20 000 доларів за "діагноз": на Київщині викрито схему впливу на лікарів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито подружжя, яке організувало схему одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення службових осіб медзакладів.

За даними слідства, на початку березня 2026 року вони допомогли оформити фіктивне стаціонарне лікування та отримати неіснуючий діагноз, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

До схеми були залучені працівники двох медичних закладів і лікарі, коло яких наразі встановлюється.

Свої послуги вони оцінили у 20$ тисяч. Правоохоронці задокументували дві передачі коштів на 8$ тисяч. Під час отримання останньої частини подружжя затримали.

Наразі обом повідомлено про підозру. Жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, чоловіку - домашній арешт. Прокурори не погоджуються з таким рішенням щодо чоловіка та готують апеляційну скаргу.







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