Военного из Львовской области приговорили к 5 годам за повторное самовольное отсутствие
Во Львовской области суд вынес приговор военнослужащему, который дважды самовольно покидал воинскую часть.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении Каменка-Бугского районного суда.
Что установил суд
Согласно материалам дела, солдат в течение 2023-2025 годов дважды совершал самовольное оставление воинской части.
После первого случая в отношении него было открыто уголовное производство, однако впоследствии он снова повторил нарушение.
Объяснения военного
В суде обвиняемый признал свою вину.
Он пояснил, что был мобилизован в июле 2023 года, но во время передислокации покинул часть и уехал домой.
Причиной назвал необходимость быть рядом с больными женой и ребенком.
После возвращения на службу он снова самовольно покинул часть по тем же причинам.
Решение суда
Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины.
Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
малюска набудував 500 000 (п'ятсот тисяч) посадочних койко місць?
юдоклан планує посадити у тюрму цілу навчену армію?
Так дитина і дружина дійсно хворі?
Якщо так, то судити мають не його, або принаймі не тільки його...
Якщо це просто "відмазка" була, то це одне, це "так йому г*ндону й треба", а якщо дійсно причина, то значить людині "якісь г*ндони" створили умови, у яких інакше було неможна.
Шось хтось тут мутить...
А ще цікавіше - в країні йде 5-й рік тотальної війни, а де військові суди та військова прокуратура ?
Яке цікаве життя в КРАЇНІ МРІЙ ЗЕЛЕНСЬКОГО вже майже 7 років від перемоги суїцідників73% над здоровим глуздом !