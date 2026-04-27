Решетилова предлагает новый подход к мобилизации: если 1,6 млн уклонистов присоединятся к армии - можно ввести 2-3 года службы

В Украине вопрос демобилизации может рассматриваться при условии привлечения к службе тех граждан, которые в настоящее время уклоняются от мобилизации. В то же время для вновь прибывших военнослужащих должны быть определены четкие сроки службы - ориентировочно 2-3 года.

Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью УП, сообщает Цензор.НЕТ.

Нужны четкие сроки службы

"Определенность будет способствовать тому, что люди пойдут служить. Мы должны сказать, что проделали работу над ошибками и предлагаем прийти на 2-3 года. На мой взгляд, это было бы справедливо. Очень хорошо, если усилия президента приведут к стабилизации, паузе, и Украина получит справедливый мир. Но от этого никуда не денутся наши соседи, которые уже 400 лет пытаются нас завоевать. Поэтому в основе мобилизации должно быть стратегическое видение, что мы должны быть милитаризованным обществом, в котором каждый должен быть готов присоединиться к армии", - подчеркивает она.

Кризис в процессе мобилизации

По мнению Решетиловой, Украина сейчас переживает кризис в вопросе мобилизации.

Также существуют проблемы в коммуникации государства с обществом относительно потребностей обороны.

"Мы очень много говорим об ответственности государства и мало об ответственности той части общества, которая уклоняется от службы, сопротивляется военным и немного забыла, что 12 лет Украина находится в состоянии войны", - добавила омбудсмен.

Сейчас, по словам Решетиловой, мы ищем путь правильной коммуникации с той частью общества, которая самоустранилась от защиты государства.

"На мой взгляд, это дело не только полиции, Министерства обороны, командования Сухопутных войск. СМИ, общественный сектор должны помогать правильно выстроить эту коммуникацию".

1,6 миллиона человек могут пополнить ряды армии

Она также добавила, что, по подсчетам Минобороны, 1,6 миллиона человек - это те люди, которые могут сейчас пополнить ряды армии.

"Очевидно, что тогда могла бы происходить ротация", - резюмирует Решетилова.