СБУ и Нацполиция раскрыли еще 7 "уклонистских схем" и задержали организаторов махинаций. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция пресекли семь новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов этих махинаций в различных регионах Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

За суммы от 2,5 до 13 тысяч евро дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или содействовали бегству за границу вне пунктов пропуска.

Черновицкая и Тернопольская области: разоблачены трое дельцов, подделывавших тяжелые диагнозы и занимавшихся "трансферами" уклонистов. Организатором оказался житель Буковины, который привлек к схеме врача-фтизиатра (для подделки заключений) и риелтора из Тернополя (в качестве посредника).

Кировоградская область: подозрение получили предприниматель, создавший фейковый колледж для "бронирования" клиентов под видом преподавателей и студентов. По материалам СБУ, деятельность фиктивного вуза заблокирована, а отсрочки 30 лицам - отменены.

Закарпатье: правоохранители разоблачили двух дельцов, вносивших уклонистов в систему как водителей международных грузов. Также задержан житель Ивано-Франковской области, который переправлял мужчин к границе через реку Тиса.

Одесская область: один из фигурантов искал "клиентов" через интернет, предлагая маршруты побега вне пунктов пропуска. Другого дельца задержали "на горячем" во время транспортировки очередного уклониста к пограничной зоне.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через границу);

ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды).

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.















