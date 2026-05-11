3 тысячи фиктивных "аспирантов" получили отсрочки: руководство запорожского вуза будут судить за схему на сумму более 50 млн грн, - генпрокурор. ФОТОрепортаж

В суд направлен обвинительный акт в отношении 9 участников преступной организации, организовавших масштабную схему фиктивного зачисления военнообязанных в аспирантуру для получения отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщил в Telegram-канале генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Схема действовала в частном университете Запорожья

Организатором махинации был ректор и владелец частного университета в Запорожье. К схеме он привлек свою дочь - проректора по научно-педагогической и научной работе, еще трех проректоров, заместителя директора одного из институтов, начальника центра информационных систем и сотрудников отдела аспирантуры.

фиктивная аспирантура в Запорожье
"Фиктивное обучение оформляли путем подделки документов, внесения ложных данных и незаконного вмешательства в государственную базу ЕДЕБО. Документы о поступлении создавались задним числом, а сами "аспиранты" фактически не учились", - рассказал Кравченко.

3 тысячи аспирантов получили отсрочку

За два года по этой схеме незаконно оформили почти 3,5 тысячи мужчин призывного возраста. Около 3 тысяч из них получили основания для отсрочки от мобилизации.

При этом лицензионный объем набора в аспирантуру был превышен в 13 раз: учреждение имело право принять не более 265 аспирантов.

Цена вопроса

Как отмечается, стоимость "услуг" состояла из официальной оплаты обучения, почти 20 тысяч гривен за два семестра, и отдельной неправомерной выгоды: от нескольких сотен до более 260 тысяч гривен с человека.

В целом схема принесла ее организаторам более 50 миллионов гривен.

МОН аннулировало лицензию университета

Махинацию раскрыли после того, как оператор ЕДЕБО зафиксировал подозрительную массовую регистрацию абитуриентов и обратился в правоохранительные органы. После этого МОН аннулировало лицензию университета на подготовку аспирантов.

Всем обвиняемым инкриминируется участие в преступной организации, взяточничество, махинации с документами, вмешательство в ИТ-системы и препятствование законной деятельности ВСУ. Организатору схемы дополнительно - создание преступной организации и легализация незаконно полученных средств.

Скільки ж в тій шарашці числилось докторів наук якщо максимальне навантаження на одного наукового керівника 5 аспірантів, а оплата за кожного 50 академічних годин в рік? Виходить 600 докторів наук? О дають!
11.05.2026 09:42 Ответить
Читаю "Фіктивне навчання оформлювали через підробку документів...". Так у нас в половині вищих навчальних закладах - навчання фікція. Особливо це стосується ВНЗ переселених з тимчасово окупованих територій.
11.05.2026 10:06 Ответить
Під час війни, лави ЗСУ недорахувались трьох тисяч воїнів??? І шо далі? Хто буде нести відповідальність за зниження боєздатності війська? Вірно. НІ ХТО...
11.05.2026 10:08 Ответить
купі собі інстітут )))

схема зашибісь.

креатив під крокви
11.05.2026 09:36 Ответить
Подивився на світлини . Скільки заприсяжених та підготовлених силовиків в тилу вештаються ! А кажуть , що нема ким ротацію на "нулі" робити .

Правда деякі злі язики кажуть , що "ЗЕлене" СБУ розшифровується як - Служба Безпеки Узурпатора , але ж ми не будемо їм вірити ... може вони то є ті кляті порохоботи !
11.05.2026 10:34 Ответить
на всіх фотографіях роль силовіків грали одні й ті ж люди

11.05.2026 11:04 Ответить
кому війна, а до кого й 3 000 аспірантів "вступило".

одна членкіня "вступної комісії" вже під клітчастою ковдрочкою з гіпертонією.
традиційно.

