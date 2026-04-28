Задержан псевдогенерал, который вымогал $15 тыс. за "решение" вопросов с ВВК. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве Нацполиция задержала "генерала", который вымогал 15 тысяч долларов у военнослужащего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Обещал "решить" вопрос с ВВК
Как отмечается, за вознаграждение злоумышленник обещал "решить" вопрос с прохождением ВВК, оформлением негодности и переправкой мужчины за границу. Рассказывал, что является руководителем внутренней безопасности общественной организации, поэтому может договориться со своими хорошими знакомыми среди военнослужащих ТЦК и Госпогранслужбы. Фигуранта задержали "на горячем".
Незаконную сделку жителя столицы раскрыли следователи Шевченковского управления полиции Киева и оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
Цена вопроса
Как выяснилось, злоумышленник попытался заманить в ловушку военнослужащего, предложив широкий спектр своих "услуг". Он обещал "решить" вопрос с прохождением военно-врачебной комиссии и быстро снять мужчину с воинского учета, оформив негодность. После чего должен был содействовать его беспрепятственному выезду за границу. А чтобы "клиенты" могли свободно передвигаться по улицам города, выдавал поддельные удостоверения члена общественной организации. За такой сервис просил 15 тысяч долларов.
"Для авторитетности представлялся генерал-майором, а чтобы не возникало лишних вопросов, даже демонстрировал собственные фото в форменной одежде и удостоверение члена общественной организации, где якобы занимал должность руководителя внутренней безопасности. Также рассказывал, что благодаря такому статусу у него есть влиятельные знакомые среди сотрудников ТЦК, Госпогранслужбы и других военных формирований. Именно якобы через них он и должен был решить все вопросы "клиента", - пояснили в Нацполиции.
Задержание
- Задокументировав незаконную деятельность генерала-самозванца, полицейские задержали его сразу после получения части оговоренной суммы - 10 тысяч долларов.
- По результатам проведенных обысков у фигуранта были обнаружены и изъяты фотокопии и оригиналы бланков повесток, заявления о вступлении в общественную организацию, черновые записи, денежные средства, документы на военнообязанных и другие доказательства преступной деятельности.
- Следователи полиции уже сообщили дельцу о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
