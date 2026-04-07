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Новини СЗЧ в ЗСУ
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Військового з Львівщини засудили до 5 років за повторне СЗЧ

Солдат двічі залишав частину і отримав реальний строк

У Львівській області суд виніс вирок військовослужбовцю, який двічі самовільно залишав військову частину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у рішенні Кам’янка-Бузького районного суду.

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Що встановив суд

Згідно з матеріалами справи, солдат протягом 2023–2025 років двічі вчиняв самовільне залишення військової частини.

Після першого випадку щодо нього відкрили кримінальне провадження, однак згодом він знову повторив порушення.

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Пояснення військового

У суді обвинувачений визнав свою вину.

Він пояснив, що був мобілізований у липні 2023 року, але під час передислокації залишив частину і поїхав додому.

Причиною назвав необхідність бути поруч із хворими дружиною та дитиною.

Після повернення на службу він знову самовільно залишив частину з тих самих підстав.

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Рішення суду

Суд визнав його винним за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України.

Йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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Автор: 

суд (11977) СЗЧ (188) Львівська область (2844)
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Топ коментарі
+9
Значить була причина іти в сзч. В нас не всі воюють і мобілізація несправедлива
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07.04.2026 13:15 Відповісти
+8
Цікаво - судять СЗЧшників саме ті , хто має бронь , хоча вони давали присягу Україні і весь час є на утриманні тих мирних , хто своєю працею наповнював бюджет країни і яких ТЦК вириває з процесу наповнення бюджету , тобто від мирної праці .

А ще цікавіше - в країні йде 5-й рік тотальної війни, а де військові суди та військова прокуратура ?

Яке цікаве життя в КРАЇНІ МРІЙ ЗЕЛЕНСЬКОГО вже майже 7 років від перемоги суїцідників73% над здоровим глуздом !
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07.04.2026 13:29 Відповісти
+7
В інтерв'ю Ширшина цих причин озвучено достатньо.
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07.04.2026 13:25 Відповісти

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