.
11.05.2026 11:01 Ответить
наскільки я знаю львівський політехнічний має туж схему з лівими аспірантами
11.05.2026 09:40 Ответить
Хохма в тому що навчатися в аспірантурі зовсім не означає підготувати наукову роботу для захисту і захистити її. Така фіктивна схема, між іншим, працює навіть в найпрестижніших університетах Європи та Америки. Сам якось дізнався що в докторантурі сусіднього департаменту є докторант, який 15 років платить за докторантуру і ніби-то працює над докторською. Він був шалапаєм і гультяєм. Сином мільярдера. Всюди представлявся як "докторант".
11.05.2026 09:50 Ответить
У вас якісь специфічні знання про сферу освіти.
По-перше - аспірантура це всього ТРИ роки.
Докторантура - це форма підвищення кваліфікації - теж ТРИ роки.
По-третє - син мільярдера легко може купити або стоврити власний ВУЗ і назначити у ньому себе академіком. Власне ція практика дуже поширена на теренах бувшого ссср.
11.05.2026 11:06 Ответить
Я навчався в докторантурі LSE. Там теж три роки чистого навчання, а далі дописуєш докторську. За два роки дописав і захистив. "Автоматом" захист не зараховують. Це вам не залік в КПІ! Всього вийшло 5 років. З 100 докторантів іноземців захищається лише 24%. З британців лише 32%. Син мільярдера дійсно може купити докторську і навіть університет, але всі про це знатимуть і ніякого підвищення статусу в суспільстві він не отримає. Тому зручніше представлятися "докторант, працюю над докторською" в престижному університеті і к"косити" під інтелектуала.
11.05.2026 11:22 Ответить
Ви читаєте себе?
Якщо у сина мільярдера є дійсно бажання захистити докуторську - він найде тисяча і один спосіб це зробити:
- найде 100% тему та наукового керівника для цього;
- найде хто за нього це напише;
- найде хто його навчить як ЦЕ написане захистити;
- просто зазубрить та захистить.
Великі Гроші легко це зроблять.
Тому не поширюйте байки в "курілці" докторантури.
11.05.2026 11:29 Ответить
У вас в голові давно поселився "совок". Отака от "пострадянщина". Ви щиро вірите що академічний світ планети нічим не відрізняється від МАУПу. Ви знаєте що університети на Заході відкликають дипломи і наукові ступені як "видані помилково" якщо власника диплому або ступеню ловлять на хабарі?
11.05.2026 11:37 Ответить
У вас дуже сильна і наївна віра в безпринципність та науковість західних університетів.
Взагалі то тема відкликати наукові ступені не нова.
Раз ви таку ахінею пишете - думаю вам не знайомий показовий історичний факт - відкриваєте біографію академіка Сахарова і читаєте:
"При этом он (Сахаров) оставался членом АН СССР. Академик https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Капица, возражавший против лишения Сахарова звания академика, сказал президенту АН СССР Александрову в личном разговоре: «В 1933 году Гитлер исключил Эйнштейна из Прусской академии наук…»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-42 [42]."
11.05.2026 12:29 Ответить
Теорія відності написана дружиною Ейнштейна. В той час про це знали всі. Ейнштейн змушений був віддати Нобелівську премію до останнього центу своїй дружині. Тому його і виключили.
11.05.2026 12:41 Ответить
Ну і маячня... Почнем з того, що Ейнштейн отримав нобелівку не за теорію відносності, якшо ви не в курсі)
11.05.2026 14:21 Ответить
В курсі. Єврейська спільнота дуже постаралась посилаючись саме на "теорію відностності". Але всю до копійки віддав, бо вся його карєра повністю залежала від "теорії відностності" і публічне викриття знищило б цю карєру. На ютюбі є декілька роликів які покроково описують в деталях як це все відбувалось.
11.05.2026 23:41 Ответить
На ютубі... Феерично.
Та візьми хоть якусь книгу 50-х років почитай.
12.05.2026 00:01 Ответить
BBC знімає краще за книги пятидесятилітньої давності.
12.05.2026 00:06 Ответить
Маячня. Про історію епохи потрібно читати письменників епохи.
