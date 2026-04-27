Решетилова предлагает новый подход к мобилизации: если 1,6 млн уклонистов присоединятся к армии - можно ввести 2-3 года службы
В Украине вопрос демобилизации может рассматриваться при условии привлечения к службе тех граждан, которые в настоящее время уклоняются от мобилизации. В то же время для вновь прибывших военнослужащих должны быть определены четкие сроки службы - ориентировочно 2-3 года.
Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью УП, сообщает Цензор.НЕТ.
Нужны четкие сроки службы
"Определенность будет способствовать тому, что люди пойдут служить. Мы должны сказать, что проделали работу над ошибками и предлагаем прийти на 2-3 года. На мой взгляд, это было бы справедливо. Очень хорошо, если усилия президента приведут к стабилизации, паузе, и Украина получит справедливый мир. Но от этого никуда не денутся наши соседи, которые уже 400 лет пытаются нас завоевать. Поэтому в основе мобилизации должно быть стратегическое видение, что мы должны быть милитаризованным обществом, в котором каждый должен быть готов присоединиться к армии", - подчеркивает она.
Кризис в процессе мобилизации
По мнению Решетиловой, Украина сейчас переживает кризис в вопросе мобилизации.
Также существуют проблемы в коммуникации государства с обществом относительно потребностей обороны.
"Мы очень много говорим об ответственности государства и мало об ответственности той части общества, которая уклоняется от службы, сопротивляется военным и немного забыла, что 12 лет Украина находится в состоянии войны", - добавила омбудсмен.
Сейчас, по словам Решетиловой, мы ищем путь правильной коммуникации с той частью общества, которая самоустранилась от защиты государства.
"На мой взгляд, это дело не только полиции, Министерства обороны, командования Сухопутных войск. СМИ, общественный сектор должны помогать правильно выстроить эту коммуникацию".
1,6 миллиона человек могут пополнить ряды армии
Она также добавила, что, по подсчетам Минобороны, 1,6 миллиона человек - это те люди, которые могут сейчас пополнить ряды армии.
"Очевидно, что тогда могла бы происходить ротация", - резюмирует Решетилова.
Валерій Залужний, який з 2024 року обіймає посаду посла України у Великій Британії, не закінчував навчання (у сенсі здобуття військової освіти) у Великій Британії, проте є одним із двох українських офіцерів, які у 2014 році як найкращі випускники оперативно-стратегічного рівня підготовки Національного університету оборони України були нагороджені перехідним мечем королеви Великої Британії.
Звісно, що потрібна ротація, але можна було це організувати раніше, ніж на 5 році війни.
Нема віри цим "зеленим".
І так, так звані "студенти" 25+ та викладачі (всі без виключення) чоловічої статі, віськовозобов'язані жінки, всі хто закінчив всійськові кафедри, відставні пенсіонери МВС та ЗСУ. Мінімум декілька бригад набереться за 2-3 місяці!
Всі ж чудово розуміють, що будь-яке значне поповнення ЗСУ буде використане не для демобілізації тих, хто відслужив своє, а одразу піде відбивати спалені посадки і нікому не потрібні руїни у складі якоїсь Скелі. З відомим результатом у вигляді прапорів на кладовищах.
Ну а далі все по колу - людей нема, воювати нікому, у всьому винні ухилянти, вже б давно всіх демобілізували якби не вони...
А для тих, хто з 2022 року воює!? Ау, Решетилова!
чомусь згадалась приказка - «Дурень думкою багатіє» - українське народне прислів'я, яке означає, що нерозумна або лінива людина часто живе ілюзіями, будуючи повітряні замки замість реальних дій.
Простота вирішення проблеми найвищого рівня - "станьте їжачками".
Ще каже, бронювання зараз люди купують, по 20 тис. кожного місяця відстьогують і заброньовані. І це масово. Отаке бронювання, такий головний критерій!
Сирського - до відповіді перед народом! Годі цькувати людей! Дикий он вже напряму стравлює людей, що видав
Тепер «ухилянти» зі стадії дрожащої тварі, яка сиділа вдома і боялась вийти в магазин, перейшли в стадію, коли їх почали згуртовувати в банди, - Дикий
От такі висловлювання, цькування теж цьому і сприяють і наближують громадянську війну, яку провокують ці покидьки, що самі не воюють.
відчепіться від людей, як вони такі погані. Нащо тримаєте їх зачиненими як в концтаборі? Ця влада злодіїв продовжує красти, відкрито підтримує корупцію, відпускає міндичів з шефірами і шурмами, наказує хапати людей, катувати і відправляти у Скелю на вірну смерть нездатних воювати, поки не воює натовп тих, що давали присягу, вони не мають ніякого права так з нами чинити! Катувати, прив'язувати людей до дерев, бити шлангами в таборах, подивіться он хоча б новий відлік пару тижнів тому. Солдати голодають, он скандал з 14 бригадою, в 58 побори і рекет,взимку навіть грілки покрали, купа обморожень і амтуцій. То що ви від людей хочете - всі мають бути камікадзе і горіти бажанням стати рабами злочинців в погонах і при владі? Особливо нездатні воювати. Он в Миколаєві знову вбили людину. І в Дніпрі! Вбивці! Нехай ця влада горить к пеклі!
Куди це все різко поділось з приходом Сирського? Тепер всі розмови, тільки як нахапати більше м'яса, і переважно обмежено придатних, непридатних, хворих, беззахисних...
Час людожерства?
Смерть у частині й зниклі докази: родина кричить про спробу "поховати" справу
ТЦКшники чавлять людей тачками.
А по телеку цілими днями політологи віщають про жири в маслі і як всі хворі мають воювати. Кожні 10 хвилин різні, скільки тих політологів, чого вони не воюють, молоді здорові мужики! Може, самі хочуть, щоб їх отак відлупцювали і пограбували? Не завадило б!
Покидьки!
Вже відкрито говорять, що ТЦКшники завербовані росією.
Поки стояв на переході на Червоної Калини, за хвилину проїхало 3 ментівські патрулі! Отак їх мало. Коли хоча б частина буде відправлена на фронт? 90% заброньовані, а в містах всі 100
І т.д. Чого вони добиваються: Цього:
То ми одні маємо воювати за все НАТО? Щось тут не те, тільки мені здається?
"Поки Україна воює, Європа в безпеці": голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки в інтерв'ю DW
Це до 2 млн. людей і їхніх родичів будуть вламуватись у житло і крутити людей? І до чого це призведе? Почнуться пограбування з нашими силовиками і свавілля переміститься з вулиць у дома? Щось нема ніяких обшуків і затримань у міндичів, шурм, шефірів і .д. Тільки проти людей,які нічого не скоїли. Зовсім здуріли. Проти себе б відкрили, 140 тис. здорових лбів плюс муніципальна охорона, міська варта і т.д., хапають доходяг, зробили обмежено придатних, які не давали ніяких присяг, крайніми, поки не воюють силовики, молоді відставники, охоронці, бики з тилових частин, офіцери, мільйон офіцерів, більшість не воює бо може тільки командувати і т.д. хіба так хто вигравав війни, а хворих хапають, тягнуть, лупцюють, катують, збивають машинами, он відео на ютубі, танцюють на них як в Дніпрі, вимагають гроші і відправляють на смерть нездатних воювати