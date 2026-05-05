$5 тис. за втечу зі служби: на Черкащині викрито військового на хабарі, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР спільно з СБУ викрили інспектора прикордонної служби одразу після передачі хабаря своєму керівнику.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Хабар за втечу зі служби

Що відомо

Так, військовослужбовець передав начальнику 5 тис. доларів, щоб безперешкодно залишити військову частину та уникнути служби. Також він розраховував, що керівництво не повідомить про самовільне залишення ним частини.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили гроші, а також мобільний телефон фігуранта.

Що загрожує

Йому повідомили про підозру:

  • ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України - надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище;
  • ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України - дезертирство в умовах воєнного стану.

У ДБР повідомили, що санкція статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Слідчі готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також арешт вилученого майна.

В де в Черкаській області кордон? Чи мова про 15 прикордонний загін?
Тоді так, там командир- хабарник зі стажем.
05.05.2026 14:59 Відповісти
Уявіть ! в Україні 90 тисяч прикордонників! для чого? а кажуть воювати нікому! для багатьох це просто бронь від фронту! такі собі ухилянти в пагонах!
05.05.2026 16:16 Відповісти
Оршанець , центр підготовки ДПСУ
05.05.2026 19:36 Відповісти
Ось відео про сьогоднішнього начальника 15 мобільного прикордонного загону десятирічної давнини, але сюжет такий як і зараз
https://youtu.be/IFHQn35QY9M?si=hdN6H6bRPG8f_hhM
Цікаво, чи в ДПСУ всі такі "начальники-хабарники"? Мабуть їх так навчають в прикордонній бурсі, що в Хмельницькому?!
05.05.2026 15:08 Відповісти
Тепер викривач нарешті стане начальником!!
05.05.2026 16:00 Відповісти
 
 