уражень ворога відбувається дронами.
27.04.2026 12:05 Відповісти
І ми цей момент профукали.Профукали ще тоді коли антисеміт Резніков сказав що МО не буде закупляти ,,весільні дрони,,.Тепер ці дрони не дають навіть голову з укриття висунути.А ми замість того щоб знищувати заводи виробництва дронів тільки вибиваємо шибки в вікнах заводів.Тому що Штілерман не є класичним інженером-ракетобудівником.Він є фізиком,тобто його парафія це прорахування траєкторії балістичної ракети відносно її маси.Це ж його слова що ракети це його ХОББІ.Це то саме коли б я сказав-Дайте мені мільярдний контракт на фрегат ,,Мазепа,, бо суднобудування це моє ХОББІ.А це є свідомий саботаж який прикривається пафосними відосиками потужного про наші ракети.Залужний ж сказав, що живою силою РФ не перемогти тільки технологічно(він мав на увазі якісною зброєю яка може знищити все ВПК і газову і нафтову енергетику в гіршому випадку до Уралу).Його звільнили,А ЦЕ ЗНАЧИТЬ ЩО ЙОГО СТРАТЕГІЯ ПЕРЕМОГИ НЕ ПІДХОДИТЬ КЕРІВНИЦТВУ УКРАЇНИ.Вони вибрали позмагатись з РФ в живій силі.Результат думаю буде відомий навіть далеким від військового планування.Ще й є інформація що влада закриває программу Сапсан і передає фінансування,інженерів і документацію на балістику Штілерману,а це знову роки проектувань і випробувань.А щоб дати час Штілерману-потрібно нагнати людей в окопи.А результат буде такий як з Фламінго-гарні відосики з стартових площадок і повне мовчання про попадання.В цьому і полягає робота агента Кремля Єрмака.Він ж не ходить в головному уборі з зіркою,просто достатньо приймати свідомо не правильні рішення.
27.04.2026 12:48 Відповісти
Залужний - це такий самий совок, лише трохи менший за Сирського. Півроку тому в інтерв'ю Залужний сказав слово мобілізація - 4 рази, а слово дрони - 0 разів. Це говорить про його профнепридатність у війні дронів.
27.04.2026 12:51 Відповісти
Посилання на інтервью де?Це раз,а два-Коли тебе питають журналісти про мобілізацію,то треба відповідати про добову норму калорій в ЗСУ?
27.04.2026 12:57 Відповісти
Огляд від ШІ

