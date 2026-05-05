$5 тис. за втечу зі служби: на Черкащині викрито військового на хабарі, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР спільно з СБУ викрили інспектора прикордонної служби одразу після передачі хабаря своєму керівнику.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Так, військовослужбовець передав начальнику 5 тис. доларів, щоб безперешкодно залишити військову частину та уникнути служби. Також він розраховував, що керівництво не повідомить про самовільне залишення ним частини.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили гроші, а також мобільний телефон фігуранта.

Що загрожує

Йому повідомили про підозру:

ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України - надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище;

ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України - дезертирство в умовах воєнного стану.

У ДБР повідомили, що санкція статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Слідчі готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також арешт вилученого майна.