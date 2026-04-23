40 обысков, 2 млн грн наличными и фиктивные справки: в Винницкой области разоблачены врачи, оформлявшие "непригодность" к службе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Раскрыты схемы, с помощью которых военнообязанным оформляли фиктивную "непригодность" к службе. Речь идет о врачах, которые за деньги готовили необходимые медицинские документы, заключения комиссий и диагнозы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, в рамках расследования проведено более 40 обысков по фактам преступных действий должностных лиц системы здравоохранения (ЭКОПФО, ВЛК, ЛКК). Изъято более 2 млн грн наличными в различных валютах, медицинская документация и цифровые носители с данными, которые могут подтвердить незаконную деятельность.

Подозреваемые

На данный момент о подозрении сообщено трем лицам.

заведующему хирургическим отделением коммунальной больницы в Винницком районе, который за $1000 неправомерной выгоды оформлял пациенту медицинские документы, необходимые для получения фиктивной группы инвалидности;

ортопеду-травматологу той же больницы, который прооперировал мужчине здоровую руку, чтобы тот получил обоснованную отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации;

директору центра первичной медико-санитарной помощи в Гайсинском районе, который за 16 тыс. грн предоставил трем пациентам фальшивые заключения о том, что у них имеются функциональные нарушения организма и они нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Что инкриминируют

Сообщается, что в зависимости от совершенного уголовного правонарушения врачам инкриминируется:

ч. 3 ст. 368 УК – получение должностным лицом неправомерной выгоды за совершение им действий в интересах третьего лица, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды;

ч. 1 ст. 114-1 УК – препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.

Также устанавливаются другие лица, причастные к преступной деятельности.

Проверяются факты приобретения врачами необоснованных активов, их легализация и недостоверное декларирование.

Подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.