Тип паче вони є і їх книги є.
12.05.2026 00:28 Ответить
Господи - та ти вже наговорив маячні на сто років вперед.
Ейнштейн отримав нобелівку за фотоефект, тому що СТО була на перевірці.
До твоєго відома Нобелівський комітет не такі швидкі як лайно між пальцями - вони видають нобелівку після 20 а то 30 років перевірки теорії... якщо що.
12.05.2026 00:00 Ответить
Основні дві причини відсутності захисту кандидатської чи докторської це:
1. відсутність 100% теми
2. відсутність грошей
Все інше від лукавого.
11.05.2026 11:31 Ответить
У вас цікавий досвід...
11.05.2026 12:02 Ответить
Про досвід захистити кандидатську без теми та грошей не пишу - це взаємовиключні речі.
11.05.2026 12:21 Ответить
По університету (КДУ) у мене середній бал 93 з 100 можливих. Тому допустили до конкурсу. Треба було написати пропозицію докторського дослідження і захистити перед комісією англійською. 51 особа на 1 місце. Дали грант на навчання. Кожні пів року докторантури звіт. Якщо набираєш менше 90 балів з 100 можливих грант перестають платити - вчіться за свої. Так що можна не тільки вчитись без грошей, а ще й отримувати гроші за те що вчишся. Це кайф, але ... спати будете 4 години на добу і досипати в транспорті. По вихідним 6.
11.05.2026 12:33 Ответить
Що це за навчальний заклад такий КДУ?
Я бачу, що у тебе школа кварталу 95 - так точно.
11.05.2026 23:52 Ответить
Київський Державний Університет. Стосовно вашого "гумору", то вважаю згадку про "95 квартал" і перехід "на "ти"" типовим совковим жлобством. Розмова закінчена.
12.05.2026 00:16 Ответить
Такого немає. Навіть якщо ви маєте якесь відношення до КНУ - Київського Національного Університету - це ваша ганьба не знати його назву.
12.05.2026 00:25 Ответить
Київський університет імені Тараса Шевченка отримав статус "національного"і став "КНУ" у 1994 році. Я закінчив раніше...
12.05.2026 00:33 Ответить
Всi вузи без винятку цим промишляють Без винятку.
11.05.2026 10:12 Ответить
Ви самі перевірили всі вузи?
Хто ти незнайомець? Рука Перевірки Бога Знань?
11.05.2026 11:09 Ответить
А ви, схоже, ректор, За вами теж прийдуть. Будьте дома.
11.05.2026 17:47 Ответить
Ой, злякався....
А ректора за що? Без суда, слідства?
Тай ще додому прийдуть - прям чистки 30-х років.
Ви Ольго явно перечитали сраліна та майнкрафт.
11.05.2026 23:55 Ответить
Значит таки ректор
12.05.2026 09:23 Ответить
я знаю навіть одного студента з цього фейкового вишу! він жодного разу в запоріжжі не був! просто сумлінно перераховував раз в рік кошти за фіктивну відстрочку!
11.05.2026 09:40 Ответить
гівнонавуковці - воно таке, крєатіфнойє й корупційне
11.05.2026 09:42 Ответить
одне питання! а з фейкрвими студентами що? на фронт?
11.05.2026 09:42 Ответить
Нещодавно писав тут, що по такій схемі зараз в Україні "навчається" близько 300 000 "студентів".
Мав потім що почитати в коментарях
11.05.2026 10:50 Ответить
* вибачаюсь, 200 000.
11.05.2026 10:51 Ответить
таких студентів купа! я знаю ще одного! йому під 50! я питаю закінчиться відсрочка що робити будеш? а він мені -піду вчителем! як ! на жодній парі не був ! що ти там вчити дурню будеш?у відповідь- бебе бе!
11.05.2026 11:03 Ответить
11.05.2026 09:42 Ответить
11.05.2026 13:44 Ответить
Це із сфери: якщо ти такий успішний, покажи свою власну церкву, в даному випадку універ((((. А взагалі це нонсенс і прутня якась дика, бо виш має обмежену кількість ліцензійних місць на аспірантуру. І це десятки, ну може кілька сотень на рік, в залежності від самого вишу. Тобто хтось тупо не помічав аномальну кількість здобувачів PhD роками. Це можна відслідковувати взагалі в автоматичному режимі бо система ЄДЄБО це цифрова інформаційна база, а не стос паперів.
11.05.2026 09:45 Ответить
Будь-яка цифрова інформаційна база - неоране поле для махінацій, як наприклад "резерв ☦".
11.05.2026 10:55 Ответить
