На Ривненщине будут судить военнослужащего, за 5500 долларов "помогавшего" оформить службу в тылу. ФОТО

В Ривненской области завершено досудебное расследование в отношении 58-летнего военнослужащего, который за денежное вознаграждение обещал повлиять на решение военно-медицинской комиссии (ВМК) об определении годности к службе в тылу.

Следствие установило, что в ноябре 2025 года возле военной поликлиники фигурант, на тот момент курсант одной из частей, предложил другому военнослужащему "договориться" с должностными лицами ВВК за 5500 долларов США.

В январе 2026 года мужчина получил первый транш - 500 долларов и через личные связи способствовал выдаче справки, которая позволяла служить в тыловых, учебных подразделениях или в ТЦК.

3 февраля правоохранители задержали злоумышленника во время получения второй части суммы - 5000 долларов. Его взяли под стражу в соответствии со ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц, уполномоченных на выполнение функций государства. Материалы уголовного производства уже направлены в суд.

