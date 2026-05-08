СБУ повідомила про підозру понад тисячі російських воєнних злочинців

Ідентифіковано та повідомлено про підозру понад тисячі російських військових. Частину справ уже передано до суду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час виступу на конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення" заявив в.о.голови СБУ Євгеній Хмара.

"Наразі понад тисячі злочинців повідомлено про підозру, справи стосовно 700 - передані до суду. Серед підозрюваних не лише виконавці, а й командири і вище військово-політичне керівництво", - зазначив Хмара.

Він заявив, що значна частина кримінальних проваджень СБУ інтегрується у матеріали розслідувань Міжнародного кримінального суду.

Розслідування воєнних злочинів - пріоритет СБУ

За словами керівника спецслужби, розслідування воєнних злочинів Росії є одним із ключових напрямів роботи СБУ.

Він наголосив, що слідчі структури системно документують злочини, вчинені внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Станом на початок травня:

відкрито близько 132 тисяч кримінальних проваджень;

розслідується понад 170 тисяч кримінальних правопорушень;

серед них - обстріли цивільної інфраструктури та розстріли військовополонених.

Хмара також зазначив, що українські слідчі наразі документують близько 80% усіх правопорушень, вчинених російськими силами на території України.