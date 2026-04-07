Військового з Львівщини засудили до 5 років за повторне СЗЧ
У Львівській області суд виніс вирок військовослужбовцю, який двічі самовільно залишав військову частину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у рішенні Кам’янка-Бузького районного суду.
Що встановив суд
Згідно з матеріалами справи, солдат протягом 2023–2025 років двічі вчиняв самовільне залишення військової частини.
Після першого випадку щодо нього відкрили кримінальне провадження, однак згодом він знову повторив порушення.
Пояснення військового
У суді обвинувачений визнав свою вину.
Він пояснив, що був мобілізований у липні 2023 року, але під час передислокації залишив частину і поїхав додому.
Причиною назвав необхідність бути поруч із хворими дружиною та дитиною.
Після повернення на службу він знову самовільно залишив частину з тих самих підстав.
Рішення суду
Суд визнав його винним за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України.
Йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.
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