Валерій Залужний, який з 2024 року обіймає посаду посла України у Великій Британії, не закінчував навчання (у сенсі здобуття військової освіти) у Великій Британії, проте є одним із двох українських офіцерів, які у 2014 році як найкращі випускники оперативно-стратегічного рівня підготовки Національного університету оборони України були нагороджені перехідним мечем королеви Великої Британії.
27.04.2026 12:59 Відповісти
Або на кладовищі, совкових дегенералів і "Скелю" з командиром 14-ї ботгадти ніхто не відміняв!
27.04.2026 19:03 Відповісти
А нахера один зелений бовдур випустив за кордон 18..22? Почнемо з цього, дідами 50+ багато не навоюєш,
27.04.2026 11:51 Відповісти
Якщо в країні чоловіків 18-60 близько 10 млн, то чому війну мають тягнути близько трьох (ті хто служать/служили вже та 1,6 про які вона говорить)? Що буде робити решта 7 млн? Це та сама справедливість по зеленому?
27.04.2026 11:51 Відповісти
Зусилля ЗЕленського мали бути з приходом до влади.Тепер його зусилля,обіцянки,відосики більше схожі на "пшик".Вони без ЗСУ не варті нічого,без суспільства,без волонтерів.Хай більше звертає уваги на те що б не крали,особливо з його оточення.
27.04.2026 11:53 Відповісти
27.04.2026 11:54 Відповісти
"Ми дуже багато говоримо про відповідальність держави" ---- що ти мелеш навіжена хвойда? Мафіозна ЗЕскотва перетворила країну на концтабір
27.04.2026 11:54 Відповісти
А де гарантія, що це знову не нахрюк?
Звісно, що потрібна ротація, але можна було це організувати раніше, ніж на 5 році війни.
Нема віри цим "зеленим".
27.04.2026 11:56 Відповісти
2-3 роки звучить як ракет тільки на 2-3 тижні.
27.04.2026 12:03 Відповісти
Тільки не 400, в 900 років...
27.04.2026 12:08 Відповісти
В Україні для цього людського ресурсу ще достатньо.
І так, так звані "студенти" 25+ та викладачі (всі без виключення) чоловічої статі, віськовозобов'язані жінки, всі хто закінчив всійськові кафедри, відставні пенсіонери МВС та ЗСУ. Мінімум декілька бригад набереться за 2-3 місяці!
27.04.2026 12:13 Відповісти
света, ты хоть одного родила и отправила на фронт?
27.04.2026 12:57 Відповісти
27.04.2026 19:38 Відповісти
Добре, але тоді українські будівельні фірми повинні заповнити українські жінки, а не мігранти з Пакистану і Бангладеш.І не тільки будівельні, а і металургійні комбінати,електрокомпанії,газові компанії.Якщо вже нема рівності прав в примусовій мобілізації,то вже хай буде рівноправ'я в рівності праці.А не рівність праці в заповненні всіх посад жінками в податковій,судах,прокуратурі,школах.
27.04.2026 12:24 Відповісти
Жінкам дали змогу опанувати чоловічі професії. Запустили наприклад курси для машиністів метро. За весь час машиністкою стала лише 1 жінка. Їм пропонують вони не хочуть.
27.04.2026 13:28 Відповісти
ти що! на святе замахнувся: святе право жінок прилаштуватись до багатого прутня.
27.04.2026 19:39 Відповісти
Платить надо людям 20 штук Евро в месяц ,минимум 20 а лучше 30 и тогда многие к армии присоединятся а пока ворьё при власти будет рассказывать как надо родину любить и защищать то что они натырили, вряд-ли найдётся много желающих своей жизнью рисковать.
27.04.2026 12:29 Відповісти
Ви б мали значно більше якщо б не кошмарили людей зі своїми людоловами та некомпетентним лікарями з влк, а так 90 відсотків бусифікованих або відкупились або пішли в сзч
27.04.2026 12:30 Відповісти
Скасування броні тим хто не задіяний на виробництві саме для ЗСУ, і тих кого неможливо замінити, "бородаті" студенти, "економічно" броньовані ......
27.04.2026 12:54 Відповісти
К сожалению, за небольшими исключениями, вся власть в Украине - заповедник редкостных долбодятлов (хотя на свой карман работать им это никак не мешает)
27.04.2026 12:58 Відповісти
Я скажу простіше "из грязи в князи" оце зелене шобло апріорі не повинне бути при владі, максимум в районному театрі працювати гардеробниками і прибиральниками.
27.04.2026 16:04 Відповісти
Чергова брехня для споживачів зе-марафону і інших одноклітинних організмів.

Всі ж чудово розуміють, що будь-яке значне поповнення ЗСУ буде використане не для демобілізації тих, хто відслужив своє, а одразу піде відбивати спалені посадки і нікому не потрібні руїни у складі якоїсь Скелі. З відомим результатом у вигляді прапорів на кладовищах.

Ну а далі все по колу - людей нема, воювати нікому, у всьому винні ухилянти, вже б давно всіх демобілізували якби не вони...
27.04.2026 13:08 Відповісти
Український генерал - як це тіло бачить мобілізованих українців в бою - це просто під.....р совковий - https://www.youtube.com/watch?v=3NsYjGUf1NY
27.04.2026 13:09 Відповісти
В Україні практично всі совкові генерали хочуть багато української крові. Самі паскуди більше тридцяти років обкрадали ЗСУ, а зараз це падло каже щоб українці йшли в окопи без зброї захищати статки міліардерів аметових, порошенків, зеленських, герег та тисячі інших злодіїв.
27.04.2026 13:49 Відповісти
І у голові цього свавілля поставили потомствєнного кацапа сирка! В народу повинні з'явитися вже деякі питання про призначення на цю посаду зеленим довбнем.
28.04.2026 00:12 Відповісти
"Водночас, для новоприбулих військовослужбовців мають бути визначені чіткі строки служби - орієнтовно 2-3 роки. Джерело: https://censor.net/ua/n4000128".
А для тих, хто з 2022 року воює!? Ау, Решетилова!
27.04.2026 13:22 Відповісти
В нас тиждень тому був скандал на всю країну з 14 бригадою ОМБр. Солдати на позиціях без провізії схудли так, наче вони в російському полоні побували. І про це дружини робили розголос роками. Всім було плювати. І це не в 1 бригаді таке. ВИ НАВІТЬ НЕ МОЖЕТЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВСІМ НЕОБХІДНИМ СОЛДАТ ЯКІ ВЖЕ ЗАРАЗ ВОЮЮТЬ. І ВИ ХОЧЕТЕ ЩЕ 1.4 МЛН. МОБІЛІЗУВАТИ?
27.04.2026 13:22 Відповісти
Дефачка просто живе в країні пукаючих рожевих поні де в них війни нема ніякої і тупо не розуміє що 1.6 мільйона забезпечити всім необхідним майже неможливо але вони не можуть це зрозуміти через свою тупість, синдром Данінга-Крюгера.
28.04.2026 00:14 Відповісти
ключеве: якщо...
27.04.2026 13:27 Відповісти
"резюмирует Решетилова"...
чомусь згадалась приказка - «Дурень думкою багатіє» - українське народне прислів'я, яке означає, що нерозумна або лінива людина часто живе ілюзіями, будуючи повітряні замки замість реальних дій.
27.04.2026 13:38 Відповісти
М'яснику сирському не хватає ще 1,6 млн. українців для повного екстазу, бо лаври іншого м'ясника не дають йому спокою.
27.04.2026 13:45 Відповісти
А якщо провести експропріацію награбованого. то можна 2-3 роки не брати кредити!
27.04.2026 13:58 Відповісти
Тобто в Україні залишилося всього 1,6 мільйони працездатного населення?
27.04.2026 14:00 Відповісти
Почни з Єрмака....та родичів
27.04.2026 14:49 Відповісти
А з якого дива вони приєднаються? 😁

