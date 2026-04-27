Решетилова предлагает новый подход к мобилизации: если 1,6 млн уклонистов присоединятся к армии - можно ввести 2-3 года службы

мобилизация с четким сроком

В Украине вопрос демобилизации может рассматриваться при условии привлечения к службе тех граждан, которые в настоящее время уклоняются от мобилизации. В то же время для вновь прибывших военнослужащих должны быть определены четкие сроки службы - ориентировочно 2-3 года.

Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью УП, сообщает Цензор.НЕТ.

Нужны четкие сроки службы

"Определенность будет способствовать тому, что люди пойдут служить. Мы должны сказать, что проделали работу над ошибками и предлагаем прийти на 2-3 года. На мой взгляд, это было бы справедливо. Очень хорошо, если усилия президента приведут к стабилизации, паузе, и Украина получит справедливый мир. Но от этого никуда не денутся наши соседи, которые уже 400 лет пытаются нас завоевать. Поэтому в основе мобилизации должно быть стратегическое видение, что мы должны быть милитаризованным обществом, в котором каждый должен быть готов присоединиться к армии", - подчеркивает она.

Кризис в процессе мобилизации

По мнению Решетиловой, Украина сейчас переживает кризис в вопросе мобилизации.

Также существуют проблемы в коммуникации государства с обществом относительно потребностей обороны.

"Мы очень много говорим об ответственности государства и мало об ответственности той части общества, которая уклоняется от службы, сопротивляется военным и немного забыла, что 12 лет Украина находится в состоянии войны", - добавила омбудсмен.

Сейчас, по словам Решетиловой, мы ищем путь правильной коммуникации с той частью общества, которая самоустранилась от защиты государства.

"На мой взгляд, это дело не только полиции, Министерства обороны, командования Сухопутных войск. СМИ, общественный сектор должны помогать правильно выстроить эту коммуникацию".

1,6 миллиона человек могут пополнить ряды армии

Она также добавила, что, по подсчетам Минобороны, 1,6 миллиона человек - это те люди, которые могут сейчас пополнить ряды армии.

"Очевидно, что тогда могла бы происходить ротация", - резюмирует Решетилова.

Топ комментарии
+29
Дєвочці треба обгрунтовувати свою зарплату. Дєвочка набрала штат таких самих дармоїдів в свій "офіс військового омбудсмана" і вигадує якісь тупі дослідження ні о чьом.
Дєвочка - звичайна журнахвойда, якій в "офісі простих рішень" підібрали непильну посаду.
До чого це?
В країні повно дійсно розумних, досвідчених людей. Людей, що мають якісь реальні рішення.
Але офіс простих рішень підбирає собі саме простих людей. Корабельних сосен.
27.04.2026 11:21 Ответить
+28
Є хороші пропозиції, є погані пропозиції, а є просто дурня яка сидить в голові абсолютно некомпетентного чиновника а-ля Решетилова.
27.04.2026 11:20 Ответить
+25
Та не хвилюйся ти так! Коли ресурс закінчиться тут є два варіанти! Або наша влада завезе українців з Бангладешу,Пакістану чи Індонезії,або з награбованим непосильною працею здрисне за кордон!
27.04.2026 11:19 Ответить
Страница 2 из 2
А хіба неочевидно що земразі зробили це навмисно, виїджають не тільки 18-22, а вже з 16 батьки вивозять хлопців щоб вберегти від зеленого геноциду
27.04.2026 11:59 Ответить
Якщо брати тільки всередині країни - то це сотні тисяч, а з врахуванням за межами країни - то це далеко вище за міліон так званого "оперативного резерву" в тилу. Натомість влада своїми діями через ТЦК проводила всі 4 роки не мобілізацію, а добре продуману диверсійну роботу, мобілізуючи кого попало на вулицях наших міст та сіл.
27.04.2026 11:41 Ответить
Якщо 1,6 млн ухилянтів приєднаються до війська - то наші війська були вже б під ростовом.
27.04.2026 11:48 Ответить
Якщо 1,6 млн ухилянтів приєднаються до війська - то наші цвинтарі були б в десять разів більшими. 95% уражень ворога відбувається дронами.
27.04.2026 12:05 Ответить
І ми цей момент профукали.Профукали ще тоді коли антисеміт Резніков сказав що МО не буде закупляти ,,весільні дрони,,.Тепер ці дрони не дають навіть голову з укриття висунути.А ми замість того щоб знищувати заводи виробництва дронів тільки вибиваємо шибки в вікнах заводів.Тому що Штілерман не є класичним інженером-ракетобудівником.Він є фізиком,тобто його парафія це прорахування траєкторії балістичної ракети відносно її маси.Це ж його слова що ракети це його ХОББІ.Це то саме коли б я сказав-Дайте мені мільярдний контракт на фрегат ,,Мазепа,, бо суднобудування це моє ХОББІ.А це є свідомий саботаж який прикривається пафосними відосиками потужного про наші ракети.Залужний ж сказав, що живою силою РФ не перемогти тільки технологічно(він мав на увазі якісною зброєю яка може знищити все ВПК і газову і нафтову енергетику в гіршому випадку до Уралу).Його звільнили,А ЦЕ ЗНАЧИТЬ ЩО ЙОГО СТРАТЕГІЯ ПЕРЕМОГИ НЕ ПІДХОДИТЬ КЕРІВНИЦТВУ УКРАЇНИ.Вони вибрали позмагатись з РФ в живій силі.Результат думаю буде відомий навіть далеким від військового планування.Ще й є інформація що влада закриває программу Сапсан і передає фінансування,інженерів і документацію на балістику Штілерману,а це знову роки проектувань і випробувань.А щоб дати час Штілерману-потрібно нагнати людей в окопи.А результат буде такий як з Фламінго-гарні відосики з стартових площадок і повне мовчання про попадання.В цьому і полягає робота агента Кремля Єрмака.Він ж не ходить в головному уборі з зіркою,просто достатньо приймати свідомо не правильні рішення.
27.04.2026 12:48 Ответить
Залужний - це такий самий совок, лише трохи менший за Сирського. Півроку тому в інтерв'ю Залужний сказав слово мобілізація - 4 рази, а слово дрони - 0 разів. Це говорить про його профнепридатність у війні дронів.
27.04.2026 12:51 Ответить
Посилання на інтервью де?Це раз,а два-Коли тебе питають журналісти про мобілізацію,то треба відповідати про добову норму калорій в ЗСУ?
27.04.2026 12:57 Ответить
Огляд від ШІ

