Военного из Львовской области приговорили к 5 годам за повторное самовольное отсутствие

Солдат дважды покидал часть и получил реальный срок

Во Львовской области суд вынес приговор военнослужащему, который дважды самовольно покидал воинскую часть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении Каменка-Бугского районного суда.

Что установил суд

Согласно материалам дела, солдат в течение 2023-2025 годов дважды совершал самовольное оставление воинской части.

После первого случая в отношении него было открыто уголовное производство, однако впоследствии он снова повторил нарушение.

Читайте: Больше всего случаев самовольного оставления части фиксируется среди только что мобилизованных, - Решетилова

Объяснения военного

В суде обвиняемый признал свою вину.

Он пояснил, что был мобилизован в июле 2023 года, но во время передислокации покинул часть и уехал домой.

Причиной назвал необходимость быть рядом с больными женой и ребенком.

После возвращения на службу он снова самовольно покинул часть по тем же причинам.

Читайте также: Мужчина в статусе СОЧ угрожал взорвать гранату в Ровно, его задержали после трехчасовых переговоров, - полиция. ФОТОрепортаж

Решение суда

Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины.

Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ упростил возвращение военных после СОЧ

+4
Значить була причина іти в сзч. В нас не всі воюють і мобілізація несправедлива
показать весь комментарий
07.04.2026 13:15 Ответить
+4
Цікаво - судять СЗЧшників саме ті , хто має бронь , хоча вони давали присягу Україні і весь час є на утриманні тих мирних , хто своєю працею наповнював бюджет країни і яких ТЦК вириває з процесу наповнення бюджету , тобто від мирної праці .

А ще цікавіше - в країні йде 5-й рік тотальної війни, а де військові суди та військова прокуратура ?

Яке цікаве життя в КРАЇНІ МРІЙ ЗЕЛЕНСЬКОГО вже майже 7 років від перемоги суїцідників73% над здоровим глуздом !
показать весь комментарий
07.04.2026 13:29 Ответить
+2
В інтерв'ю Ширшина цих причин озвучено достатньо.
показать весь комментарий
07.04.2026 13:25 Ответить
тобто, зелені дегенерати готують суспільство до тотальних вироків по сзч?
малюска набудував 500 000 (п'ятсот тисяч) посадочних койко місць?
юдоклан планує посадити у тюрму цілу навчену армію?
показать весь комментарий
07.04.2026 13:19 Ответить
Зелений дебілізм і некомпетентність у всій красі, міндич який накрав на трьохрівневих захистах в Ізраїлі а для вас тюрми? Пика в них репне стільки побудувати, " не так страшні московські воші як українські гниди"
показать весь комментарий
07.04.2026 14:15 Ответить
Такого наворачивают, шо действительно, войну им нельзя прекращать. Просто по соображениям собственной безопасности.
показать весь комментарий
07.04.2026 13:24 Ответить
а деньги пробовали платить?
показать весь комментарий
07.04.2026 13:24 Ответить
только по курсу доллара или евро
показать весь комментарий
07.04.2026 13:26 Ответить
Так хоть живим залишиться...
показать весь комментарий
07.04.2026 13:26 Ответить
❤️❤️❤️
показать весь комментарий
07.04.2026 14:02 Ответить
Стопстопстоп!
Так дитина і дружина дійсно хворі?
Якщо так, то судити мають не його, або принаймі не тільки його...
Якщо це просто "відмазка" була, то це одне, це "так йому г*ндону й треба", а якщо дійсно причина, то значить людині "якісь г*ндони" створили умови, у яких інакше було неможна.
Шось хтось тут мутить...
показать весь комментарий
07.04.2026 13:27 Ответить
Цікаво - судять СЗЧшників саме ті , хто має бронь , хоча вони давали присягу Україні і весь час є на утриманні тих мирних , хто своєю працею наповнював бюджет країни і яких ТЦК вириває з процесу наповнення бюджету , тобто від мирної праці .

А ще цікавіше - в країні йде 5-й рік тотальної війни, а де військові суди та військова прокуратура ?

Яке цікаве життя в КРАЇНІ МРІЙ ЗЕЛЕНСЬКОГО вже майже 7 років від перемоги суїцідників73% над здоровим глуздом !
показать весь комментарий
07.04.2026 13:29 Ответить
Ухилянти судять ухилянтів, дебілізм повний, за керівництвом чотириразового.
показать весь комментарий
07.04.2026 14:16 Ответить
Ну 5 років то ще нормально, радянська влада дизертирів сганяла у штрафбати, позбавляючи звань і нагород, які по суті були смертниками, але багато вижило. По суті Україна стала закритою авторитарною державою з олігархатом і ручним урядом. Все йде до того що війна буде ще років 10, бо на це вже розраховують слуги. Так що ще попереду буде багато потрясінь і тцк репресій.
показать весь комментарий
07.04.2026 13:45 Ответить
СЗЧнувся, випив, в тюрму. Романтіка
показать весь комментарий
07.04.2026 14:00 Ответить
 
 