40 обысков, 2 млн грн наличными и фиктивные справки: в Винницкой области разоблачены врачи, оформлявшие "непригодность" к службе. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раскрыты схемы, с помощью которых военнообязанным оформляли фиктивную "непригодность" к службе. Речь идет о врачах, которые за деньги готовили необходимые медицинские документы, заключения комиссий и диагнозы.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в рамках расследования проведено более 40 обысков по фактам преступных действий должностных лиц системы здравоохранения (ЭКОПФО, ВЛК, ЛКК). Изъято более 2 млн грн наличными в различных валютах, медицинская документация и цифровые носители с данными, которые могут подтвердить незаконную деятельность.
Подозреваемые
На данный момент о подозрении сообщено трем лицам.
- заведующему хирургическим отделением коммунальной больницы в Винницком районе, который за $1000 неправомерной выгоды оформлял пациенту медицинские документы, необходимые для получения фиктивной группы инвалидности;
- ортопеду-травматологу той же больницы, который прооперировал мужчине здоровую руку, чтобы тот получил обоснованную отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации;
- директору центра первичной медико-санитарной помощи в Гайсинском районе, который за 16 тыс. грн предоставил трем пациентам фальшивые заключения о том, что у них имеются функциональные нарушения организма и они нуждаются в постоянном постороннем уходе.
Что инкриминируют
Сообщается, что в зависимости от совершенного уголовного правонарушения врачам инкриминируется:
- ч. 3 ст. 368 УК – получение должностным лицом неправомерной выгоды за совершение им действий в интересах третьего лица, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды;
- ч. 1 ст. 114-1 УК – препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.
Также устанавливаются другие лица, причастные к преступной деятельности.
Проверяются факты приобретения врачами необоснованных активов, их легализация и недостоверное декларирование.
Подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