Валерій Залужний, який з 2024 року обіймає посаду посла України у Великій Британії, не закінчував навчання (у сенсі здобуття військової освіти) у Великій Британії, проте є одним із двох українських офіцерів, які у 2014 році як найкращі випускники оперативно-стратегічного рівня підготовки Національного університету оборони України були нагороджені перехідним мечем королеви Великої Британії.
27.04.2026 12:59 Ответить
Або на кладовищі, совкових дегенералів і "Скелю" з командиром 14-ї ботгадти ніхто не відміняв!
27.04.2026 19:03 Ответить
А нахера один зелений бовдур випустив за кордон 18..22? Почнемо з цього, дідами 50+ багато не навоюєш,
27.04.2026 11:51 Ответить
Якщо в країні чоловіків 18-60 близько 10 млн, то чому війну мають тягнути близько трьох (ті хто служать/служили вже та 1,6 про які вона говорить)? Що буде робити решта 7 млн? Це та сама справедливість по зеленому?
27.04.2026 11:51 Ответить
Зусилля ЗЕленського мали бути з приходом до влади.Тепер його зусилля,обіцянки,відосики більше схожі на "пшик".Вони без ЗСУ не варті нічого,без суспільства,без волонтерів.Хай більше звертає уваги на те що б не крали,особливо з його оточення.
27.04.2026 11:53 Ответить
27.04.2026 11:54 Ответить
"Ми дуже багато говоримо про відповідальність держави" ---- що ти мелеш навіжена хвойда? Мафіозна ЗЕскотва перетворила країну на концтабір
27.04.2026 11:54 Ответить
А де гарантія, що це знову не нахрюк?
Звісно, що потрібна ротація, але можна було це організувати раніше, ніж на 5 році війни.
Нема віри цим "зеленим".
27.04.2026 11:56 Ответить
2-3 роки звучить як ракет тільки на 2-3 тижні.
27.04.2026 12:03 Ответить
Тільки не 400, в 900 років...
27.04.2026 12:08 Ответить
В Україні для цього людського ресурсу ще достатньо.
І так, так звані "студенти" 25+ та викладачі (всі без виключення) чоловічої статі, віськовозобов'язані жінки, всі хто закінчив всійськові кафедри, відставні пенсіонери МВС та ЗСУ. Мінімум декілька бригад набереться за 2-3 місяці!
27.04.2026 12:13 Ответить
света, ты хоть одного родила и отправила на фронт?
27.04.2026 12:57 Ответить
27.04.2026 19:38 Ответить
Добре, але тоді українські будівельні фірми повинні заповнити українські жінки, а не мігранти з Пакистану і Бангладеш.І не тільки будівельні, а і металургійні комбінати,електрокомпанії,газові компанії.Якщо вже нема рівності прав в примусовій мобілізації,то вже хай буде рівноправ'я в рівності праці.А не рівність праці в заповненні всіх посад жінками в податковій,судах,прокуратурі,школах.
27.04.2026 12:24 Ответить
Жінкам дали змогу опанувати чоловічі професії. Запустили наприклад курси для машиністів метро. За весь час машиністкою стала лише 1 жінка. Їм пропонують вони не хочуть.
27.04.2026 13:28 Ответить
ти що! на святе замахнувся: святе право жінок прилаштуватись до багатого прутня.
27.04.2026 19:39 Ответить
Платить надо людям 20 штук Евро в месяц ,минимум 20 а лучше 30 и тогда многие к армии присоединятся а пока ворьё при власти будет рассказывать как надо родину любить и защищать то что они натырили, вряд-ли найдётся много желающих своей жизнью рисковать.
27.04.2026 12:29 Ответить
Ви б мали значно більше якщо б не кошмарили людей зі своїми людоловами та некомпетентним лікарями з влк, а так 90 відсотків бусифікованих або відкупились або пішли в сзч
27.04.2026 12:30 Ответить
Скасування броні тим хто не задіяний на виробництві саме для ЗСУ, і тих кого неможливо замінити, "бородаті" студенти, "економічно" броньовані ......
27.04.2026 12:54 Ответить
К сожалению, за небольшими исключениями, вся власть в Украине - заповедник редкостных долбодятлов (хотя на свой карман работать им это никак не мешает)
27.04.2026 12:58 Ответить
Я скажу простіше "из грязи в князи" оце зелене шобло апріорі не повинне бути при владі, максимум в районному театрі працювати гардеробниками і прибиральниками.
27.04.2026 16:04 Ответить
Чергова брехня для споживачів зе-марафону і інших одноклітинних організмів.

