3 тысячи фиктивных "аспирантов" получили отсрочки: руководство запорожского вуза будут судить за схему на сумму более 50 млн грн, - генпрокурор. ФОТОрепортаж
В суд направлен обвинительный акт в отношении 9 участников преступной организации, организовавших масштабную схему фиктивного зачисления военнообязанных в аспирантуру для получения отсрочки от мобилизации.
Об этом сообщил в Telegram-канале генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Схема действовала в частном университете Запорожья
Организатором махинации был ректор и владелец частного университета в Запорожье. К схеме он привлек свою дочь - проректора по научно-педагогической и научной работе, еще трех проректоров, заместителя директора одного из институтов, начальника центра информационных систем и сотрудников отдела аспирантуры.
"Фиктивное обучение оформляли путем подделки документов, внесения ложных данных и незаконного вмешательства в государственную базу ЕДЕБО. Документы о поступлении создавались задним числом, а сами "аспиранты" фактически не учились", - рассказал Кравченко.
3 тысячи аспирантов получили отсрочку
За два года по этой схеме незаконно оформили почти 3,5 тысячи мужчин призывного возраста. Около 3 тысяч из них получили основания для отсрочки от мобилизации.
При этом лицензионный объем набора в аспирантуру был превышен в 13 раз: учреждение имело право принять не более 265 аспирантов.
Цена вопроса
Как отмечается, стоимость "услуг" состояла из официальной оплаты обучения, почти 20 тысяч гривен за два семестра, и отдельной неправомерной выгоды: от нескольких сотен до более 260 тысяч гривен с человека.
В целом схема принесла ее организаторам более 50 миллионов гривен.
МОН аннулировало лицензию университета
Махинацию раскрыли после того, как оператор ЕДЕБО зафиксировал подозрительную массовую регистрацию абитуриентов и обратился в правоохранительные органы. После этого МОН аннулировало лицензию университета на подготовку аспирантов.
Всем обвиняемым инкриминируется участие в преступной организации, взяточничество, махинации с документами, вмешательство в ИТ-системы и препятствование законной деятельности ВСУ. Организатору схемы дополнительно - создание преступной организации и легализация незаконно полученных средств.
схема зашибісь.
креатив під крокви
Правда деякі злі язики кажуть , що "ЗЕлене" СБУ розшифровується як - Служба Безпеки Узурпатора , але ж ми не будемо їм вірити ... може вони то є ті кляті порохоботи !
одна членкіня "вступної комісії" вже під клітчастою ковдрочкою з гіпертонією.
По-перше - аспірантура це всього ТРИ роки.
Докторантура - це форма підвищення кваліфікації - теж ТРИ роки.
По-третє - син мільярдера легко може купити або стоврити власний ВУЗ і назначити у ньому себе академіком. Власне ція практика дуже поширена на теренах бувшого ссср.
Якщо у сина мільярдера є дійсно бажання захистити докуторську - він найде тисяча і один спосіб це зробити:
- найде 100% тему та наукового керівника для цього;
- найде хто за нього це напише;
- найде хто його навчить як ЦЕ написане захистити;
- просто зазубрить та захистить.
Великі Гроші легко це зроблять.
Тому не поширюйте байки в "курілці" докторантури.
Взагалі то тема відкликати наукові ступені не нова.
Раз ви таку ахінею пишете - думаю вам не знайомий показовий історичний факт - відкриваєте біографію академіка Сахарова і читаєте:
"При этом он (Сахаров) оставался членом АН СССР. Академик https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Капица, возражавший против лишения Сахарова звания академика, сказал президенту АН СССР Александрову в личном разговоре: «В 1933 году Гитлер исключил Эйнштейна из Прусской академии наук…»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-42 [42]."
Та візьми хоть якусь книгу 50-х років почитай.
Тип паче вони є і їх книги є.
Ейнштейн отримав нобелівку за фотоефект, тому що СТО була на перевірці.
До твоєго відома Нобелівський комітет не такі швидкі як лайно між пальцями - вони видають нобелівку після 20 а то 30 років перевірки теорії... якщо що.
1. відсутність 100% теми
2. відсутність грошей
Все інше від лукавого.
Я бачу, що у тебе школа кварталу 95 - так точно.
Хто ти незнайомець? Рука Перевірки Бога Знань?
А ректора за що? Без суда, слідства?
Тай ще додому прийдуть - прям чистки 30-х років.
Ви Ольго явно перечитали сраліна та майнкрафт.
Мав потім що почитати в коментарях
То тепер в ЗСУ буде лжеаспірантська бригада?