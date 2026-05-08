1 110 27

СБУ та Нацполіція викрили ще 7 "ухилянтських схем" і затримали організаторів оборудок. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція заблокували сім нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок у різних регіонах України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба СБУ.

Подробиці

За суми від 2,5 до 13 тисяч євро ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або сприяли втечі за кордон поза пунктами пропуску.

Чернівецька та Тернопільська області: викрито трьох ділків, які підробляли важкі діагнози та займалися "трансферами" ухилянтів. Організатором виявився житель Буковини, який залучив до схеми лікарку-фтизіатра (для підробки висновків) та рієлторку з Тернополя (як посередницю).

Кіровоградщина: підозру отримав підприємець, який створив фейковий коледж для "бронювання" клієнтів під виглядом викладачів та студентів. За матеріалами СБУ, діяльність фіктивного вишу заблоковано, а відстрочки 30 особам скасовано.

Закарпаття: правоохоронці викрили двох ділків, які вписували ухилянтів у систему як водіїв міжнародних вантажів. Також затримано жителя Івано-Франківщини, який переправляв чоловіків до кордону через річку Тиса.

Одеська область: один із фігурантів шукав "клієнтів" через інтернет, пропонуючи маршрути втечі поза пунктами пропуску. Іншого ділка затримали "на гарячому" під час транспортування чергового ухилянта до прикордоння.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);

  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через кордон);

  • ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

З "ухилянтами" так завзято боряться всі структури. Так би з кротами та агентами кремля. Я вже мовчу про сліпоту цих організацій перед лютим 2022.
08.05.2026 14:40
Тобто, ви боритесь з наслідком, а не з причиною. Успіхів (ні).
08.05.2026 15:18
Саме головне в діяльності подібних структур - знання таблички ділення. Якщо вчасно не віддавати долю наверх зеленим мародерам, покарання буде невідворотнім
08.05.2026 14:53
То залишити ухилесів у спокую? Може ще й їх і нагороджувати ? А хлопці у війську хай воюють роками без ротації..
08.05.2026 19:29
Ні, я просто кажу, точніше роздумую який ресурс кинутий на боротьбу з ухилянтами. Але тряхнути пару казнокрадів можна не одного ухилянта перекрити грошима та рекрутингом. Скільки часу проживе і протримає фронт пійманий 50 + річний дід? Чи астмитик? Та ніскільки до першого бою. Так що я вважаю що то не стратегія перемоги людьми як на передовій так і наловленими затика дірки.
08.05.2026 19:36
Ви дійсно вірите в те,що рекрутинг зможе виманити з під смердячих спідниць ухилянтів? Ну це вже зовсім наївно...
08.05.2026 19:42
А ви дійсно вірете, що піймана людина буде воювати чи любитиме Батьківщину? Чи вам все одно загине хто чи ні? А взагалі роботу щодо мобілізації потрібно координально міняти. Наприклад шото за фігня як економічне бронювання чи багатодітні? Чому хтось захищає чужих дітей, чому умовний діабетик придатний ( у нього одна дитина) а багатодітний татусь відвідує качалку? Я вже не кажу про рівність між можновладцями та звичайними людьми. Вам не здається що від обмежено придатного більше толку в тилу на заводі ніж коли його тушкою перекривають здорового бугая.
08.05.2026 19:54
Все діло в тому ,що сцикуні навіть на заводи йти не хочуть!А головне тут- чого ця людина (якщо вона людина..) впіймана?? Як її виховували,що вона НЕ бажає захищати свою країну ,своїх близьких,своє майно від ворога?
Чому вона без всякого примусу не може дійти і оновити свої облікові данні? Мені здається ,що це вас особисто торкається..
08.05.2026 21:59
Абсолютно не мене))) просто мені шкода коли хтось розпоряджатися людськими життями. Як то кажуть на віку як на довгій ниві. Бережіть себе.
08.05.2026 22:04
І чомусь ви знову зациклилися на мантрі про "перший бій"..Для отих "50+ дідів" повно інших вакансій..Ми в рембат насилу знайшли слюсарів ,сварного,будівельника (але потрібні -рукасті)..Діди у рембаті нормально тягнуть (мені вже сьомий десяток),а ось від спідниць не хочуть відірватися набагато молодші..Ось з ними що робити? Хай відсидяться,поки хтось інший країну боронить?
08.05.2026 19:53
Яких вакансії, ? Не смішіть. Я наприклад по собі знаю що те що кажуть і куди потрапиш то різні речі. Наприклад я особисто дуже хотів в ППО так як маю обмежено придатного але зась. Такі місця не так просто отримати. Це на буклетах і на білбордах все круто виглядає. Не армія в ресторан самоврядування 😸
08.05.2026 19:57
Вибачте Т9, ресторан самообслуговування 😸
08.05.2026 19:59
Особливо якщо ти нікуди й не ходив..Звернись до рекрутинг-центрів напряму,а не байки тут розповідай кацапські..Все вам сцикунам не так,не на той кобилі до вас під'їджають...
08.05.2026 21:54
Ну якщо вам справді сьомий десяток то грубити не буду, та й напевно вихований. А щодо байок то в кожного своя правда. Це ви травите байки про рекрутингові центри.
08.05.2026 21:57
Щодо сцикунів війна це якраз ваша заслуга дідів що профукали Україну і 35 років голосували за гречку. ( Не всі звісно).
08.05.2026 21:58
За гречку ніколи не голосував ,тим паче- за зелене пойло...А ось чому молодь вибрала цього блазня,а тепер не хоче виконувати свої обов'язки- ось питання...
08.05.2026 22:03
Нє, ну а чо не ділились? Вирішили, що бога за бороду вхопили?
08.05.2026 14:41
Хоч одну голову ВЛК за 4 роки, на фейкових діагнозах "здоров" пристарілим "солдатам" не викрили раптом? Прийде ж і вашому режиму кінець.
08.05.2026 14:54
І запанують тоді сцикливі ухилеси? Що це буде за країна?
08.05.2026 19:31
Одних тільки організаторів затриманих, вистачає на майже БРИГАДУ!! Їх же треба утримувати, одягати, харчувати, медзабезпечувати…, і все за рахунок Українців, проти яких ця навалоч злочинила, на користь окупантам, зриваючи заходи мобілізаційні!!
08.05.2026 15:08
І що? Скіки ви їх не ловите - менше не стає. Бо є попит. А значить - буде і пропозиція.
08.05.2026 15:17
Бо це показуха. Хто сидить за корупцію? Може, Крупа?
08.05.2026 16:04
Розкажіть про причину...
08.05.2026 19:32
То відкрийте кордони для всіх. Втекли вже півтора мільйона чоловіків мобілізаційного віку, тільки в Європі отримують соціальну допомогу, а скільки ще в Америці... І вони нікому нічого не винні, а тут придатних для тилу відправляють на штурми на вірну смерть нездатних воювати! І крутять, хапають, лупцюють, ніби ми не люди, а собаки. Все зроблено для корупційних схем. І взагалі, я вважаю, ніяка влада не має права в 21-му сторіччі перетворювати країну на концтабір.
08.05.2026 16:03
А захищати країну не вважаєш за потребу? Чи так і будеш поширювати кацапську жуйку про "штурми"..Ми в рембат насилу знайшли двох слюсарів і сварного...Ще по війську купа подібних потреб НЕ закрита!Чомусь так виходить ,що сцикливі мамині жоржинки-ухилянти не тільки воювати не здатні,а й напрочуд дупорукі!
08.05.2026 19:37
 
 