Простота вирішення проблеми найвищого рівня - "станьте їжачками".
27.04.2026 14:57 Відповісти
Нашому теляті вовка б з'їсти або не кажи "Гоп" поки не перескочив.
27.04.2026 15:46 Відповісти
Баба хоче мілітаризоване суспільство. Для чого? І це омбудсманка.
27.04.2026 15:56 Відповісти
Баба хоче але оце опудало у вигляді обмудсменки не вистачає мізків щоб порахувати скільки коштує оці 1.6 мільйонів втримати🤦 навіть у Китаю близько два мільйони армія
27.04.2026 16:06 Відповісти
Щоб не було Бучі 2. Якщо у кожної бабусі буде по рушниці та зо 2 десятки дронів на горищі то й мобілізувати нікого не треба буде.
27.04.2026 16:57 Відповісти
27.04.2026 19:46 Відповісти
О це молодець! Знайшла рішення - мобілізувати ухилянтів (1,6 млн) і буде всім щастя! Тобто ротація (чи демобілізація?). Ну, а якщо їх не мобілізують, то і ротації (демобілізації?) не буде. Молодець - порішала! Можна розходитись
27.04.2026 17:10 Відповісти
можна згвалтувати і зашмагати батогом всю країну? А може, мотивувати людей справедливістю - не хапати і не лупцювати хворих людей, а мобілізувати силовиків, ментів, муніципальну охорону, хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна, молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, приватних охоронців, чи охороняти дупи важливіше і стояти під кожним деревом, офіцерів, яких мільйон, биків з тилових частин? А не рахувати міфічних ухилянтів, половина яких закордоном, половина непридатні, у решти поїхав дах від цькування і сидіння в 4 стінах, бо крайніми зробили обмежено придатних, тільки їх змушували величезними штрафами самим без повістки бігти до ТЦК. Чого причепились до хворих і обмежено придатних? Посадити міндичів, шефірів, шурму. крупу, припинити красти, не катувати людей і не прив'язувати до дерев на полігонах, і т.д., он новий відлік 2 тижні тому дивіться, не змушувати солдатів голодувати як зафіксовано в 14 бригаді, не рекетирувати як у 58-й і про це вже пишуть ЗМІ, люструвати суддів і прокурорів, скасувати спецпенсії і т.д. і т.п. Хіба так хто вигравав війни? І де стільки тюрем знайдете? Концтабори будете відкривати? Ото буде Європа сьогодні говорив із знайомим, каже, у нього в селі ТЦКшники схопили розумово відсталого хлопця, що і говорити толком не вміє, возили його навіщось, відлупцювали і викинули в сусідньому селі! Ведуть себе як покидьки. Останні. Навіщо вони це роблять? Просто покидьки, чи це диверсія, яка після цього про них буде слава?
Ще каже, бронювання зараз люди купують, по 20 тис. кожного місяця відстьогують і заброньовані. І це масово. Отаке бронювання, такий головний критерій!
27.04.2026 23:31 Відповісти
ТЦКшники - вбивці! Знов вбили людину!
https://www.youtube.com/watch?v=4QmLUy4QXfs

Сирського - до відповіді перед народом! Годі цькувати людей! Дикий он вже напряму стравлює людей, що видав
Тепер «ухилянти» зі стадії дрожащої тварі, яка сиділа вдома і боялась вийти в магазин, перейшли в стадію, коли їх почали згуртовувати в банди, - Дикий
От такі висловлювання, цькування теж цьому і сприяють і наближують громадянську війну, яку провокують ці покидьки, що самі не воюють.
27.04.2026 23:33 Відповісти
А держбанди кіднеперів і рекетирів - це зовсім не зацьковані ухилянти, а ТЦКшники з ментами і тітушками.