І згоден і ні. Щось зробити можна, але система показує втручання. Тут я вважаю виключно "політична воля". Щодо резерву взагалі не згоден. Якби ця система запрацювала в 2022, край в 2023- мобілізація малаби інший вигляд сьогодні. Але це "якбитологія" маємо те що є.
11.05.2026 12:45 Ответить
Тут справа навіть не в тому, коли фактично запрацював "резерв". Проблема народилася ще 35 років тому, коли новостворена держава поклала "інструмент" на власних громадян. Тому й не знає, де і як зараз виживають ті самі громадяни. Вона шле повістки за адресами, за якими люди фізично не проживають вже десятки років.
11.05.2026 12:59 Ответить
Читаю "Фіктивне навчання оформлювали через підробку документів...". Так у нас в половині вищих навчальних закладах - навчання фікція. Особливо це стосується ВНЗ переселених з тимчасово окупованих територій.
11.05.2026 10:06 Ответить
У того чувака, котрий досі бавиться в президента, теж фіктивний диплом. Замість навчання воно кривлялося на сцені, принижувало все українське і просило ху#ла забрати його до себе.
11.05.2026 13:02 Ответить
Під час війни, лави ЗСУ недорахувались трьох тисяч воїнів??? І шо далі? Хто буде нести відповідальність за зниження боєздатності війська? Вірно. НІ ХТО...
11.05.2026 10:08 Ответить
Люди не власність держави.
11.05.2026 10:27 Ответить
Держава вважає протилежне.
11.05.2026 11:04 Ответить
Люди, це державний ресурс, який повинен добровільно захищати Державу. Хто не бажає добровільно, той буде захищати примусово. А не бажаючи це робити, повинні були своєчасно розірвати свої стосунки з Державою, позбавившись громадянства. На жаль зараз є тільки одна можливість - позбутися ворога, а потім позбутися і громадянства.
11.05.2026 11:04 Ответить
Вам до лікаря!Ресурси це надра,повітря,вода .
11.05.2026 11:08 Ответить
Відсрочки скасують.Автори схеми отримають підозри за перешкоджання СОУ та отримання неправомірної вигоди(корупцію).
11.05.2026 10:34 Ответить
Таких "студентів" віком 30+ близько 200 000.
11.05.2026 10:58 Ответить
А МОН звісно ні про що не здогадувалось, як і про фейкових аспірантів в інших вузах
11.05.2026 10:27 Ответить
що там з 5000 чиновників з луганської області? вже всіх прилаштували?
11.05.2026 10:30 Ответить
Самих успішних "аспірантів" треба направити до ТЦК на службу.,з іх феноменальним чуттям до ухилянтов
11.05.2026 10:33 Ответить
В нас пару років тому в Педколеджі теж був наплив "студентів" 30-40+ рочків.Когось з адміністрації посадили,і все,накрилась схема.
11.05.2026 10:38 Ответить
Проректор = пропідор
11.05.2026 10:40 Ответить
3 тисячі фіктивних "аспірантів" отримали відстрочки...
То тепер в ЗСУ буде лжеаспірантська бригада?
11.05.2026 10:50 Ответить
Треба собі правду казати: українська влада - це дзеркало українського суспільства. Корупція як нагорі, так і знизу. Апріорі таке суспільство не могло уникнути цієї катастрофи останніх 4-х років: воно планомірно, своїми діями рухалося в цю прірву. Це все є дуже закономірним і прогнозованим.
11.05.2026 10:55 Ответить
У наших зрілих чоловіків з початком мобілізації різко збільшився потяг до наук
11.05.2026 10:56 Ответить
Красава. Людей рятував. Це ж нє Ахмєтка, шо маєтки купує в Європі під час війни, так патріоти?)
11.05.2026 11:51 Ответить
.. Які нахер студенти та аспіранти? Які відсрочки від 20 до 25 років!? Країна захлинається у крові..а зелені паскуди граються зі студентами та сопливими діточками до 25 років!? 20-50 включно...призивний вік!!! Бронь тільки для критичних підприємств. А що зараз!!!??? Авіаційній компанії..яка виконує вантажні перевезення обмежили кількість бронювань до критичного мінімуму. Ніхто з льотного складу навіть захворіти не може...бо замінити НІКИМ! Зато 3000 аспірантів успішно заброньовані....
11.05.2026 12:56 Ответить
Якби ссикуни- не несли, то і не було б таких академієв.
11.05.2026 15:31 Ответить
 
 