Всі ж чудово розуміють, що будь-яке значне поповнення ЗСУ буде використане не для демобілізації тих, хто відслужив своє, а одразу піде відбивати спалені посадки і нікому не потрібні руїни у складі якоїсь Скелі. З відомим результатом у вигляді прапорів на кладовищах.

Ну а далі все по колу - людей нема, воювати нікому, у всьому винні ухилянти, вже б давно всіх демобілізували якби не вони...
27.04.2026 13:08 Ответить
Український генерал - як це тіло бачить мобілізованих українців в бою - це просто під.....р совковий - https://www.youtube.com/watch?v=3NsYjGUf1NY
27.04.2026 13:09 Ответить
В Україні практично всі совкові генерали хочуть багато української крові. Самі паскуди більше тридцяти років обкрадали ЗСУ, а зараз це падло каже щоб українці йшли в окопи без зброї захищати статки міліардерів аметових, порошенків, зеленських, герег та тисячі інших злодіїв.
27.04.2026 13:49 Ответить
І у голові цього свавілля поставили потомствєнного кацапа сирка! В народу повинні з'явитися вже деякі питання про призначення на цю посаду зеленим довбнем.
28.04.2026 00:12 Ответить
"Водночас, для новоприбулих військовослужбовців мають бути визначені чіткі строки служби - орієнтовно 2-3 роки. Джерело: https://censor.net/ua/n4000128".
А для тих, хто з 2022 року воює!? Ау, Решетилова!
27.04.2026 13:22 Ответить
В нас тиждень тому був скандал на всю країну з 14 бригадою ОМБр. Солдати на позиціях без провізії схудли так, наче вони в російському полоні побували. І про це дружини робили розголос роками. Всім було плювати. І це не в 1 бригаді таке. ВИ НАВІТЬ НЕ МОЖЕТЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВСІМ НЕОБХІДНИМ СОЛДАТ ЯКІ ВЖЕ ЗАРАЗ ВОЮЮТЬ. І ВИ ХОЧЕТЕ ЩЕ 1.4 МЛН. МОБІЛІЗУВАТИ?
27.04.2026 13:22 Ответить
Дефачка просто живе в країні пукаючих рожевих поні де в них війни нема ніякої і тупо не розуміє що 1.6 мільйона забезпечити всім необхідним майже неможливо але вони не можуть це зрозуміти через свою тупість, синдром Данінга-Крюгера.
28.04.2026 00:14 Ответить
ключеве: якщо...
27.04.2026 13:27 Ответить
"резюмирует Решетилова"...
чомусь згадалась приказка - «Дурень думкою багатіє» - українське народне прислів'я, яке означає, що нерозумна або лінива людина часто живе ілюзіями, будуючи повітряні замки замість реальних дій.
27.04.2026 13:38 Ответить
М'яснику сирському не хватає ще 1,6 млн. українців для повного екстазу, бо лаври іншого м'ясника не дають йому спокою.
27.04.2026 13:45 Ответить
А якщо провести експропріацію награбованого. то можна 2-3 роки не брати кредити!
27.04.2026 13:58 Ответить
Тобто в Україні залишилося всього 1,6 мільйони працездатного населення?
27.04.2026 14:00 Ответить
Почни з Єрмака....та родичів
27.04.2026 14:49 Ответить
А з якого дива вони приєднаються? 😁

