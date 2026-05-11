3 тысячи фиктивных "аспирантов" получили отсрочки: руководство запорожского вуза будут судить за схему на сумму более 50 млн грн, - генпрокурор. ФОТОрепортаж

В суд направлен обвинительный акт в отношении 9 участников преступной организации, организовавших масштабную схему фиктивного зачисления военнообязанных в аспирантуру для получения отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Схема действовала в частном университете Запорожья

Организатором махинации был ректор и владелец частного университета в Запорожье. К схеме он привлек свою дочь - проректора по научно-педагогической и научной работе, еще трех проректоров, заместителя директора одного из институтов, начальника центра информационных систем и сотрудников отдела аспирантуры.

















"Фиктивное обучение оформляли путем подделки документов, внесения ложных данных и незаконного вмешательства в государственную базу ЕДЕБО. Документы о поступлении создавались задним числом, а сами "аспиранты" фактически не учились", - рассказал Кравченко.

3 тысячи аспирантов получили отсрочку

За два года по этой схеме незаконно оформили почти 3,5 тысячи мужчин призывного возраста. Около 3 тысяч из них получили основания для отсрочки от мобилизации.

При этом лицензионный объем набора в аспирантуру был превышен в 13 раз: учреждение имело право принять не более 265 аспирантов.

Цена вопроса

Как отмечается, стоимость "услуг" состояла из официальной оплаты обучения, почти 20 тысяч гривен за два семестра, и отдельной неправомерной выгоды: от нескольких сотен до более 260 тысяч гривен с человека.

В целом схема принесла ее организаторам более 50 миллионов гривен.

МОН аннулировало лицензию университета

Махинацию раскрыли после того, как оператор ЕДЕБО зафиксировал подозрительную массовую регистрацию абитуриентов и обратился в правоохранительные органы. После этого МОН аннулировало лицензию университета на подготовку аспирантов.

Всем обвиняемым инкриминируется участие в преступной организации, взяточничество, махинации с документами, вмешательство в ИТ-системы и препятствование законной деятельности ВСУ. Организатору схемы дополнительно - создание преступной организации и легализация незаконно полученных средств.