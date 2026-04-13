20 000 долларов за "диагноз": в Киевской области раскрыта схема давления на врачей. ВИДЕО+ФОТО
Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры разоблачена супружеская пара, организовавшая схему получения неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц медицинских учреждений.
По данным следствия, в начале марта 2026 года они помогли оформить фиктивное стационарное лечение и получить несуществующий диагноз, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
К схеме были привлечены сотрудники двух медицинских учреждений и врачи, круг которых в настоящее время устанавливается.
Свои услуги они оценили в 20 тысяч долларов. Правоохранители зафиксировали две передачи средств на сумму 8 тысяч долларов. Во время получения последней части супруги были задержаны.
В настоящее время обоим сообщено о подозрении. Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, мужчине - домашний арест. Прокуроры не согласны с таким решением в отношении мужчины и готовят апелляционную жалобу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль