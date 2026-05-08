СБУ и Нацполиция раскрыли еще 7 "уклонистских схем" и задержали организаторов махинаций. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция пресекли семь новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов этих махинаций в различных регионах Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Подробности
За суммы от 2,5 до 13 тысяч евро дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или содействовали бегству за границу вне пунктов пропуска.
Черновицкая и Тернопольская области: разоблачены трое дельцов, подделывавших тяжелые диагнозы и занимавшихся "трансферами" уклонистов. Организатором оказался житель Буковины, который привлек к схеме врача-фтизиатра (для подделки заключений) и риелтора из Тернополя (в качестве посредника).
Кировоградская область: подозрение получили предприниматель, создавший фейковый колледж для "бронирования" клиентов под видом преподавателей и студентов. По материалам СБУ, деятельность фиктивного вуза заблокирована, а отсрочки 30 лицам - отменены.
Закарпатье: правоохранители разоблачили двух дельцов, вносивших уклонистов в систему как водителей международных грузов. Также задержан житель Ивано-Франковской области, который переправлял мужчин к границе через реку Тиса.
Одесская область: один из фигурантов искал "клиентов" через интернет, предлагая маршруты побега вне пунктов пропуска. Другого дельца задержали "на горячем" во время транспортировки очередного уклониста к пограничной зоне.
В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
-
ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ);
-
ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через границу);
-
ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды).
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чому вона без всякого примусу не може дійти і оновити свої облікові данні? Мені здається ,що це вас особисто торкається..