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20 000 долларов за "диагноз": в Киевской области раскрыта схема давления на врачей. ВИДЕО+ФОТО

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры разоблачена супружеская пара, организовавшая схему получения неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц медицинских учреждений.

По данным следствия, в начале марта 2026 года они помогли оформить фиктивное стационарное лечение и получить несуществующий диагноз, передает Цензор.НЕТ.

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К схеме были привлечены сотрудники двух медицинских учреждений и врачи, круг которых в настоящее время устанавливается.

Свои услуги они оценили в 20 тысяч долларов. Правоохранители зафиксировали две передачи средств на сумму 8 тысяч долларов. Во время получения последней части супруги были задержаны.

В настоящее время обоим сообщено о подозрении. Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, мужчине - домашний арест. Прокуроры не согласны с таким решением в отношении мужчины и готовят апелляционную жалобу.

прокуроры
прокуроры
прокуроры

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Автор: 

больница (1460) Киевская область (4753) суд (24773) врачи (1494) влияние (44) Офис Генпрокурора (3211)
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