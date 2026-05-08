РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5231 посетитель онлайн
Новости Фото Уклонение от мобилизации
1 102 27

СБУ и Нацполиция раскрыли еще 7 "уклонистских схем" и задержали организаторов махинаций. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция пресекли семь новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов этих махинаций в различных регионах Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

За суммы от 2,5 до 13 тысяч евро дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или содействовали бегству за границу вне пунктов пропуска.

Черновицкая и Тернопольская области: разоблачены трое дельцов, подделывавших тяжелые диагнозы и занимавшихся "трансферами" уклонистов. Организатором оказался житель Буковины, который привлек к схеме врача-фтизиатра (для подделки заключений) и риелтора из Тернополя (в качестве посредника).

Кировоградская область: подозрение получили предприниматель, создавший фейковый колледж для "бронирования" клиентов под видом преподавателей и студентов. По материалам СБУ, деятельность фиктивного вуза заблокирована, а отсрочки 30 лицам - отменены.

Закарпатье: правоохранители разоблачили двух дельцов, вносивших уклонистов в систему как водителей международных грузов. Также задержан житель Ивано-Франковской области, который переправлял мужчин к границе через реку Тиса.

Одесская область: один из фигурантов искал "клиентов" через интернет, предлагая маршруты побега вне пунктов пропуска. Другого дельца задержали "на горячем" во время транспортировки очередного уклониста к пограничной зоне.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ);

  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через границу);

  • ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды).

