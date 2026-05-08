СБУ сообщила о подозрении более чем тысяче российских военных преступников

Более тысячи российских военнослужащих были идентифицированы и им было предъявлено подозрение. Часть дел уже передана в суд.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время выступления на конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за преступления против гражданского населения" заявил и.о. главы СБУ Евгений Хмара.

"На данный момент более тысячи преступников получили уведомление о подозрении, дела в отношении 700 - переданы в суд. Среди подозреваемых - не только исполнители, но и командиры и высшее военно-политическое руководство", - отметил Хмара.

Он заявил, что значительная часть уголовных производств СБУ интегрируется в материалы расследований Международного уголовного суда.

Расследование военных преступлений - приоритет СБУ

По словам руководителя спецслужбы, расследование военных преступлений России является одним из ключевых направлений работы СБУ.

Он подчеркнул, что следственные структуры системно документируют преступления, совершенные в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

По состоянию на начало мая:

открыто около 132 тысяч уголовных производств;

расследуется более 170 тысяч уголовных правонарушений;

среди них - обстрелы гражданской инфраструктуры и расстрелы военнопленных.

Хмара также отметил, что украинские следователи в настоящее время документируют около 80% всех правонарушений, совершенных российскими силами на территории Украины.