відчепіться від людей, як вони такі погані. Нащо тримаєте їх зачиненими як в концтаборі? Ця влада злодіїв продовжує красти, відкрито підтримує корупцію, відпускає міндичів з шефірами і шурмами, наказує хапати людей, катувати і відправляти у Скелю на вірну смерть нездатних воювати, поки не воює натовп тих, що давали присягу, вони не мають ніякого права так з нами чинити! Катувати, прив'язувати людей до дерев, бити шлангами в таборах, подивіться он хоча б новий відлік пару тижнів тому. Солдати голодають, он скандал з 14 бригадою, в 58 побори і рекет,взимку навіть грілки покрали, купа обморожень і амтуцій. То що ви від людей хочете - всі мають бути камікадзе і горіти бажанням стати рабами злочинців в погонах і при владі? Особливо нездатні воювати. Он в Миколаєві знову вбили людину. І в Дніпрі! Вбивці! Нехай ця влада горить к пеклі!
27.04.2026 23:36 Відповісти
А якже декілька років тому казали, що перемогти ми можемо тільки технологічно, що "маленька совкова армія не переможе велику совкову" і т.д.?
Куди це все різко поділось з приходом Сирського? Тепер всі розмови, тільки як нахапати більше м'яса, і переважно обмежено придатних, непридатних, хворих, беззахисних...
Час людожерства?

Смерть у частині й зниклі докази: родина кричить про спробу "поховати" справу
https://www.nikpravda.com.ua/smert-u-chastyni-j-znykli-dokazy-rodyna-krychyt-pro-sprobu-pohovaty-spravu/
ТЦКшники чавлять людей тачками.
https://www.youtube.com/watch?v=oOkfe5xOF9w
А по телеку цілими днями політологи віщають про жири в маслі і як всі хворі мають воювати. Кожні 10 хвилин різні, скільки тих політологів, чого вони не воюють, молоді здорові мужики! Може, самі хочуть, щоб їх отак відлупцювали і пограбували? Не завадило б!

Покидьки!
https://www.youtube.com/watch?v=uPkUujOnXyk
Вже відкрито говорять, що ТЦКшники завербовані росією.
https://www.facebook.com/reel/1491505669243838

Поки стояв на переході на Червоної Калини, за хвилину проїхало 3 ментівські патрулі! Отак їх мало. Коли хоча б частина буде відправлена на фронт? 90% заброньовані, а в містах всі 100

І т.д. Чого вони добиваються: Цього:

https://www.instagram.com/reel/DXj-6rbiB8r/
27.04.2026 23:39 Відповісти
Взагалі, росія також вимагає повернути територію НАТО до кордонів 1997 року. Тобто, потіснити військових та військові об'єкти Альянсу з тих місць, де вони були розташовані після 1997 року.
То ми одні маємо воювати за все НАТО? Щось тут не те, тільки мені здається?

"Поки Україна воює, Європа в безпеці": голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки в інтерв'ю DW
28.04.2026 00:03 Відповісти
"Проти чоловіків, які «у розшуку», поліція відкриватиме кримінальну справу. А також правоохоронці матимуть право затримувати їх та доставляти в ТЦК, - співрозмовники NV у Міноборони"

Це до 2 млн. людей і їхніх родичів будуть вламуватись у житло і крутити людей? І до чого це призведе? Почнуться пограбування з нашими силовиками і свавілля переміститься з вулиць у дома? Щось нема ніяких обшуків і затримань у міндичів, шурм, шефірів і .д. Тільки проти людей,які нічого не скоїли. Зовсім здуріли. Проти себе б відкрили, 140 тис. здорових лбів плюс муніципальна охорона, міська варта і т.д., хапають доходяг, зробили обмежено придатних, які не давали ніяких присяг, крайніми, поки не воюють силовики, молоді відставники, охоронці, бики з тилових частин, офіцери, мільйон офіцерів, більшість не воює бо може тільки командувати і т.д. хіба так хто вигравав війни, а хворих хапають, тягнуть, лупцюють, катують, збивають машинами, он відео на ютубі, танцюють на них як в Дніпрі, вимагають гроші і відправляють на смерть нездатних воювати
28.04.2026 00:15 Відповісти
Тобто втікачі від злодіїв, почнуть доїти не додоїних ?
28.04.2026 07:06 Відповісти