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ

Читайте также: СБУ и Нацполиция "по горячим следам" задержали террористов, взорвавших автомобиль в Днепре 7 мая. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одесская область (4293) Нацполиция (16884) СБУ (20649) уклонисты (1313) Закарпатская область (2730) Кировоградская область (712) Тернопольская область (820) Черновицкая область (127)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
З "ухилянтами" так завзято боряться всі структури. Так би з кротами та агентами кремля. Я вже мовчу про сліпоту цих організацій перед лютим 2022.
показать весь комментарий
08.05.2026 14:40 Ответить
+3
Тобто, ви боритесь з наслідком, а не з причиною. Успіхів (ні).
показать весь комментарий
08.05.2026 15:18 Ответить
+2
Саме головне в діяльності подібних структур - знання таблички ділення. Якщо вчасно не віддавати долю наверх зеленим мародерам, покарання буде невідворотнім
показать весь комментарий
08.05.2026 14:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З "ухилянтами" так завзято боряться всі структури. Так би з кротами та агентами кремля. Я вже мовчу про сліпоту цих організацій перед лютим 2022.
показать весь комментарий
08.05.2026 14:40 Ответить
То залишити ухилесів у спокую? Може ще й їх і нагороджувати ? А хлопці у війську хай воюють роками без ротації..
показать весь комментарий
08.05.2026 19:29 Ответить
Ні, я просто кажу, точніше роздумую який ресурс кинутий на боротьбу з ухилянтами. Але тряхнути пару казнокрадів можна не одного ухилянта перекрити грошима та рекрутингом. Скільки часу проживе і протримає фронт пійманий 50 + річний дід? Чи астмитик? Та ніскільки до першого бою. Так що я вважаю що то не стратегія перемоги людьми як на передовій так і наловленими затика дірки.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:36 Ответить
Ви дійсно вірите в те,що рекрутинг зможе виманити з під смердячих спідниць ухилянтів? Ну це вже зовсім наївно...
показать весь комментарий
08.05.2026 19:42 Ответить
А ви дійсно вірете, що піймана людина буде воювати чи любитиме Батьківщину? Чи вам все одно загине хто чи ні? А взагалі роботу щодо мобілізації потрібно координально міняти. Наприклад шото за фігня як економічне бронювання чи багатодітні? Чому хтось захищає чужих дітей, чому умовний діабетик придатний ( у нього одна дитина) а багатодітний татусь відвідує качалку? Я вже не кажу про рівність між можновладцями та звичайними людьми. Вам не здається що від обмежено придатного більше толку в тилу на заводі ніж коли його тушкою перекривають здорового бугая.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:54 Ответить
Все діло в тому ,що сцикуні навіть на заводи йти не хочуть!А головне тут- чого ця людина (якщо вона людина..) впіймана?? Як її виховували,що вона НЕ бажає захищати свою країну ,своїх близьких,своє майно від ворога?
Чому вона без всякого примусу не може дійти і оновити свої облікові данні? Мені здається ,що це вас особисто торкається..
показать весь комментарий
08.05.2026 21:59 Ответить
Абсолютно не мене))) просто мені шкода коли хтось розпоряджатися людськими життями. Як то кажуть на віку як на довгій ниві. Бережіть себе.
показать весь комментарий
08.05.2026 22:04 Ответить
І чомусь ви знову зациклилися на мантрі про "перший бій"..Для отих "50+ дідів" повно інших вакансій..Ми в рембат насилу знайшли слюсарів ,сварного,будівельника (але потрібні -рукасті)..Діди у рембаті нормально тягнуть (мені вже сьомий десяток),а ось від спідниць не хочуть відірватися набагато молодші..Ось з ними що робити? Хай відсидяться,поки хтось інший країну боронить?
показать весь комментарий
08.05.2026 19:53 Ответить
Яких вакансії, ? Не смішіть. Я наприклад по собі знаю що те що кажуть і куди потрапиш то різні речі. Наприклад я особисто дуже хотів в ППО так як маю обмежено придатного але зась. Такі місця не так просто отримати. Це на буклетах і на білбордах все круто виглядає. Не армія в ресторан самоврядування 😸
показать весь комментарий
08.05.2026 19:57 Ответить
Вибачте Т9, ресторан самообслуговування 😸
показать весь комментарий
08.05.2026 19:59 Ответить
Особливо якщо ти нікуди й не ходив..Звернись до рекрутинг-центрів напряму,а не байки тут розповідай кацапські..Все вам сцикунам не так,не на той кобилі до вас під'їджають...
показать весь комментарий
08.05.2026 21:54 Ответить
Ну якщо вам справді сьомий десяток то грубити не буду, та й напевно вихований. А щодо байок то в кожного своя правда. Це ви травите байки про рекрутингові центри.
показать весь комментарий
08.05.2026 21:57 Ответить
Щодо сцикунів війна це якраз ваша заслуга дідів що профукали Україну і 35 років голосували за гречку. ( Не всі звісно).
показать весь комментарий
08.05.2026 21:58 Ответить
За гречку ніколи не голосував ,тим паче- за зелене пойло...А ось чому молодь вибрала цього блазня,а тепер не хоче виконувати свої обов'язки- ось питання...
показать весь комментарий
08.05.2026 22:03 Ответить
Нє, ну а чо не ділились? Вирішили, що бога за бороду вхопили?
показать весь комментарий
08.05.2026 14:41 Ответить
Саме головне в діяльності подібних структур - знання таблички ділення. Якщо вчасно не віддавати долю наверх зеленим мародерам, покарання буде невідворотнім
показать весь комментарий
08.05.2026 14:53 Ответить
Хоч одну голову ВЛК за 4 роки, на фейкових діагнозах "здоров" пристарілим "солдатам" не викрили раптом? Прийде ж і вашому режиму кінець.
показать весь комментарий
08.05.2026 14:54 Ответить
І запанують тоді сцикливі ухилеси? Що це буде за країна?
показать весь комментарий
08.05.2026 19:31 Ответить
Одних тільки організаторів затриманих, вистачає на майже БРИГАДУ!! Їх же треба утримувати, одягати, харчувати, медзабезпечувати…, і все за рахунок Українців, проти яких ця навалоч злочинила, на користь окупантам, зриваючи заходи мобілізаційні!!
показать весь комментарий
08.05.2026 15:08 Ответить
І що? Скіки ви їх не ловите - менше не стає. Бо є попит. А значить - буде і пропозиція.
показать весь комментарий
08.05.2026 15:17 Ответить
Бо це показуха. Хто сидить за корупцію? Може, Крупа?
показать весь комментарий
08.05.2026 16:04 Ответить
Тобто, ви боритесь з наслідком, а не з причиною. Успіхів (ні).
показать весь комментарий
08.05.2026 15:18 Ответить
Розкажіть про причину...
показать весь комментарий
08.05.2026 19:32 Ответить
То відкрийте кордони для всіх. Втекли вже півтора мільйона чоловіків мобілізаційного віку, тільки в Європі отримують соціальну допомогу, а скільки ще в Америці... І вони нікому нічого не винні, а тут придатних для тилу відправляють на штурми на вірну смерть нездатних воювати! І крутять, хапають, лупцюють, ніби ми не люди, а собаки. Все зроблено для корупційних схем. І взагалі, я вважаю, ніяка влада не має права в 21-му сторіччі перетворювати країну на концтабір.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:03 Ответить
А захищати країну не вважаєш за потребу? Чи так і будеш поширювати кацапську жуйку про "штурми"..Ми в рембат насилу знайшли двох слюсарів і сварного...Ще по війську купа подібних потреб НЕ закрита!Чомусь так виходить ,що сцикливі мамині жоржинки-ухилянти не тільки воювати не здатні,а й напрочуд дупорукі!
показать весь комментарий
08.05.2026 19:37 Ответить
 
 