$5 тис. за втечу зі служби: на Черкащині викрито військового на хабарі, - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР спільно з СБУ викрили інспектора прикордонної служби одразу після передачі хабаря своєму керівнику.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, військовослужбовець передав начальнику 5 тис. доларів, щоб безперешкодно залишити військову частину та уникнути служби. Також він розраховував, що керівництво не повідомить про самовільне залишення ним частини.
Під час огляду місця події правоохоронці вилучили гроші, а також мобільний телефон фігуранта.
Що загрожує
Йому повідомили про підозру:
- ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України - надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище;
- ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України - дезертирство в умовах воєнного стану.
У ДБР повідомили, що санкція статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.
Слідчі готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також арешт вилученого майна.
Тоді так, там командир- хабарник зі стажем.
Цікаво, чи в ДПСУ всі такі "начальники-хабарники"? Мабуть їх так навчають в прикордонній бурсі, що в Хмельницькому?!