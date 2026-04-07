Военного из Львовской области приговорили к 5 годам за повторное самовольное отсутствие

Во Львовской области суд вынес приговор военнослужащему, который дважды самовольно покидал воинскую часть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении Каменка-Бугского районного суда.

Что установил суд

Согласно материалам дела, солдат в течение 2023-2025 годов дважды совершал самовольное оставление воинской части.

После первого случая в отношении него было открыто уголовное производство, однако впоследствии он снова повторил нарушение.

Объяснения военного

В суде обвиняемый признал свою вину.

Он пояснил, что был мобилизован в июле 2023 года, но во время передислокации покинул часть и уехал домой.

Причиной назвал необходимость быть рядом с больными женой и ребенком.

После возвращения на службу он снова самовольно покинул часть по тем же причинам.

Решение суда

Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины.

Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

