СБУ та Нацполіція викрили ще 7 "ухилянтських схем" і затримали організаторів оборудок. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція заблокували сім нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок у різних регіонах України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба СБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

За суми від 2,5 до 13 тисяч євро ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або сприяли втечі за кордон поза пунктами пропуску.

Чернівецька та Тернопільська області: викрито трьох ділків, які підробляли важкі діагнози та займалися "трансферами" ухилянтів. Організатором виявився житель Буковини, який залучив до схеми лікарку-фтизіатра (для підробки висновків) та рієлторку з Тернополя (як посередницю).

Кіровоградщина: підозру отримав підприємець, який створив фейковий коледж для "бронювання" клієнтів під виглядом викладачів та студентів. За матеріалами СБУ, діяльність фіктивного вишу заблоковано, а відстрочки 30 особам скасовано.

Закарпаття: правоохоронці викрили двох ділків, які вписували ухилянтів у систему як водіїв міжнародних вантажів. Також затримано жителя Івано-Франківщини, який переправляв чоловіків до кордону через річку Тиса.

Одеська область: один із фігурантів шукав "клієнтів" через інтернет, пропонуючи маршрути втечі поза пунктами пропуску. Іншого ділка затримали "на гарячому" під час транспортування чергового ухилянта до прикордоння.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через кордон);

ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.















Також читайте: СБУ та Нацполіція "по гарячих слідах" затримали терористів, які підірвали авто у Дніпрі 7 травня. ФОТОрепортаж