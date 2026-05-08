СБУ та Нацполіція "по гарячих слідах" затримали терористів, які підірвали авто у Дніпрі 7 травня. ФОТОрепортаж
Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала двох виконавців замовного теракту, що стався у Дніпрі 7 травня цього року.
Нагадаємо, що близько 7:30 ранку у Соборному районі прифронтового міста вибухнув припаркований автомобіль військовослужбовця ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Протягом декількох годин після вибуху співробітники СБУ ідентифікували особи виконавців підриву і затримали їх. Одного з них перехопили на спробі втечі за кордон, де він сподівався сховатися від правосуддя.
Як з’ясувало розслідування, фігуранти на замовлення рф заклали під автомобіль українського воїна саморобний вибуховий пристрій і встановили поруч телефонну камеру для відеофіксації теракту.
У подальшому вибухівку було дистанційно активовано за допомогою дзвінка на мобільний телефон, яким було споряджено бомбу.
За матеріалами справи, обидва терориста – мешканці Самарівського району Дніпропетровщини, які шукали "швидкі заробітки" у Телеграм-каналах.
Вони погодились підірвати авто військового ЗСУ в обмін на гроші з РФ.
Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, сім-карти та одяг, які вони використовували під час підготовки та вчинення теракту.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль