Затримано псевдогенерала, який вимагав $15 тис. за "вирішення" питань із ВЛК. ФОТОрепортаж

У Києві Нацполіція затримала "генерала", який вимагав 15 тисяч доларів із військовослужбовця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Обіцяв "вирішити" питання з ВЛК

Як зазначається, за винагороду зловмисник обіцяв "вирішити" питання з проходженням ВЛК, оформленням непридатності та переправленням чоловіка за кордон. Розповідав, що є керівником внутрішньої безпеки громадської організації, тому може домовитися з хорошим знайомими серед військовослужбовців ТЦК та Держприкордонної служби. Фігуранта затримали "на гарячому".

Незаконну оборудку столичного мешканця викрили слідчі Шевченківського управління поліції Києва та оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Ціна питання

Як з’ясувалося, зловмисник спробував спіймати на гачок військовослужбовця, запропонувавши широкий спектр своїх "послуг". Він обіцяв "вирішити" питання з проходженням військово-лікарської комісії та швидко зняти чоловіка з військового обліку, оформивши непридатність. Після чого, мав посприяти в його безперешкодному виїзді за кордон. А щоб "клієнти" могли вільно переміщатися вулицями міста, видавав фейкові посвідчення члена громадської організації. За такий сервіс просив 15 тисяч доларів.

"Для авторитетності представлявся генерал-майором, а щоб не виникало зайвих питань навіть демонстрував власні фото у форменому одязі та посвідчення члена громадської організації, де нібито обіймав посаду керівника внутрішньої безпеки. Також розповідав, що через такий статус він має неабияких знайомих серед працівників ТЦК, Держприкордонної служби та інших військових формувань. Саме нібито через них він і мав вирішити всі питання "клієнта", - пояснили у Нацполіції.

Затримання

Задокументувавши незаконну діяльність генерала-самозванця, поліцейські затримали його відразу після отримання частини обумовленої суми - 10 тисяч доларів.

За результатами проведених обшуків у фігуранта було виявлено та вилучено фотокопії та оригінали бланків повісток, заяви на вступ до громадської організації, чорнові записи, грошові кошти, документи на військовозобов’язаних та інші докази злочинної діяльності.

Слідчі поліції вже повідомили ділку про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

