Задержан псевдогенерал, который вымогал $15 тыс. за "решение" вопросов с ВВК. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве Нацполиция задержала "генерала", который вымогал 15 тысяч долларов у военнослужащего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Обещал "решить" вопрос с ВВК

Как отмечается, за вознаграждение злоумышленник обещал "решить" вопрос с прохождением ВВК, оформлением негодности и переправкой мужчины за границу. Рассказывал, что является руководителем внутренней безопасности общественной организации, поэтому может договориться со своими хорошими знакомыми среди военнослужащих ТЦК и Госпогранслужбы. Фигуранта задержали "на горячем".

Незаконную сделку жителя столицы раскрыли следователи Шевченковского управления полиции Киева и оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Цена вопроса

Как выяснилось, злоумышленник попытался заманить в ловушку военнослужащего, предложив широкий спектр своих "услуг". Он обещал "решить" вопрос с прохождением военно-врачебной комиссии и быстро снять мужчину с воинского учета, оформив негодность. После чего должен был содействовать его беспрепятственному выезду за границу. А чтобы "клиенты" могли свободно передвигаться по улицам города, выдавал поддельные удостоверения члена общественной организации. За такой сервис просил 15 тысяч долларов.

"Для авторитетности представлялся генерал-майором, а чтобы не возникало лишних вопросов, даже демонстрировал собственные фото в форменной одежде и удостоверение члена общественной организации, где якобы занимал должность руководителя внутренней безопасности. Также рассказывал, что благодаря такому статусу у него есть влиятельные знакомые среди сотрудников ТЦК, Госпогранслужбы и других военных формирований. Именно якобы через них он и должен был решить все вопросы "клиента", - пояснили в Нацполиции.

задержание псевдогенерала
задержание псевдогенерала
задержание псевдогенерала
задержание псевдогенерала
задержание псевдогенерала
задержание псевдогенерала

Задержание

  • Задокументировав незаконную деятельность генерала-самозванца, полицейские задержали его сразу после получения части оговоренной суммы - 10 тысяч долларов.
  • По результатам проведенных обысков у фигуранта были обнаружены и изъяты фотокопии и оригиналы бланков повесток, заявления о вступлении в общественную организацию, черновые записи, денежные средства, документы на военнообязанных и другие доказательства преступной деятельности.
  • Следователи полиции уже сообщили дельцу о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

+6
Створював конкуренцію справжнім генералам?
28.04.2026 13:54 Ответить
+5
Пузо генеральське,що потрібно.
28.04.2026 13:59 Ответить
+4
Цих генералів вже як гівна, куплені посади тільки так
28.04.2026 13:53 Ответить
Скрутили цілого генерала? - нігуя собі
28.04.2026 13:50 Ответить
Тримайте мене четверо, ледве впоралися з хряком.
28.04.2026 14:44 Ответить
У 90 роках цих генералів плодили громадські організації, типу козацтва. Форму шили як у чинних генералів, тільки шеврон і видавав відмінність. Звання від полковника до генерал-полковника продавали чи дарували потрібним людям.
28.04.2026 14:44 Ответить
Цих генералів вже як гівна, куплені посади тільки так
28.04.2026 13:53 Ответить
Створював конкуренцію справжнім генералам?
28.04.2026 13:54 Ответить
Генералів люд повинен знати в обличчя.
28.04.2026 13:57 Ответить
Пузо генеральське,що потрібно.
28.04.2026 13:59 Ответить
Може нарколигам яких заарештували цього "генерала" віддати?🤔
28.04.2026 14:04 Ответить
обличча заблюрено щоб завтра його не впізнали на вулиці?
28.04.2026 14:22 Ответить
Так, поділиться хабарями і вже "чесна людина".
28.04.2026 15:18 Ответить
Навіщо печатати фото, якщо однаково все розмиваєте. Также враження, що, а раптом відкупиться
28.04.2026 14:27 Ответить
Тю, та це відразу було зрозуміло, бо якби був би не псевдогенерал, сума була б у рази більша
28.04.2026 15:17 Ответить
Тю ти! Я вже подумав, що Буданова впіймали на гарячому! )))
28.04.2026 15:52 Ответить
 
 