Простота вирішення проблеми найвищого рівня - "станьте їжачками".
27.04.2026 14:57 Ответить
Нашому теляті вовка б з'їсти або не кажи "Гоп" поки не перескочив.
27.04.2026 15:46 Ответить
Баба хоче мілітаризоване суспільство. Для чого? І це омбудсманка.
27.04.2026 15:56 Ответить
Баба хоче але оце опудало у вигляді обмудсменки не вистачає мізків щоб порахувати скільки коштує оці 1.6 мільйонів втримати🤦 навіть у Китаю близько два мільйони армія
27.04.2026 16:06 Ответить
Щоб не було Бучі 2. Якщо у кожної бабусі буде по рушниці та зо 2 десятки дронів на горищі то й мобілізувати нікого не треба буде.
27.04.2026 16:57 Ответить
27.04.2026 19:46 Ответить
О це молодець! Знайшла рішення - мобілізувати ухилянтів (1,6 млн) і буде всім щастя! Тобто ротація (чи демобілізація?). Ну, а якщо їх не мобілізують, то і ротації (демобілізації?) не буде. Молодець - порішала! Можна розходитись
27.04.2026 17:10 Ответить
можна згвалтувати і зашмагати батогом всю країну? А може, мотивувати людей справедливістю - не хапати і не лупцювати хворих людей, а мобілізувати силовиків, ментів, муніципальну охорону, хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна, молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, приватних охоронців, чи охороняти дупи важливіше і стояти під кожним деревом, офіцерів, яких мільйон, биків з тилових частин? А не рахувати міфічних ухилянтів, половина яких закордоном, половина непридатні, у решти поїхав дах від цькування і сидіння в 4 стінах, бо крайніми зробили обмежено придатних, тільки їх змушували величезними штрафами самим без повістки бігти до ТЦК. Чого причепились до хворих і обмежено придатних? Посадити міндичів, шефірів, шурму. крупу, припинити красти, не катувати людей і не прив'язувати до дерев на полігонах, і т.д., он новий відлік 2 тижні тому дивіться, не змушувати солдатів голодувати як зафіксовано в 14 бригаді, не рекетирувати як у 58-й і про це вже пишуть ЗМІ, люструвати суддів і прокурорів, скасувати спецпенсії і т.д. і т.п. Хіба так хто вигравав війни? І де стільки тюрем знайдете? Концтабори будете відкривати? Ото буде Європа сьогодні говорив із знайомим, каже, у нього в селі ТЦКшники схопили розумово відсталого хлопця, що і говорити толком не вміє, возили його навіщось, відлупцювали і викинули в сусідньому селі! Ведуть себе як покидьки. Останні. Навіщо вони це роблять? Просто покидьки, чи це диверсія, яка після цього про них буде слава?
Ще каже, бронювання зараз люди купують, по 20 тис. кожного місяця відстьогують і заброньовані. І це масово. Отаке бронювання, такий головний критерій!
27.04.2026 23:31 Ответить
ТЦКшники - вбивці! Знов вбили людину!
https://www.youtube.com/watch?v=4QmLUy4QXfs

Сирського - до відповіді перед народом! Годі цькувати людей! Дикий он вже напряму стравлює людей, що видав
Тепер «ухилянти» зі стадії дрожащої тварі, яка сиділа вдома і боялась вийти в магазин, перейшли в стадію, коли їх почали згуртовувати в банди, - Дикий
От такі висловлювання, цькування теж цьому і сприяють і наближують громадянську війну, яку провокують ці покидьки, що самі не воюють.
27.04.2026 23:33 Ответить
А держбанди кіднеперів і рекетирів - це зовсім не зацьковані ухилянти, а ТЦКшники з ментами і тітушками.

