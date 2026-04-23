40 обшуків, 2 млн грн готівки та фіктивні довідки: на Вінниччині викрито лікарів на оформленні "непридатності" до служби. ФОТОрепортаж

Викрито схеми, через які військовозобов’язаним оформлювали фіктивну "непридатність" до служби. Йдеться про лікарів, які за гроші готували потрібні медичні документи, висновки комісій та діагнози.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, у межах розслідування проведено понад 40 обшуків за фактами злочинних дій службових осіб системи охорони здоров’я (ЕКОПФО, ВЛК, ЛКК). Вилучено понад 2 млн грн готівки в різних валютах, медичну документацію та цифрові носії з даними, які можуть підтверджувати незаконну діяльність.

Підозрювані

Наразі про підозру повідомлено трьом особам.

завідувачу хірургічного відділення комунальної лікарні у Вінницькому районі, який за $1000 неправомірної вигоди оформляв пацієнту медичні документи, необхідні для отримання фіктивної групи інвалідності;

ортопеду-травматологу тієї ж лікарні, який прооперував чоловікові здорову руку, щоб той отримав обґрунтовану відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації;

директору центру первинної медико-санітарної допомоги у Гайсинському районі, який за 16 тис. грн надав трьом пацієнтам фальшиві висновки про те, що вони мають функціональні порушення організму і потребують постійного стороннього догляду.

Що інкримінують

Повідомляється, що залежно від вчиненого кримінального правопорушення лікарям інкриміновано:

ч. 3 ст. 368 ККУ – одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення нею дій в інтересах третьої особи, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди;

ч. 1 ст. 114-1 КК – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Також встановлюються інші причетні до злочинної діяльності особи.

Перевіряються факти набуття лікарями необґрунтованих активів, їхня легалізація та недостовірне декларування.

Підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.



