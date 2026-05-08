СБУ и Нацполиция "по горячим следам" задержали террористов, взорвавших автомобиль в Днепре 7 мая. ФОТОрепортаж

Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала двух исполнителей заказного теракта, произошедшего в Днепре 7 мая этого года.

Напомним, что около 7:30 утра в Соборном районе прифронтового города взорвался припаркованный автомобиль военнослужащего ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

В течение нескольких часов после взрыва сотрудники СБУ идентифицировали личности исполнителей подрыва и задержали их. Одного из них перехватили при попытке бегства за границу, где он надеялся скрыться от правосудия.

Как выяснило расследование, фигуранты по заказу РФ заложили под автомобиль украинского военного самодельное взрывное устройство и установили рядом телефонную камеру для видеофиксации теракта.

Впоследствии взрывчатку дистанционно активировали с помощью звонка на мобильный телефон, которым была оснащена бомба.

По материалам дела, оба террориста – жители Самаровского района Днепропетровской области, которые искали "быстрый заработок" в Telegram-каналах.

Они согласились взорвать автомобиль военнослужащего ВСУ в обмен на деньги из РФ.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, сим-карты и одежда, которые они использовали при подготовке и совершении теракта.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.