відчепіться від людей, як вони такі погані. Нащо тримаєте їх зачиненими як в концтаборі? Ця влада злодіїв продовжує красти, відкрито підтримує корупцію, відпускає міндичів з шефірами і шурмами, наказує хапати людей, катувати і відправляти у Скелю на вірну смерть нездатних воювати, поки не воює натовп тих, що давали присягу, вони не мають ніякого права так з нами чинити! Катувати, прив'язувати людей до дерев, бити шлангами в таборах, подивіться он хоча б новий відлік пару тижнів тому. Солдати голодають, он скандал з 14 бригадою, в 58 побори і рекет,взимку навіть грілки покрали, купа обморожень і амтуцій. То що ви від людей хочете - всі мають бути камікадзе і горіти бажанням стати рабами злочинців в погонах і при владі? Особливо нездатні воювати. Он в Миколаєві знову вбили людину. І в Дніпрі! Вбивці! Нехай ця влада горить к пеклі!
27.04.2026 23:36 Ответить
А якже декілька років тому казали, що перемогти ми можемо тільки технологічно, що "маленька совкова армія не переможе велику совкову" і т.д.?
Куди це все різко поділось з приходом Сирського? Тепер всі розмови, тільки як нахапати більше м'яса, і переважно обмежено придатних, непридатних, хворих, беззахисних...
Час людожерства?

Смерть у частині й зниклі докази: родина кричить про спробу "поховати" справу
https://www.nikpravda.com.ua/smert-u-chastyni-j-znykli-dokazy-rodyna-krychyt-pro-sprobu-pohovaty-spravu/
ТЦКшники чавлять людей тачками.
https://www.youtube.com/watch?v=oOkfe5xOF9w
А по телеку цілими днями політологи віщають про жири в маслі і як всі хворі мають воювати. Кожні 10 хвилин різні, скільки тих політологів, чого вони не воюють, молоді здорові мужики! Може, самі хочуть, щоб їх отак відлупцювали і пограбували? Не завадило б!

Покидьки!
https://www.youtube.com/watch?v=uPkUujOnXyk
Вже відкрито говорять, що ТЦКшники завербовані росією.
https://www.facebook.com/reel/1491505669243838

Поки стояв на переході на Червоної Калини, за хвилину проїхало 3 ментівські патрулі! Отак їх мало. Коли хоча б частина буде відправлена на фронт? 90% заброньовані, а в містах всі 100

І т.д. Чого вони добиваються: Цього:

https://www.instagram.com/reel/DXj-6rbiB8r/
27.04.2026 23:39 Ответить
Взагалі, росія також вимагає повернути територію НАТО до кордонів 1997 року. Тобто, потіснити військових та військові об'єкти Альянсу з тих місць, де вони були розташовані після 1997 року.
То ми одні маємо воювати за все НАТО? Щось тут не те, тільки мені здається?

"Поки Україна воює, Європа в безпеці": голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки в інтерв'ю DW
28.04.2026 00:03 Ответить
"Проти чоловіків, які «у розшуку», поліція відкриватиме кримінальну справу. А також правоохоронці матимуть право затримувати їх та доставляти в ТЦК, - співрозмовники NV у Міноборони"

Це до 2 млн. людей і їхніх родичів будуть вламуватись у житло і крутити людей? І до чого це призведе? Почнуться пограбування з нашими силовиками і свавілля переміститься з вулиць у дома? Щось нема ніяких обшуків і затримань у міндичів, шурм, шефірів і .д. Тільки проти людей,які нічого не скоїли. Зовсім здуріли. Проти себе б відкрили, 140 тис. здорових лбів плюс муніципальна охорона, міська варта і т.д., хапають доходяг, зробили обмежено придатних, які не давали ніяких присяг, крайніми, поки не воюють силовики, молоді відставники, охоронці, бики з тилових частин, офіцери, мільйон офіцерів, більшість не воює бо може тільки командувати і т.д. хіба так хто вигравав війни, а хворих хапають, тягнуть, лупцюють, катують, збивають машинами, он відео на ютубі, танцюють на них як в Дніпрі, вимагають гроші і відправляють на смерть нездатних воювати
28.04.2026 00:15 Ответить
